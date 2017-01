ÉDUCATION—ENFANTS HANDICAPÉS: Le département SEN chamboulé par des transferts « irréfléchis »

L’année 2017 démarre mal pour les départements d’éducation spécialisée du gouvernement. Les éducateurs dénoncent l’exercice de transfert qui s’est fait « à la dernière minute » et qu’ils qualifient d’« irréfléchi ». Selon eux, les compétences n’ont pas été prises en considération. C’est ainsi que certains, ne maîtrisant pas la langue de signe ou le braille, se sont retrouvés à travailler avec des malentendants ou des malvoyants.

Les enseignants du secteur Special Education Needs (SEN) sont remontés en ce début d’année scolaire. Ce n’est que vendredi dernier, vers midi, qu’ils ont reçu un appel les informant qu’ils ont été transférés dans une autre école. Ces éducateurs se demandent pourquoi c’est à la veille de la rentrée que le ministère annonce un tel chamboulement. « C’est tout le secteur qui est en sens dessus dessous, puisque sur les 50 éducateurs, 28 ont été transférés », déplore Selvom Mootien, délégué de la Government Teachers Union (GTU) responsable du secteur SEN. Il souligne qu’il y a eu un atelier de travail en novembre dernier et qu’à aucun moment, la question de transfert n’avait été abordée. « On aurait pu en discuter ».

Il ajoute que dans certains cas, les compétences n’ont pas été prises en considération. « Moi-même, je travaillais avec des enfants souffrant d’un handicap mental, je me retrouve à l’école des sourds, alors que je ne connais même pas la langue des signes. Il y a d’autres cas encore où des personnes travaillant avec des malentendants ont été transférées dans des écoles pour malvoyants, sans connaître le braille. Nous sommes bien des éducateurs spécialisés, mais nous n’avons pas tous la même spécialisation ».

Plus grave encore, dit Selvom Mootien, dans deux écoles, l’éducateur qui devait préparer les enfants à passer l’examen du PSAC (ex-CPE) en octobre a été transféré. « Il n’est pas évident pour un éducateur d’amener des enfants avec handicap à atteindre ce niveau. S’il a pu le faire, c’est qu’il a les compétences nécessaires. A-t-on pensé au chamboulement que cela peut causer pour les enfants qui ont un examen important cette année ? »

Quant à savoir si ces transferts ont un lien avec l’entrée en vigueur du Nine-Year Schooling, Selvom Mootien répond : « Nous n’avons aucune idée puisque le projet de réforme ne mentionne à aucun moment les enfants handicapés ». L’éducateur ajoute que « la ministre est mal conseillée sur ce dossier ». Le syndicat a envoyé une lettre au ministère pour dénoncer ce genre de pratique. Sollicité, un porte-parole nous indique que « le ministère travaille sur la question ».