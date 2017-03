ÉDUCATION : Moins de 50 000 élèves dans le secondaire privé subventionné

À cette période du premier trimestre scolaire, les collèges sont déjà fixés quant à leur nombre d’élèves alors que la Private Secondary Education Authority (PSEA) finalise les chiffres concernant la population du secondaire dans le privé subventionné. Selon les premières indications, ce secteur aurait enregistré une baisse d’environ 7% à 10% d’élèves par rapport à 2016, soit environ 3 500 élèves. Dans les milieux de cet organisme, on s’interroge sur l’avenir de ces collèges fonctionnant avec moins de 150 élèves (incluant ceux du “Prevoc”).

D’après les Education Statistics 2016, on comptait 50 662 élèves dans le privé subventionné à Maurice et 48 738 élèves dans les collèges d’État. En 2016, quelque 7 200 élèves avaient été admis en Form I dans les collèges privés “grant-aided”. Les officiers de la PSEA affirment qu’il y en « a moins globalement » cette année. « D’après ce que disent nos membres, les collèges privés ont eu moins d’élèves », confirme Bashir Taleb, président de la Fédération des managers des collèges privés.

Mais tous les établissements ne se plaignent d’un manque d’admis en Form I. En effet, mis à part la vingtaine de collèges réputés et à forte demande qui n’ont aucune difficulté à faire le plein chaque année, certaines écoles ont eu plus d’élèves que l’an dernier. « Ils en ont eu “more than expected”. C’est un bon signe », estime le recteur d’un collège du Nord.

Cependant, au moins un petit groupe d’établissements, situés en régions rurales et urbaines, se trouve « en zone rouge » en raison de « leur très faible » population d’élèves alors qu’un des critères pour bénéficier des subventions fait mention de 175 élèves. Tôt ou tard, le gouvernement devra trancher sur le sort de ces établissements, tandis que plusieurs autres collèges ont tout juste 200 élèves.

Cette diminution du nombre d’élèves dans bon nombre de collèges n’est pas sans conséquence sur le volume du travail des enseignants et la PSEA serait quelque peu « préoccupée » à ce sujet. Selon nos informations, cet organisme a donné des directives aux collèges concernés pour réaménager l’emploi du temps de leurs profs afin qu’il n’y ait pas de personnel surnuméraire. « MEDCO est une véritable bombe à retardement et ne peut plus absorber davantage d’employés venant des collèges privés en cas de fermeture par manque d’élèves », explique un officier de la PSEA. C’est ainsi que dans certains collèges, la charge de travail des enseignants a été réduite, ces derniers, contrairement aux recommandations du PRB, travaillant moins de 30 “periods” par semaine.