ÉDUCATION — PROMOTION : La GTU plaide pour la nomination de 176 maîtres d’école

Ils assument le poste d’Officer-in-charge depuis de nombreuses années. Mais en raison des recommandations du PRB 2008, proposant la nomination des maîtres d’école par sélection, ils n’ont pu être confirmés à ce poste. Entre-temps, plusieurs partent à la retraite sans obtenir leur promotion pour un poste qu’ils ont pourtant assumé pendant des années. La Government Teachers Union (GTU) a écrit au Premier ministre pour qu’il intervienne dans cette affaire.

Vinod Seegum, président de la GTU, fait ressortir que des 250 écoles primaires du gouvernement, plus de la moitié n’ont pas de maître d’école à plein-temps. Ce sont des Deputy Head Masters (DHM) qui assument le rôle d’Officer-in-charge, à défaut de pouvoir être nommés Head Master (HM). Après une longue bataille passant par plusieurs instances du pays, une solution a été dégagée à la Commission de Conciliation et de Médiation (CCM). Toutefois, il y a toujours des litiges en cours de la part d’autres syndicats et la nomination des 176 derniers concernés n’a pu se faire.

Entre-temps, ces Officers-in-Charge, dont beaucoup sont proches de l’âge de la retraite, quittent le service. C’était le cas la semaine dernière pour la maîtresse d’école de Rivière-des-Anguilles. La semaine prochaine, un autre partira également à la retraite. D’où l’appel de Vinod Seegum au Premier ministre pour trouver une solution dans cette affaire. Une lettre dans ce sens lui a été adressée. Pour le président de la GTU, ce serait rendre justice à ces hommes et femmes qui se sont dévoués pendant des années. Par ailleurs, fait-il ressortir, avec la nomination de ces HM, environ 350 postes seront libérés pour d’autres promotions, notamment comme DHM.

Revenant sur les examens du PSAC, Vinod Seegum dit avoir eu l’assurance du ministère de l’Education que les enfants ne seront pas pénalisés pour le papier d’histoire-géo, qui comprenait des questions hors du programme. « Nous invitons le MES à faire un constat de l’ampleur de la difficulté lors de l’exercice de sampling avant de prendre la décision la plus appropriée. La GTU souhaite que les questions concernées soient annulées si l’exercice du sampling démontre que les candidats ont effectivement eu des difficultés à ce niveau. » Pour ce qui est de l’évaluation de sciences et histoire-géo pour le Grade 5, il affirme que le calendrier ne permettait pas la tenue des épreuves sur deux jours.

En tant qu’acteur de la société civile, Vinod Seegum s’est également exprimé sur le Metro Express. Pour lui, il s’agit d’un bon projet qui va permettre de moderniser le pays. Il souhaite toutefois que le dialogue soit privilégié entre le gouvernement et la population sur ce dossier.