ÉDUCATION - PRIMAIRE : Les examens du PSAC prévus du 24 au 27 octobre

Les dates pour les premiers examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC) ont été arrêtées. Elles sont prévues du 24 au 27 octobre. Toutefois, selon la procédure, celles-ci doivent être avalisées par le conseil des ministres avant d’être officialisées. Concernant les examens de science et histoire-géo qui auront lieu avant les autres matières, les dates du 29 au 30 août ont été arrêtées. Dans les écoles cependant, les enseignants ne cachent pas leurs inquiétudes car les questionnaires types sont toujours attendus.

Comme c’était le cas pour le CPE, c’est la dernière semaine du mois d’octobre qui a été retenue pour les examens du PSAC. Les épreuves se dérouleront le 24, 25, 26 et 27. Selon toute probabilité, il y aura un papier par jour. Car des six matières principales (core subjects), deux auront déjà leurs examens en août : l’histoire-géographie et la science. Les quatre matières qui seront évaluées en octobre sont donc le français, l’anglais, les mathématiques et les langues orientales/kreol morisien. Soulignons que c’est la première fois également que le kreol morisien est inscrit à l’examen de fin d’études.

Selon le plan de la réforme, des modular assessments ont été introduits pour l’histoire-géographie et la science, afin d’alléger les examens d’octobre. Une première partie se tient en Grade 5 et la deuxième en Grade 6. Toutefois, pour le premier groupe d’enfants qui passera le PSAC cette année, il n’y a pas eu d’évaluation en Grade 5. Le tout sera donc pris les 29 et 30 août. Ces dates attendent toutefois l’aval du conseil des ministres.

Par ailleurs, dans les écoles, les instituteurs ne cachent pas leurs inquiétudes concernant le retard mis à distribuer les specimen papers pour ces examens. Pendant les mois de novembre et décembre, des questionnaires avaient été présentés aux enseignants pour discussions. Il nous revient que quelques modifications ont été apportées et que le MES a déjà finalisé les questionnaires types.

Il revient maintenant au ministère de l’Éducation de faire la distribution de ces specimen papers, afin que les écoles puissent préparer leurs élèves à travailler selon ce modèle.

Par ailleurs, le ministère de l’Éducation a officialisé les chapitres retenus pour les examens de science et d’histoire-géographie cette année. On se souvient qu’en raison du retard mis dans la distribution des manuels l’année dernière, le syndicat des enseignants a demandé et obtenu que certains chapitres soient mis de côté, afin de ne pas pénaliser les élèves.

Les chapitres qui seront donc pris pour le modular assessment en août sont les suivants : tous les chapitres de Grade 5 et les chapitres 1 (Air), 2 (Plants) et 3 (Animals) de Grade 6 pour la science. Idem pour l’histoire-géographie : tous les chapitres de Grade 5 et les chapitres 1 (Land Use), 2 (People in the island in the past) et 3 (Natural Hazards).

Par ailleurs, signalons que le manuel d’histoire-géographie comporte une nouvelle leçon dans le chapitre Land use. Il s’agit des smart cities. Les enfants apprennent ainsi qu’il y a 13 projets de ce type sur 7 000 arpents de terre, pour un investissement de Rs 12 milliards et qu’il y aura la création de 1 000 emplois. L’objectif des smart cities est défini ainsi : « To be designed as self-sustained towns dedicated mainly to knowledge-driven industries, in which employees can flourish, businesses can succeed and local communities can prosper. »