ÉDUCATION - SIGNATURE D’ACCORD : 53 DHT éligibles au poste de maîtres d’école

Le litige entre les assistants maîtres d’école privés de promotion depuis 2008 et le ministère de l’Éducation a pris fin ce matin sur une bonne note. Les 53 plaignants qui avaient entré un cas devant la Commission de Conciliation et de Médiation (CCM) ont signé un protocole d’accord avec le ministère, les rendant ainsi éligibles au poste de maître d’école. La Government Teachers Union (GTU) qui travaille sur ce dossier depuis plusieurs années a salué le « professionnalisme » de la CCM qui a su trouver une voie de sortie dans cette affaire.

Ces Deputy Head Teachers (DHT) n’ont pu accéder au poste de Head Master (HM), car le PRB 2008 avait changé les règlements. En effet, depuis cette date, la promotion se fait par sélection et non sur la base d’ancienneté. Mais pour les DHT nommés avant 2008 et dont certains assumaient déjà le poste de maître d’école par intérim, la situation était injuste. D’où la décision d’avoir recours à la CCM, après des tentatives de trouver une solution à d’autres instances.

Ce matin, les 53 plaignants ont été convoqués par la CCM. La vice-présidente de la commission, Honita Prayag-Poonith, a précisé que tous assumaient déjà le rôle de HM par intérim, qu’ils étaient parmi les « senior most » et que beaucoup partiront bientôt à la retraite. D’où l’idée de trouver un terrain d’entente entre les deux parties. D’une part, la GTU qui avait porté cette affaire devant la commission et le ministère de l’Éducation. Au total, ils seront près de 200 à bénéficier de cet accord. Toutefois, seuls les 53 qui avaient porté plainte ont signé le MoU aujourd’hui. Cet accord sera par la suite envoyé à l’Employment Relations Tribunal pour être enregistré. La vice-présidente de la CCM a salué à la fois le ministère de l’Éducation et la GTU « qui ont fait de gros efforts pour trouver un terrain d’entente. »

De son côté, Vinod Seegum, président de la GTU, a salué le « professionnalisme » de la CCM. Il a rappelé que le syndicat s’était tourné vers d’autres instances qui n’ont pu trouver de solution à ce problème. Il qualifie ainsi cet accord « d’historique » et estime que « justice a été rendue » pour ces DHT. Vinod Seegum a situé l’importance de cet événement dans un contexte plus global. « Ces DHT sont à la tête des écoles. On ne peut se permettre d’avoir des personnes frustrées à la tête de nos institutions. Cela aura un impact sur les enseignants et sur les élèves. »

Il rappelle qu’il y a actuellement 161 vacances de maître d’école. « Il y a également 31 cas où les DHT avaient refusé d’assumer l’intérim comme maître d’école. Nous avons négocié pour qu’ils soient aussi considérés par cet accord. » Vinod Seegum a par là même précisé qu’il fait partie de cette catégorie, mais qu’il a refusé une nomination pour continuer à se battre au sein du syndicat.

Le conseil des ministres ou un high powered committee pourrait être appelé à trancher sur ces derniers cas. Pour ceux qui sont déjà éligibles, leurs « scheme of service » seront bientôt amendés afin de permettre leur promotion sur la base de l’ancienneté.

Pour ce qui est de ceux qui passeront par la sélection, Vinod Seegum dit souhaiter que la Public Service Commission (PSC) agisse en toute transparence. Autrement, le syndicat se tournera vers les instances appropriées pour contestation.

Dhanwantee Ramkissen : « Une grande victoire »

« Nous étions dans le flou depuis longtemps. Nous ne savions pas ce qui allait nous arriver. Aujourd’hui c’est une grande victoire. Je compte quarante années de service et je prends ma retraite dans trois ans. C’est la récompense pour toutes ces années de travail et de sacrifice. Je remercie le syndicat et M. Seegum d’avoir lutté pour nous. »