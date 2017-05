ÉDUCATION : Les inscriptions en Grade 1 démarrent la semaine prochaine

Les parents dont les enfants entreront à l’école primaire l’année prochaine pourront les inscrire à partir du mardi 9 mai. Cet exercice se fera dans les différentes institutions à travers l’île. Pour les écoles à fortes demandes, les parents devront fournir une preuve d’adresse certifiée par la police.

Cette inscription concerne les enfants qui atteindront l’âge de cinq ans au plus tard le 31 décembre prochain. Les parents doivent se rendre à l’école la plus proche de leur localité. Le ministère a en effet établi depuis des années les “catchment areas” pour gérer les grandes demandes dans 34 écoles.

Les inscriptions pour les enfants dont les noms commencent par les lettres A à D se feront du 9 au 11 mai. Pour les lettres E à L, les inscriptions sont prévues le vendredi 12 de même que les 15 et 16 mai. Pour les lettres M à Z, elles se feront les 17, 18 et 19 mai. Les parents doivent se rendre à l’école concernée entre 9 h 30 et 11 h 30 ou entre 12 h 30 et 14 h 30 en étant munis de leur carte d’identité nationale (originale et photocopie), de l’acte de naissance de l’enfant (original et photocopie) de même que les originaux des factures de CEB et de la CWA pour les mois de janvier, février et mars 2017.

Les parents qui se tourneront vers l’une des 34 écoles à grandes demandes (à vérifier auprès de la zone ou du ministère) doivent remplir un document supplémentaire comme preuve d’adresse. Le formulaire peut être obtenu à l’école concernée. L’adresse doit par la suite être certifiée par la police de la localité.