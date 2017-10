EDUCATION - RECOURS AUX CONTRACTEURS : La propreté des écoles laisse à désirér

La récente grève de la faim des toilet & yard cleaners des écoles primaires met en lumière les difficultés des chefs d’établissements pour maintenir le niveau de propreté. Depuis quelques années, la Mauritius Head Teachers Association fait état d’un manque aigu de personnel permanent et de leur insatisfaction quant au service offert par des entreprises de nettoyage privé. Il y a dix ans le nettoyage des locaux était entièrement assuré par des travailleurs permanents.

Le manque de ressources humaines pour le nettoyage se rapporte tant aux 211 écoles du gouvernement qu'aux 46 RCA Grant-Aided schools. Des chefs d’établissements soulignent que la propreté des lieux est primordiale mais que selon leur constat il s’agit d’une « situation bien complexe » depuis quelques années. Et ce, dû à une nouvelle politique du ministère de l’Éducation qui a recours au service privé pour certaines tâches.

À ce jour on compte au moins quatre catégories de travailleurs pour l’entretien des écoles : les General Workers et les Caretakers qui sont des « permanent employees » concernés par les salles de classes/specialists rooms et sont aussi au service de l’administration de l’école ; le nettoyage des toilettes est assuré par des particuliers rémunérés par les PTAs; tandis que celui de l'enceinte de l’école/couloirs et escaliers est confié aux entreprises privées sur appel d’offres par le gouvernement.

Moonsamy Sunassee, ancien maître d’école et ancien président de la Mauritius Head Teachers Association à la retraite depuis quelques mois, fustige le ministère de l’Éducation. « Tenez, il y a un gros problème concernant le nettoyage des classes en raison de manque d’effectif » affirme-t-il. « La MHTA inn fatige proteste opre minister kont mank personel pou netoyaz lekol e kont politik konfie netoyaz de lakour lekol a bann firm prive pou plizier rezon » poursuit l’ancien Head Teacher, aujourd’hui Technical adviser auprès de la MHTA.

En fonction de la superficie de l’école le ministère prévoit un à cinq General Workers/Caretakers par école. Mais lorsqu’une ou deux personnes s’absentent il y a un gros retard dans le nettoyage des classes, donnant lieu au mécontentement des enseignants; par ailleurs, des élèves refusent alors de travailler dans un environnement insalubre. « Combien de fois les enfants sont entrés en classe avec du retard parce que les salles n’avaient pas été nettoyées la veille en raison de l'absence de caretakers ? » témoignent des chefs d’établissements. « Dans le passé certains instituteurs ont accepté de passer un coup de balai afin de ne pas faire attendre les enfants dehors » racontent-ils. Par ailleurs, il arrive aussi que les portes de l'école s'ouvrent avec retard quand le caretaker devant récupérer les clefs au poste de police s'absente.

C’est surtout le nettoyage de la cour de l’école confiée aux contracteurs qui mécontente les Head Teachers. La quasi-totalité des écoles n’est pas satisfaite du service des entreprises privées. « Malgré les rapports négatifs que nous envoyons régulièrement au ministère, il n’y a pas d’amélioration. Et le ministère persiste avec le renouvellement des contrats de ces entreprises », déplore le Technical adviser de la MHTA. « Nous ne blâmons les yard cleaners mais leur employeur », précisent-ils.

En effet, trois principaux reproches sont faits aux entreprises de nettoyage privées qui assurent le nettoyage de la cour : un personnel nettement insuffisant dépêché dans les écoles; des salaires dérisoires payés aux cleaners et le manque de matériel de travail pour permettre à ces cleaners d'effectuer leurs tâches correctement. « Très souvent il n’y a qu’un seul cleaner en service alors que la cour est très grande » constatent-ils. « Il n’est pas rare aussi que l’école ait à puiser de la caisse de la PTA pour acheter des balais, des gants pour ces travailleurs et des produits nettoyants alors que le ministère paie gros à ces entreprises privées », racontent ces maîtres d’écoles.

Le service de nettoyage dans les écoles RCEA est aussi confié aux compagnies privées et le SeDEC reçoit un block grant du gouvernement à ce sujet.. Le SeDEC, qui a pris position en faveur des grévistes de la faim, souhaite lui aussi l'emploi des travailleurs full-time pour le nettoyage dans ses écoles. Dans le sillage de ces derniers événements le SeDEC suggère au ministère d’engager un dialogue profond pour revoir toute la question du service de nettoyage dans les écoles. C’est le souhait aussi des Head Teachers du gouvernement. « Le ministère doit aussi avoir le souci de la qualité de l’environnement physique dans son projet de réforme », affirme le technical adviser de la MHTA.