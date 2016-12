ÉDUCATION SUPÉRIEURE : L’INTI offre des bourses de 45 % aux étudiants mauriciens

L’INTI International University, une des plus prestigieuses universités privées en Malaisie, offre des bourses à hauteur de 45 % aux étudiants mauriciens avec les meilleurs résultats au niveau du Higher School Certificate (HSC). En visite à Maurice la semaine dernière, son Assistant Vice-President (International Office), Michael Chan, a dit que son institution ne s’intéresse pas seulement à l’élite mauricienne mais aussi aux étudiants de niveau moyen qui peuvent bénéficier de bourses à hauteur de 15 à 25 % de leurs frais d’études.

« Environ 200 Mauriciens ont étudié à l’INTI durant les dix dernières années. Peut-être qu’on va trouver ce chiffre peu intéressant mais dans notre université, nous mettons l’accent sur la qualité de nos étudiants, qu’importe les pays d’où ils viennent. Nous voyons que les Mauriciens sont de très bons étudiants ; ils sont très actifs au niveau de leurs campus respectifs. They score very good marks and give a remarkable academic performance », fait ressortir Michael Chan, ajoutant que nombre d’entre eux possèdent des « strong skills » dans les langues.

L’INTI possède six campus en Malaisie où elle accueille des étudiants venant de pays du Moyen-Orient, de l’Asie du sud-est, de l’Inde mais aussi du continent africain, entre autres. Accueillant plus de 16 000 étudiants sur ses cinq différents campus, cette université, selon Michael Chan, offre des études à des coûts raisonnables. S’agissant des cours offerts par son institution, il indique que « we are almost in everything, be it IT, business, engineering, mass communications, law, etc, that fits into the global trend. » « Nous offrons aussi des programmes en innovative technology », indique-t-il.

A la question de savoir pour quelle raison les étudiants mauriciens devraient choisir de faire leurs études supérieures chez l’INTI, Michael Chan parle de l’environnement dans ses différents campus « which is like in Mauritius » et aussi des opportunités d’emplois qui existent pour les diplômés. « Our Malaysian students get jobs very fast, at least 95 % of them are employed a year after graduation but regarding the international students it depends on the firms that would like to recruit them. We build their skills rather than giving them knowledge from the books. We also lead them to the industry ». En 2016, dit-il, les étudiants de l’INTI ont participé à environ 130 projets avec des employeurs, soit plus que le double du nombre de l’année dernière.

Pour sa part, le représentant de l’INTI à Maurice, Fadil Ruhomutally, directeur de la Malaysia Education Centre, indique que cette université a beaucoup investi dans ses infrastructures pour que les étudiants disposent de « state-of-the-art facilities ». « Avec ses 80 institutions réparties à travers le monde, l’INTI offre à ses étudiants le choix de faire un semestre dans une université étrangère grâce à son réseau, en payant des frais d’études malaisiens. De plus, leurs diplômes sont obtenus de l’Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis », ajoute Fadil Ruhomutally.