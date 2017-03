ÉDUCATION SPÉCIALISÉE : Les Ong attendent toujours les consultations

Dans le cadre de la réforme éducative, un nouveau « Strategy Paper » est en préparation pour le secteur des Special Education Needs (SEN). La semaine dernière, la ministre de l’Education a annoncé que celui-ci sera prêt fin mars, ce qui fait bondir les enseignants et les Ong engagés dans ce secteur car, à ce jour, aucune consultation n’a eu lieu à ce sujet.

L’année dernière, le ministère avait invité les partenaires impliqués dans le secteur des SEN à soumettre leurs propositions pour le « Strategy Paper », qui cadre avec l’entrée en vigueur du Nine-Year Schooling. Si au départ, les Ong avaient dénoncé l’absence de dispositions pour les enfants handicapés dans le plan de réforme, elles ont par la suite accueilli favorablement l’idée d’un plan spécifique pour ce secteur. Toutefois, elles attendent toujours les consultations promises pour cela.

Le communiqué qu’avait émis le ministère l’année dernière précisait que l’objectif de ce plan était de consolider l’éducation inclusive « en s’assurant que tous les enfants aient accès à un apprentissage de qualité » et que « personne ne soit laissé derrière ». Les Ong ont ainsi été invitées à soumettre leurs propositions pour cette réforme. Le communiqué précisait encore que le ministère tient en compte son principe de consultation dans cette démarche.

Mais à quelques semaines de la publication du plan de réforme, des doutes subsistent toujours : y aura-t-il des consultations ? Des enseignants de ce secteur ne cachent pas leur agacement. « Contrairement au “mainstream”, où on a fait une réforme, ici, c’est la première fois qu’il y aura un plan pour l’éducation des enfants handicapés. Il était donc important qu’on appelle les différents partenaires pour en discuter. Il est vrai que nous avons été sollicités pour des propositions mais, valeur du jour, nous ne savons pas ce qui sera retenu ou pas. Qui plus est, nous ne voulons pas nous retrouver avec un programme imposé », disent-ils.

Sollicité sur cette affaire, le président de la Global Rainbow Foundation, Armoogum Parsuramen, confirme les propos des enseignants spécialisés. « Nous avons bien été sollicités pour des propositions – d’ailleurs notre organisation a soumis les siennes –, mais à ma connaissance, il n’y a pas eu de consultation à ce jour. » Ce dernier est d’avis que dans un exercice de ce genre, il est important de prendre l’avis des différents partenaires. « Des consultations sont toujours bonnes, car cela permet de débattre de la question. Par exemple, cela aurait permis de connaître les réalités et les défis de ceux qui sont engagés dans le secteur de l’éducation spécialisée. »

Armoogum Parsuramen est d’avis que la ministre devrait présenter le “draft” aux différents partenaires pour en discuter avant d’arrêter une version finale. « La ministre peut ensuite prendre sa décision à la lumière des différents points soulevés. Toutes les réformes doivent se faire dans cet esprit. Si tous les partenaires y participent, cela facilitera également la mise en œuvre. »

Au ministère de l’Education, on fait ressortir que les Ong ont déjà été invitées à faire entendre leurs voix à travers leurs propositions. « Nous avons fait un premier appel et il n’y avait pas beaucoup de contributions, ce qui nous a poussés à faire un deuxième appel. Si elles souhaitent d’autres consultations, elles peuvent toujours s’adresser au département concerné. »

À ce jour, on compte 13 départements spécialisés dans les écoles publiques. Une soixantaine d’Ong œuvrent également dans ce secteur.