ÉDUCATION : Les maîtres d’école réclament plus de moyens

La réussite du Nine-Year Schooling dépendra des moyens mis à disposition pour sa mise en place. C’est en tout cas l’avis du président de la Mauritius Head Teachers Association (MHTA), Shareef Chady, qui note toutefois que les écoles font face à de nombreux problèmes administratifs, lesquels gênent, selon lui, le bon déroulement du programme de la réforme. D'où son souhait que des moyens et des ressources humaines appropriées soient déployés. Par ailleurs, il s’interroge sur les raisons expliquant le retard des « specimen papers » pour le Primary School Achievement Certificate (PSAC).

« Les maîtres d’école sont les agents de la réforme. Ils doivent être mieux épaulés. » C’est l’appel lancé par Shareef Chady. Or, ajoute-t-il, les maîtres d’école doivent souvent se plier en quatre pour satisfaire les exigences du projet de réforme. « Pendant les vacances de décembre et les jours précédents la rentrée en janvier, nous avons eu beaucoup de peine à préparer l’école pour accueillir les enfants. En même temps, il fallait faire repeindre les classes, assister à une série de réunions... Sans compter que nous avons eu des brochures sur le Nine-Year Schooling le 22 décembre à distribuer à tous les élèves avant la fin de l’année. Bref, il fallait mettre les bouchées doubles pour que tout soit prêt à la rentrée. »

Or, poursuit-il, après autant d’efforts, « nous nous attendions à avoir un coup de main pour faciliter notre travail ». Mais de nombreux soucis administratifs viennent entraver la vie scolaire. « A ce jour, on n’a pas encore livré le matériel. Quand un enseignant a besoin d’une feuille de bristol ou d’un “whiteboard marker”, il n’y en a pas. » A la veille de la fête de l’indépendance, les maîtres d’école disent avoir dû réaliser un tour de force pour remplacer, à la dernière minute, la photo de sir Anerood Jugnauth par celle de son fils, Pravind, dans les bureaux. « Un jour la zone nous demande de venir chercher la photo du Premier ministre et, le lendemain, on nous appelait cette fois pour venir chercher son discours. »

La MHTA souhaite ainsi que toutes les distributions se fassent en « cluster », ce qui permettrait d’avoir plusieurs points de distribution et d'éviter aux maîtres d’école de parcourir une plus ou moins longue distance. « Je connais quelqu’un qui a dû voyager de Bel-Ombre à Rose-Belle un jour pour aller chercher la photo du Premier ministre et, le lendemain, il a dû refaire le trajet pour aller chercher le discours. » Dans la foulée, la MHTA dénonce la somme « dérisoire » accordée pour l’achat d’un gâteau aux enfants à l’occasion de la fête de l’indépendance. « Une somme de Rs 6,55 est accordée à chaque enfant. Est-ce qu’on a un gâteau à ce prix-là aujourd’hui ? »

Pour ce qui est du programme scolaire lui-même, Shareef Chady évoque des problèmes pratiques dans la mise en application. « Nous attendions les “specimen papers” pour préparer les contrôles du premier trimestre, mais il n’en a rien été à ce jour. » Il s’interroge ainsi sur le retard mis dans la distribution de ces questionnaires types : « Le MES dit que les papiers sont déjà prêts et qu’ils ont été envoyés au ministère de l’Education. Y a-t-il un conflit entre ces deux institutions sur les “specimen papers” ? » se demandent-il. Selon certaines sources, il semblerait que le ministère a jugé certains questionnaires trop élevés alors qu’il y aurait des erreurs dans d’autres.

Par ailleurs, la MHTA réclame des moyens appropriés pour la pratique des matières dites « non core », notamment des salles appropriées pour la pratique de la musique ou du sport quand les enfants ne peuvent être sur le terrain. « Nous avons reçu une circulaire disant que ceux ayant une salle disponible pourront avoir un mini-gymnase. Mais qu’en est-il des autres. De même, seules 25 écoles ont des cours de natation. Quand va-t-on inclure cela dans les autres écoles ? »

De son côté, Soondress Sawmynaden, conseiller technique du syndicat, dit ses préoccupations concernant le Holistic Education Programme. Alors que celui-ci constitue l’un des piliers du Nine-Year Schooling, il contient des lacunes, tant au niveau des moyens disponibles dans les écoles qu’au niveau des recrutements réalisés pour enseigner ces matières. Par ailleurs, la MHTA souhaite que les écoles organisant des journées sportives aient la permission du ministère de laisser partir les enfants plus tôt car il est difficile de les garder jusqu’à 15h30.