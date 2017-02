ÉDUCATION SPÉCIALISÉE : Polémique sur le recrutement à un SEN Resource Centre

La Public Service Commission (PSC) procède en ce moment, pour le compte du ministère de l’Éducation, au recrutement du responsable d’un SEN Resource Centre. Selon l’appel à candidatures, la sélection devrait se faire parmi les assistants directeurs des écoles spécialisées du gouvernement. A la date limite, un seul candidat avait le profil requis. Or, deux autres candidates auraient fait repousser la date limite pour être éligible au poste.

C’est une affaire qui secoue le département du Special Education Needs (SEN), en ce moment. Selon l’appel à candidature, il faut compter au moins deux ans de service comme assistant directeur d’une école spécialisée pour être éligible. A la date limite le 16 janvier dernier, une seule personne occupant ce poste avait les qualifications requises pour se porter candidate.

Toutefois, deux autres personnes dans ce secteur ont fait des demandes pour repousser la date limite, afin qu’elles atteignent leurs deux ans et être éligibles pour postuler. Ce que déplorent ceux qui soutiennent le premier candidat qui, dit-on, « est une personne possédant de longues années d’expérience dans l’enseignement spécialisé et qui attendait une promotion depuis longtemps. »

On ne manque pas non plus de faire ressortir que cette personne ayant elle-même un handicap, les autorités auraient donné un signal fort en le nommant dans un poste à responsabilité. « Ce serait une double injustice envers cette personne. » Ce qui agite davantage le secteur, c’est que parmi celles qui ont fait des demandes, on compte une proche d’un haut fonctionnaire d’un ministère. Les enseignants spécialisés craignent ainsi qu’elle ne soit favorisée.

Si tel est le cas, ce serait la deuxième fois que les nouveaux venus seraient privilégiés au détriment des enseignants spécialisés de carrière. Car il y a quatre ans, lorsque le poste d’Educator SEN a été créé par le PRB, suite à des demandes des enseignants « seconded for duty » dans les écoles spécialisées, aucun d’entre eux n’a été nommé. Ce sont ceux fraîchement sortis des cours du MIE qui avaient été privilégiés. Aujourd’hui encore, ils luttent pour leur reconnaissance.

Parlant de la proche du haut fonctionnaire, on fait ressortir qu’elle aurait eu un parcours en or. Recrutée comme éducatrice il y a quatre ans, elle a été promue assistante directrice il y a deux ans et pourrait maintenant se voir confier le poste de directrice.