EDUCATION—RÉFORME: La mise en pratique dans l’expectative

2016 s’annonçait comme l’année de la transition vers le Nine-Year Schooling. Quelques couacs sont venus toutefois entacher ce processus, donnant lieu à un véritable cafouillage dans le secteur. Entre les manuels en retard et les contestations autour du remboursement des frais d’examen de SC et de HSC, l’année scolaire a été mouvementée. Le ministère de l’Éducation intensifie en ce moment sa campagne de communication auprès du public. Enseignants et responsables des écoles ont eu des sessions de formation. Mais des appréhensions subsistent toujours…

Le Nine-Year Continuous Basic Education (NYCBE) entre en vigueur en 2017. Cette réforme promise pendant la campagne électorale de 2014 et proposée dans le programme gouvernemental a pour but de mettre fin à un système élitiste avec 30 % à 40 % d’échec chaque année. « Rendre leur enfance à nos enfants » est devenu le slogan de la ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, qui met en avant les bienfaits du développement holistique privilégié par la réforme.

Toutefois, dans la pratique, la transition ne se fait pas sans difficultés. A l’exemple des manuels scolaires revus par le MIE et qui ont accusé un gros retard dans la distribution. Certaines écoles n’ont reçu la deuxième partie des manuels qu’au début du troisième trimestre. Conséquence : certains chapitres n’ont pu être complétés pour les élèves de Grade V et s’accumuleront sur le programme de Grade VI.

Une situation qui provoque la première grosse appréhension pour 2017 : les enfants auront-ils suffisamment de temps pour compléter le programme et faire les révisions avant le « modular assessment » de Science et Histoire/Géo prévus en août ? Un enseignant de Grade 5 qui a assisté aux sessions de formation prévoit une année difficile. « Il reste deux gros chapitres de Grade 5 à compléter. Cela se fera au cours du premier trimestre. Le programme de Grade 6 lui-même, avec cinq à six chapitres, se fera au cours du deuxième trimestre. Au début du troisième trimestre il y aura le modular assessment. Quel temps nous reste-t-il pour les révisions et la pratique des questionnaires types ? »

Le président de la Government Teachers Union, qui a également assisté à une réunion sur le nouvel examen, a suggéré que trois chapitres de Grade 6 soient mis de côté « exceptionnellement pour 2017. » Il souhaite également que le ministère revoie le temps alloué pour l’enseignement des matières Science et Histoire/Géo. Selon l’emploi du temps préparé par le ministère, 125 minutes par semaine sont consacrées à l’enseignement de ces deux matières, alors que les trois autres « core subjects » ont 325 minutes par semaine chacun.

Réorganisation dans les écoles

Au niveau des écoles, on se prépare déjà, pendant cette période de vacances, pour que l’entrée dans le Nine-Year Schooling se fasse dans les meilleures conditions. Un assistant maître d’école dit sa satisfaction d’avoir déjà reçu les manuels scolaires pour 2017. « On nous a même demandé de rester à l’école un peu plus tard en raison de la livraison. Sur ce point, c’est déjà une bonne initiative prise. Mais je crains tout de même une pagaille sur d’autres sujets à la rentrée. »

Il évoque des questions d’ordre pratique, particulièrement concernant les nouvelles matières. « On procède actuellement au recrutement de 340 enseignants pour le Holistic Development Programme. Combien seront postés dans chaque école ? Devront-ils s’occuper de plusieurs écoles en même temps ? Y aura-t-il suffisamment de temps pour toutes ces activités prévues ? Nous n’en savons rien encore. D’autant que s’ils sont recrutés maintenant, ils devront également suivre une formation. »

L’assistant maître d’école évoque les mêmes préoccupations pour les Remedial Teachers et les ICT Teachers. « ICT sera examinable en 2018. Il nous faut donc prévoir suffisamment de classes pour préparer les enfants. Or, valeur du jour, certains profs travaillent dans deux ou trois écoles à la fois. »

Du côté des écoles privées, ce sont les mêmes préoccupations. L’organisation de l’emploi du temps reste un des plus grands défis. La directrice d’une école privée confie également ses efforts pour introduire plus de classes d’ICT dans l’emploi du temps. Tâche qui ne s’avère guère facile. « Pour le moment, nous sommes devant deux options : soit réduire les autres classes de cinq minutes pour avoir une période supplémentaire par jour, soit étendre les heures de classe de 30 minutes. Mais nous ne savons rien encore. Tout cela est à discuter avec le personnel et le management. »

De son côté, le ministère de l’Éducation accentue sa campagne de communication auprès de la population. Après les interventions dans les médias et sur les réseaux sociaux, cette fois-ci, des brochures sont distribuées aux parents par voie postale. L’objectif étant de mieux faire comprendre et accepter le projet. Dans le “policy paper” présenté cette année, la ministre explique : « We want every learner emerging from the system to be so inspired as to become a self-motivated individual, an autonomous lifelong learner, a responsible citizen with a strong value base and a productive contributor to society. »

Si les différents partenaires de l’éducation adhèrent à ce principe, c’est toutefois la mise en pratique qui suscite des appréhensions. D’aucuns font ressortir qu’il aurait fallu plus de temps pour appliquer la réforme et que la précipitation risque de faire plus de tort que de bien. Signalons également que c’est surtout le primaire qui entrera de plain-pied dans la réforme en 2017. Le secondaire sera concerné en 2018, avec l’arrivée du premier groupe d’enfants ayant passé le nouvel examen remplaçant le CPE, le Primary School Achievement Certificate (PSAC).

ÉDUCATION CATHOLIQUE: Adhésion au plan de réforme avec prudence

Comme lors de la réforme enclenchée par le gouvernement MMM-MSM en 2001, où elle avait refusé l’idée de transformer ses établissements en Form VI Colleges, cette fois encore l’Éducation catholique restera fidèle à la structure classique de ses écoles. Elle n’entrera pas dans le concept Academy (Forms IV et VI/Grade 10 to Grade 13), un des changements majeurs préconisés dans le plan du Nine-Year Schooling (NYS). En revanche, l’Éducation catholique adhère à tous les autres aspects de la réforme au primaire et au secondaire.

En général, l’Éducation catholique, principal partenaire du gouvernement dans le système éducatif national, accueille favorablement les grandes lignes du NYS. Selon les responsables du Service diocésain de l’Éducation catholique (SeDEC) — nouvelle appellation du BEC — cette réforme contient de « bons points » qui devraient être encouragés pour l’amélioration du système. C’est ainsi que durant l’année écoulée, les écoles catholiques ont participé pleinement à tous les ateliers de travail organisés par le ministère, le MIE et le MES en vue de la mise en œuvre du projet. « L’année prochaine sera une année charnière pour les Stds V et VI. Nous avons suivi toutes les directives de préparation données par le ministère et nous sommes prêts. Mais c’est dans l’opérationnel que nous allons voir ce qui marche et ce qui ne va pas », souligne Gilberte Chung, Directrice générale du SeDEC.

Toutefois, l’Éducation catholique joue la carte de la prudence. C’est ainsi qu’après les discussions avec tous les stakeholders, le SeDEC a pris la décision de rester dans la structure de Form I to VI pour ses 17 collèges. Ce choix cadre avec la philosophie de l’Éducation catholique de prendre en main la formation globale du jeune tout au long du parcours et correspond aussi aux vœux des parents. « Nous continuerons dans la General Education mais nous voulons apporter une réponse concrète aux besoins de la Technical Education dans le pays. Il est possible que certains de nos collèges se spécialisent dans cette filière d’études et nous poursuivons la discussion avec nos stakeholders à ce sujet », indique la directrice de cet organisme. Soulignons que le cardinal Piat lui-même, à plusieurs reprises dans ses déclarations de presse au sujet de l’éducation cette année, a mis l’accent sur la nécessité de la formation technique dans la scolarité secondaire. « La plupart des collèges catholiques vont se situer dans la filière General. Nous n’avons pas beaucoup d’expertises pour le côté technique qui requiert par ailleurs de grands investissements financiers, mais en même temps, il serait bon que nous explorions aussi cette voie. Il me paraît nécessaire de donner sa vraie valeur à l’éducation technique dans la société mauricienne. »

Par ailleurs, indépendamment de ce projet de réforme de l’éducation nationale, l’Éducation catholique entreprend dès l’année prochaine de nouvelles initiatives en lien avec les conclusions du rapport Kleopas rendu public par le cardinal Piat au mois de juillet dernier. Le but de ce projet, expliquent ses responsables, est de revoir les conditions d’annonce de l’Évangile et de transmission de la foi dans trois lieux, à savoir, la famille, la paroisse et l’école catholique. « C’est un projet qui améliorera le service de l’Éducation catholique à la population », affirme la direction du SeDEC. Et du fait que l’école catholique est un lieu de pluralité religieuse, l’Éducation catholique ira davantage vers l’interculturel plutôt que vers l’interreligieux. Les manuels pour aider les élèves à aborder cette question sont déjà prêts pour le primaire tandis que ceux pour le secondaire sont en cours de préparation.