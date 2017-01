ÉDUCATION—PRIMAIRE: Les écoles pas prêtes pour l’enseignement de l’informatique

L’ICT sera une matière « non-core » aux examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC) l’année prochaine. Les écoles ont mis les bouchées doubles pour introduire des classes d’informatique dans l’emploi du temps afin que les enfants soient bien préparés à cet effet. Mais dans la pratique, cela ne s’annonce pas aussi facile. Les enseignants font remarquer que trois semaines après la rentrée, certaines écoles n’ont toujours pas d’ordinateurs tandis que le nombre d’ICT Support Officers, au nombre de 150, enseignent dans 215 écoles à la fois.

Pour la rentrée 2017, toutes les écoles se sont organisées pour introduire plus de classes d'ICT en vue des examens du PSAC l’année prochaine, où cette matière sera examinable. Toutefois, elle ne sera pas sur le même pied d’égalité que les matières dites « core », soit l’anglais, le français, les mathématiques, les sciences, l'histoire-géographie, les langues orientales et le kreol morisien. Dans le même souffle, le Mauritius Institute of Education (MIE) a préparé pour la première fois des manuels d’ICT pour les grades 1 à 6. Pour le moment, seuls ceux de Grade 1 et de Grade 5 ont été complétés.

Mais dans la pratique, l’introduction de l’informatique dans le programme ne se fait pas aussi facilement. Une enseignante, basée dans une école subventionnée, confie : « Chez nous, la classe d’ICT est toujours fermée. On n’a pas encore commencé les cours. D’ailleurs, on ne sait si cela pourra se faire de sitôt car il n’y a que quatre ordinateurs. Comment va-t-on faire pour enseigner à une classe de 30 à 40 enfants ? Je ne sais non plus si ces ordinateurs sont en bon état car ils datent de nombreuses années. »

Une situation que confirme Rishi Persand de l’ICT Support Officers Union. « C’est vrai que certaines écoles ont de gros problèmes d’infrastructures et de matériel. Enseigner l’informatique devient de plus en plus difficile, d’autant que nous sommes 150 enseignants pour 215 écoles dans le secteur gouvernemental. Chacun enseigne au moins dans deux écoles. » Selon l’emploi du temps émis par le ministère, les élèves ont deux classes de 25 minutes par semaine. Ce qui est considéré comme insuffisant pour ceux qui doivent passer l’examen l’année prochaine. « Même si on veut faire plus de classes, ce sera difficile avec le nombre d’ICT Support Officers en poste. Tout dépendra également du syllabus. »

Si les livres pour les Grades 1 et 5 ont déjà été complétés, les autres sont en cours de rédaction. Pour le moment, la plupart des enseignants travaillent sur la version numérique, car les livres même n’ont pas encore été distribués. « On commence tout juste à recevoir les manuels de Grade 1. » Pour ce qui est des autres classes, les enseignants disposent de notes. « Toujours est-il qu’il nous faut les livres car il y a des exercices à faire dans les livres. »

Les plus gros problèmes qui se posent, confient encore les enseignants, sont l’absence d'infrastructures adaptées ainsi que l'indisponibilité d'ordinateurs fiables avec les programmes appropriés. « Il y a beaucoup d’ordinateurs en panne et le programme utilisé ne correspond pas à celui dans le livre. De même, il y a beaucoup de tableaux interactifs en panne. D’après ce qu’on nous a dit, ils ont été envoyés pour réparation en France et cela fait des années que ça dure. »

A ce sujet, les enseignants se posent des questions quant aux anciens projets informatiques introduits à l’époque de Vasant Bunwaree. « Il y a eu le Sankoré, avec l’aide du gouvernement français, et un autre programme de l’Essa Foundation pour les enfants ayant des difficultés d’apprentissage. Ce programme devait être financé par la Banque mondiale, mais on ne sait ce qu’il est advenu de tout cela. »

Pour couronner le tout, du matériel est porté manquant dans les écoles. Ordinateurs portables, stylus ou encore télécommandes pour tableaux interactifs ont ainsi disparu… Les enseignants souhaitent une meilleure organisation du programme et le recrutement d’enseignants supplémentaires. Les ICT Support Officers rappellent, eux, qu’en dépit du fait qu’ils sont appelés à jouer un plus grand rôle dans le cadre du Nine-Year Schooling, ils sont toujours privés du statut d’enseignant.

SECONDAIRE: Les résultats de HSC attendus le 3 février

C’est vendredi prochain, soit le 3 février, que seront dévoilés les résultats de Higher School Certificate. C’est ce qu’a confirmé le Mauritius Examination Syndicate (MES). Ils étaient 11 300 candidats à se présenter à cet examen l’année dernière. La liste des lauréats sera aussi proclamée à cette même occasion. L’année dernière, le taux de réussite à ces examens était de 75,38% pour Maurice, ce qui représente une légère baisse par rapport à 2014, où le taux de réussite était de 75,57%. Pour Rodrigues, le taux pour 2015 était de 73,05%, soit une bonne progression comparé au 69,18% en 2014.

Cette année, la proclamation des résultats se fera dans une ambiance particulière après la polémique sur les absences liées au paiement des examens l’année dernière. On sait que dans les règlements pour bénéficier de la subvention pour le paiement des examens il est stipulé que le candidat ne doit pas dépasser 15 absences au cours de l’année scolaire. Or, les critères d’éligibilité pour bénéficier d’une bourse d’Etat mentionnent 10 absences maximum.

Au plus fort de la contestation autour du remboursement des frais d’examens, la ministre de l’Education, Leela-Devi Dookun, avait confirmé que ceux ayant moins de 90% de présences étaient éligibles pour être lauréats, ce qui a permis de ramener le calme, notamment dans les collèges d’élite. Reste à voir s’il y aura des contestations autour du respect des critères pour les bourses.

Par ailleurs, cette année, le ministère de l’Éducation a pris des dispositions pour que les candidats au SC et HSC de 2017 et 2018 soient informés le plus tôt sur les règlements. Une circulaire à ce sujet a été distribuée aux collèges la semaine dernière. Elle mentionne également que les règlements relatifs aux bourses de l’État seront applicables.

NOMINATION DES HM: La GTU se tourne vers la CCM

La Government Teachers Union (GTU) a porté plainte à la Commission for Conciliation and Mediation (CCM) concernant la non-promotion des Officers-in-Charge comme Head Masters. Ces derniers assumaient la suppléance dans les écoles. Toutefois, lors du dernier exercice de promotion, ils n’ont pas été considérés pour le poste de Head Master, ce que déplore la GTU. Suivant la plainte faite à la CCM, cet exercice a été gelé. La GTU insiste pour que les Officers-in-Charge soient nommés Head Masters avant de procéder à la sélection. Le syndicat se dit déterminé à faire nommer les 165 Head Masters « après en avoir fait nommer 350 jusqu’ici, selon l’ancienneté ».

PSAC—SCIENCE/HISTOIRE-GÉOGRAPHIE: La position officielle du ministère attendue

Après l’annonce faite par la GTU concernant le retrait de certains chapitres de Grade 6 en histoire-géographie et Sciences, les écoles sont dans le flou. Ils attendent que le ministère émette un communiqué officiel sur ce chapitre. « S’il y a eu des réunions à ce sujet et qu’une décision a été prise, la moindre des choses est d’avertir les écoles. Nous sommes en suspens, nous ne savons pas s’il faut commencer les chapitres concernés ou pas », regrette un maître d’école.

Rappelons que la GTU avait réclamé le retrait de certains chapitres du programme de Grade 6 pour ces deux matières car il reste peu de temps pour compléter le programme avant le « Modular Assessment » prévu en août. En raison du retard dans la livraison des manuels, certains chapitres de Grade 5 avaient été mis de côté l’année dernière. Cette année, les élèves doivent les compléter avant d’entamer le programme de Grade 6. Mais avec la tenue des examens en août, les enseignants estiment que ce sera une tâche difficile.