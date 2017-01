ÉDUCATION - RÉSULTATS DU SC : Une vingtaine de collèges avec moins de 30% de réussites

Année après année, ces établissements, dont certains sont payants, peinent à améliorer leurs performances

Le niveau des élèves à la sortie du primaire remis en question

La publication des résultats du School Certificate (SC) cette semaine a démontré une nouvelle fois que certains collèges ont de grosses difficultés à faire réussir leurs élèves aux examens de Cambridge. Une situation qui préoccupe car la situation perdure depuis un certain temps. Des recteurs, sollicités sur la question, laissent entendre que leurs élèves n’ont pas toujours le niveau requis pour le secondaire à la sortie du primaire. Ils ne cachent pas leurs inquiétudes car avec le Nine-Year Schooling, tous les élèves de Grade 6 passeront au secondaire, même ceux n’ayant pas le minimum requis pour décrocher le PSAC.

Deux collèges se retrouvent avec 0% de réussite aux examens de SC 2016. L’un a présenté 7 candidats et l’autre 10. Un autre a enregistré une réussite sur 11 candidats. Si la plupart de ces établissements sont des collèges privés subventionnés, on retrouve également, au bas du tableau, deux collèges d’Etat et deux institutions payantes comptant plusieurs branches à travers l’île. Les statistiques de ces dernières années démontrent également que ce sont plus ou moins les mêmes collèges qui se retrouvent au bas du tableau. Ceux qui progressent sont rares. On peut citer cette fois un progrès remarquable pour le Collège Père Laval à Ste-Croix, qui est passé de 17,65% en 2015 à 34,48 en 2016.

Sollicitée par rapport à cette situation, la rectrice d’un collège mixte de Rose-Hill déclare : « Nous faisons plus de travail social auprès de ces enfants. S’ils viennent chez nous, c’est que personne n’a voulu d’eux ailleurs. Nous essayons tout de même de les encadrer au mieux. Car il est difficile de faire progresser des enfants qui n’ont même pas acquis les bases du primaire. » Cette dernière ne manque pas de souligner que si ses élèves ne parviennent pas à briller sur le plan académique, ils se distinguent cependant dans d’autres domaines. « Nous avons à plusieurs reprises remporté des compétitions sportives, artistiques et même des concours d’élocution. Ces enfants ont des talents qui ne sont malheureusement pas reconnus par le système. »

Un enseignant d'un autre collège au bas du tableau confie, lui, la difficulté de travailler avec cette catégorie d’élèves : « Le problème, c’est qu’il n’y a pas de programme adapté à leur niveau. Ils ont le même syllabus que les élèves des collèges d’élite. Pour les faire entrer dans ce système, nous devons souvent tout recommencer à zéro. » Ce dernier témoigne que le phénomène s’est accentué avec l’introduction du « resit » aux examens du CPE. « Souvent, les élèves arrivent avec le strict minimum, mais officiellement, ils ont réussi, on ne peut leur refuser l’accès au secondaire. »

Ce qui interpelle le plus sur la question, ce sont les établissements privés payants qui ne parviennent pas à donner les résultats attendus par les parents. L’un d’eux, situé à Curepipe, affiche 46 réussites sur 171 candidats. Un autre, toujours à Curepipe, compte 6 réussites sur un total de 43 candidats. Une autre branche à Port-Louis affiche, elle, 23 réussites sur 82.

Dans le milieu éducatif, on ne cache pas ses appréhensions que le phénomène s’accentue avec le Nine-Year Schooling. « Tous les enfants de Grade 6 seront admis au primaire, mais nous ne savons pas encore s’il y aura un programme différent pour ceux qui n’ont pas le niveau requis. Nous craignons également qu’avec de tels résultats, les parents n’envoient plus leurs enfants chez nous. C’est l’avenir même de nos collèges qui est incertain », dit un enseignant.