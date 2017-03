ÉDUCATION : La GTU dénonce certains manquements

Le président de la Government Teachers Union (GTU), Vinod Seegum, a dénoncé hier, lors d’une conférence de presse, divers manquements au sein du secteur de l’éducation. Il s’agit notamment d’anomalies dans le salaire des Deputy Headmasters, de manque d’increments pour les “diploma holders”, de mentors sans expérience promus comme inspecteurs et de l’attente, depuis 2008, de quelque 165 Officer-in-Charge au poste de Headmasters.

Des anomalies subsistent dans le salaire des Deputy Headmasters « dans la mesure où les juniors nouvellement promus touchent plus que leurs séniors », selon Vinod Seegum. « Ces anomalies ont été créées par le PRB en 2016. Cette institution avait promis de résoudre ce problème dans son “addendum report” mais rien n’a été fait jusqu’ici. Le PRB a recommandé au Departmental Implementation Committee du ministère de l’Éducation de s’en occuper », dit-il, avant d’indiquer qu’entre-temps, « des dizaines de DHM partent à la retraite tandis que d’autres sont frustrés ». Il insiste, citant le rapport du PRB, « qu’un junior ne peut toucher plus qu’un sénior ».

S’agissant du cas des “diploma holders”, Vinod Seegum indique que depuis des années, ces derniers bénéficiaient d’un “increment”. Or, selon lui, les 600 enseignants ayant commencé ce cours, il y a deux ans, seront affectés car le PRB a enlevé cette augmentation pour les “additional qualifications”. « Cette recommandation ne peut être appliquée aux enseignants qui suivaient déjà le cours menant au diplôme. La GTU insiste pour que ces enseignants bénéficient de leurs “increments”. Nous avons présenté cette affaire au ministère de la Fonction publique, qui ne semble pas faire grand-chose », affirme-t-il.

Le président de la GTU souligne également que le poste d’inspecteur requiert des expériences au niveau de l’administration des écoles. Or, dit-il, « des maîtres d’école avec expérience sont mis sur la touche au profit des mentors sans aucune expérience ». Il poursuit : « Ces mentors harcèlent les enseignants et le ministère ne peut stipuler les paramètres dans lesquels les inspecteurs doivent évoluer. Ils sont en train de stresser les enseignants. »

Vinod Seegum a aussi parlé des 165 Officer-in-charge qui attendent d’être promus au rang de Headmaster. « La promotion au rang de Headmaster date de 2008 et le rapport du PRB avait recommandé que l’ancienneté prime dans cet exercice. Nous avons proposé que tous les Officers-in-charge, responsables des écoles, doivent être promus sur la base de l’ancienneté », dit-il. Selon lui, le rapport “Errors and Omissions” datant de 2009 stipulait que la promotion des Headmasters par voie de sélection devait prendre effet à partir du 1er juillet 2012. Vinod Seegum dit avoir insisté sur le fait de nommer tous ceux qui assurent l’intérim à ce poste jusqu’au 30 juin 2012. « Une fois de plus, le “scheme of service” a pris presque trois ans pour être officialisé, le 8 septembre 2015. Nous avons porté le cas devant la Conciliation Commission and Mediation et le verdict sera connu le 2 mars », fait-il ressortir.