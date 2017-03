ÉDUCATION SEXUELLE - ACTION FAMILIALE ET SEDEC : La Belge Thérèse Hargot à Maurice pour quatre conférences

L’Action familiale, en collaboration avec le Service diocésain de l’éducation catholique (SEDEC), a invité à Maurice Thérèse Hargot, une sexologue belge habitant Paris, du 31 mars au 13 avril. Elle s'adressa principalement aux jeunes sur les thèmes de l’affectivité, de la manière de construire une relation et des dangers auxquels ils sont exposés. « Déjà en 2007, l’Ombudsperson for Children expliquait que les jeunes n’écoutent pas les discours moralisants mais qu’ils ont besoin d’entendre parler de relations, d’amour et de l’impact que peuvent avoir les relations sexuelles. Nous souhaitons les amener à adopter un nouveau regard sur leur sexualité, qui va de pair avec l’affectivité et qui englobe toute la personne humaine », confie Agnieszka Duvergé, de l’Action familiale. De son côté, Pascale Gouges, coordinatrice de projet “Affectivité et Sexualité” au SEDEC, situe la visite de la sexologue dans le contexte mauricien : « Nous vivons aujourd’hui dans un monde sexué… Nos jeunes sont exposés à des images violentes qui peuvent blesser et qui ont un impact sur leur attitude. La sexualité est donc banalisée et entraîne des problèmes sociaux, tels grossesses précoces, attentats à la pudeur et rapports sexuels de plus en plus tôt. Par ailleurs, les jeunes ont soif d’un message parlant de l’amour vrai. »

Le public est cordialement invité aux quatre conférences publiques de Thérèse Hargot. Celles-ci se tiendront le 3 avril dans le hall du Couvent de Lorette de Rose-Hill, le 5 à l’École du Nord, le 7 dans le hall du Couvent de Lorette de Curepipe et le 10 dans la salle polyvalente du Lycée des Mascareignes, à Helvetia, toutes de 18h30 à 20h. Ces conférences publiques seront dédiées aux jeunes de 20 à 30 ans, qu'ils soient mariés, célibataires ou en couple.