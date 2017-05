EDUCATION HUB : Quelque 1 500 étudiants de 71 pays fréquentent less institutions supérieures, selon Leela Devi Dookun

Les institutions supérieures et universités opérant à Maurice accueillent quelque 1 500 étudiants venant de 71 pays, a indiqué hier la ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun, en s’adressant aux lauréats réunis à la State House à l’invitation de la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim. Elle a également annoncé la présentation d’un Higher Education Bill. De son côté, le Premier ministre a invité les lauréats qui quitteront bientôt le pays à s’intéresser aux nouvelles technologies, « qui occupent une place grandissante dans le développement du pays ».

La ministre de l’Éducation a exprimé le vœu que « l’exode de cerveaux mauriciens accuse une baisse ». Elle a observé que les lauréats interrogés avant leur départ pour l’étranger « manifestent à chaque fois leur volonté de rentrer au pays après leurs études ». Toutefois, a-t-elle observé, « cet engagement n’est pas toujours respecté ».

« Obviously, I would have loved to see less of a brain drain taking place, especially keeping in view the great number of projects and programmes that are either on-going or planned for the further development of our motherland and the country need its best brains », a-t-elle lancé. La ministre a invité les étudiants « à entamer leurs études tertiaires avec une ouverture d’esprit » et a souhaité qu’ils fassent « des choix judicieux » pour leurs études.

« Ne manquez pas de consulter la dernière liste établie par le Tertiary Education Committee concernant les secteurs prioritaires. De plus, il faut être très informés au niveau des innovations et des transformations dans le monde », a-t-elle affirmé, demandant aux jeunes de « donner libre cours à leurs compétences entrepreneuriales. »

Leela Devi Dookun dit souhaiter qu’à l’avenir les futurs lauréats optent davantage pour les institutions supérieures mauriciennes. « Déjà, 1 500 étudiants, étrangers venant de 71 pays, fréquentent nos universités. Beaucoup d’efforts sont consentis pour améliorer la qualité des programmes d’études proposés. La nouvelle législation sur l’éducation tertiaire donnera un nouvel élan au secteur de l’éducation supérieure », a dit la ministre.

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a également félicité les lauréats et leurs familles. Il a lancé un appel aux jeunes pour qu’ils s’intéressent davantage aux technologies. Selon lui, avec les projets lancés dans le domaine des TIC, de même que le lancement prochain du métro express, « le pays aura de plus en plus besoin de techniciens de haut niveau. »

La présidente de la République s’est également adressée aux étudiants, leur demandant de « ne pas se laisser décourager par l’adversité » qui, « au lieu de les anéantir, devrait les aider à forger leur personnalité et leur caractère. »