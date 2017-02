ÉDUCATION : Pas d’école pour plus de 200 000 élèves aujourd’hui

Il n’y avait pas de classes aujourd’hui au sein du préscolaire, du primaire et du secondaire, de même que dans les centres de formation du MITD. Les chefs d’établissements, leurs assistants et le personnel administratif étaient toutefois à leur poste pour une partie de la journée. Il y avait cours dans le secteur de l’enseignement supérieur. Une réunion des responsables des différents domaines de l’éducation était prévue dans l’après-midi pour passer en revue la situation dans les établissements après cette journée cyclonique.

Jusqu’à la mi-journée, dans l’ensemble, le personnel en poste dans les écoles n’a pas été confronté à des situations difficiles. « Une matinée normale et rien de grave à signaler », nous dit un Head Teacher d’une école de l’Est. « Comparativement à la situation dans les années 80-90’, les écoles sont mieux protégées aujourd’hui contre le mauvais temps. N’empêche qu’à chaque cyclone nous sommes présents à l’école pour les vérifications nécessaires dans les classes et les différentes parties du bâtiment. Comme dans une maison, il est bon de passer en revue la situation et de consolider davantage là ou cela s’avère nécessaire », explique ce Head Teacher.

Vers 11h, tout semblait donc normal dans la majorité des écoles primaires et le personnel attendait avec impatience les directives du ministère pour rentrer à la maison. Au niveau du secondaire, des recteurs de collèges d’État et privé parlent de « matinée plutôt tranquille », tout comme des officiers de la PSSA.

Soulignons que les responsables des écoles primaires et secondaires sont tenus de suivre un protocole de procédures établi par le ministère de l’Éducation en cas de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence.