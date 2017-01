ÉDUCATION : Grande rentrée sous le signe de la réforme

Après les admissions hier, la grande rentrée a eu lieu ce matin pour les élèves du préscolaire, primaire, secondaire et prévocationnel. Au total, ce sont plus de 190 000 jeunes qui ont repris le chemin de l’école ce matin après deux mois de vacances. Si, au primaire, 2017 marque l’entrée dans la réforme avec un nouvel examen en octobre, au secondaire, on affiche des appréhensions quant aux changements annoncés pour l’année prochaine. Les acteurs de ce secteur témoignent de leurs préoccupations s’agissant du niveau des enfants qui seront admis au secondaire, ainsi que du temps nécessaire pour accommoder tous les sujets proposés dans la réforme.

La population estudiantine pour 2017 avoisine les 200 000. Selon les statistiques du ministère de l’Éducation, on compte 81 600 élèves au primaire et 110 000 au secondaire. Les chiffres officiels pour le préscolaire ne sont pas encore disponibles, mais de manière générale, ils tournent autour de 14 000 à 13 000, avec une baisse notée au fil des années.

Alors que l’attention est fixée sur le primaire avec l’entrée en vigueur de la réforme cette année, le secondaire se prépare, lui, à accueillir le premier groupe d’enfants qui passera le Primary School Achievement Certificate (PSAC), l’année prochaine. Selon le Policy Paper du Nine-Year Schooling, le curriculum du « lower secondary », soit des Grade 7 à 9 (Form I à III), sera étoffé avec l’introduction de matières dites « non core ».

En sus de l’éducation physique, déjà présente dans le programme scolaire, les étudiants du secondaire seront ainsi exposés au « Performing Arts » et au « Life Skills and Values ». Cette dernière catégorie englobera à la fois les valeurs humaines et sociales, l’éducation interculturelle, l’éducation à la citoyenneté et l’éducation à la sexualité. De même, l’apprentissage sera basé sur les principes d’éducation pour le développement durable et les compétences du 21e siècle. L’informatique sera intégrée à travers tout le curriculum.

Les matières dites « core » comprendront une série de langues, dont le français et l’anglais comme étant obligatoires. En option, les élèves pourront choisir une langue asiatique, l’arabe ou le kreol morisien. La deuxième partie des matières « core » comprendra les mathématiques, les sciences, la technologie, les études commerciales, les études sociales et modernes ainsi que les arts.

Pour l’examen en Grade 7 (Form III), le National Certificate of Education (NCE), qui déterminera l’entrée dans les académies, les étudiants seront évalués à la fois dans les « core » et « non core » subjects. Comme ce sera le cas pour le PSAC, il y aura des examens écrits pour la première catégorie des matières tandis que, pour la deuxième, il y aura des évaluations au niveau des collèges, sous la supervision du Mauritius Examination Syndicate.

Concernant le grading, il a été élaboré comme suit : Grade 1 (85 points et plus), Grade 2 (75 à 84 points), Grade 3 (65 à 74 points), Grade 4 (55 à 64 points), Grade 5 (45 à 54 points), Grade 6 (35 à 44 points) et Grade 7 (moins de 35 points).

Toutefois, ce nouveau système est loin de faire l’unanimité dans le secteur. Recteurs et enseignants du secondaire ne cachent pas leurs craintes quant au niveau des élèves admis en Grade 7. « À partir de cette année, il n’y aura plus d’échec à la fin du primaire. Tous les élèves monteront en grade 7. Mais on se demande comment on fera pour ces enfants qui n’avaient pas le niveau requis pour réussir le PSAC. Comment vont-ils faire pour s’adapter à un programme aussi étoffé pour le “lower secondary”. Il est vrai qu’on a prévu une année de plus pour eux, avant de passer le NCE, mais comment faire s’ils n’ont même pas le niveau ? » se demande un enseignant très concerné.

Ce dernier dit éprouver déjà beaucoup de difficultés pour encadrer ceux qui passent par le « resit » du CPE. Des collèges se retrouvent ainsi avec des enfants ayant obtenu 4 E, soit le minimum. D’autres refusent d’admettre ces élèves. « Souvent, il faut tout recommencer à zéro. Personnellement je constate qu’on a fait le système uniquement pour faire monter les statistiques de réussites, mais dans la pratique, il y a de gros problèmes. »

L’enseignant affirme ainsi que la conséquence d’une telle situation est qu’il y a beaucoup d’abandon vers la Form III. « Les enfants n’arrivent pas à s’adapter, ils deviennent des rejetés du système. Si on procède de la même manière avec les “low achievers” pour le “Nine-Year Schooling”, je crains que ce ne soit l’échec. »

Le privé inquiet

Le secondaire privé ne cache pas ses appréhensions non plus quant à la mise en pratique de certaines exigences du nouveau curriculum pour les classes de Grade 7-Grade 9. Lors d'une présentation de ce programme d'études aux stakeholders du secondaire durant le dernier trimestre 2016 par le MIE, les représentants des collèges ont longuement exposé les réalités quotidiennes de l'école pour expliquer leur désaccord sur certains points proposés. Les professionnels du secondaire privé mettent en exergue les résultats académiques très faibles à l'entrée au secondaire d'une bonne frange d'élèves pour soutenir que ces derniers auront des difficultés à poursuivre le curriculum conduisant à l'obtention du National Certificate of Education, même après quatre ans d'études.

« Les collèges d'Etat n'auront pas ce souci d'enseigner les élèves qui sont “below average” académiquement. Cette responsabilité sera sur les épaules des collèges privés et, demain, le ministère osera nous questionner sur la performance de ces élèves. Déjà, dans mon école, nous accueillons en Form I des élèves avec 6 à 10 unités. Ils ont des grosses difficultés à entrer dans le programme dans le curriculum malgré la bonne volonté des profs. Avec le nouveau curriculum, cela sera catastrophique pour les “low-achievers” », affirme Harris Bachwa, directeur des Friendship Girls. Des recteurs des collèges d’Etat confirment pour leur part que le secteur ne prend pas des élèves avec moins de 13 unités. La majorité accepte à partir de 15 unités.

Du côté du SeDEC, Gilberte Chung, la directrice, tout en reconnaissant que le curriculum « est intéressant et comporte des points très valables », s'inquiète, elle aussi, du sort des « low-achievers ». Certains collèges catholiques situés en régions rurales recrutent des élèves avec moins de 14 unités.

La pédagogue est catégorique : « Si on applique le même curriculum à tous les élèves indistinctement, au moins 50% d'entre eux seront en déphasage. Même si on prévoit une année supplémentaire – quatre ans au lieu de trois – pour les élèves en difficulté d'apprentissage pour terminer le programme, ces apprenants auraient de sérieuses difficultés à suivre le rythme. Je lance un appel au ministère : avec un seul curriculum pour tous, cela ne va pas marcher pour la moitié des élèves. »

Pour sa part, Basheer Taleb, président de la Fédération des collèges privés, est dubitatif quant à la possibilité d'inclure les 13 matières et autres demandes figurant dans le nouveau programme dans la journée scolaire. « Comment mettre tout ça dans le “time-table” ? » s'interroge-t-il. « Il y a nécessité d'augmenter le nombre de “periods” et d'allonger la journée scolaire pour pouvoir mettre en pratique correctement le curriculum, sinon on fera du n'importe quoi » dit-il. Et de se demander si les décideurs et les syndicats d'enseignants arriveraient à s'entendre quant à l'idée d'un allongement de la journée scolaire... « Il y a aussi un décalage entre ce que le gouvernement veut faire tout de suite dans l'éducation et les préparatifs nécessaires, qui n'ont pas débuté, pour atteindre ces objectifs », observe encore Basheer Taleb. Ce dernier soutient que le secondaire n'est pas prêt pour enclencher la réforme. « Pour l'heure, il n'y a qu'un joli curriculum sur papier. On va commencer n'importe comment et cela risque de foirer », appréhende Basheer Taleb.