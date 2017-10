ÉDUCATION : Le Teacher’s Day célébré aujourd’hui

La journée des enseignants est observée aujourd’hui. Plusieurs activités sont prévues pour marquer l’événement. La ministre de l’Éducation a participé ce matin à la célébration de la Government Teachers’ Union (GTU). Par ailleurs, 39 enseignants, dont Vikash Ramdhony, président de la Government Secondary School Teachers' Union (GSSTU), ont été promus Deputy Rector.

Comme chaque année, le Teachers’ Day est un jour de congé pour les écoles et collèges. La ministre de l’Éducation s’est adressée au corps enseignant ce matin à Quatre-Bornes, où la GTU organisait sa célébration sous le thème « Teaching in Freedom, Empowering Teachers ».

La GSSTU réunira, elle, ses membres samedi prochain au Sir Abdool Raman Osman State College, à Port-Louis. Elle y marquera un double événement : le Teachers’ Day et les quarante ans du syndicat. La ministre de l’Éducation sera aussi présente à l’occasion.

Ce Teachers’ Day marque également le temps des récompenses pour certains. Trente-neuf d’entre eux ont en effet été nommés Deputy Rector. Parmi eux, on retrouve Vikash Ramdhony, président de la GSSTU. Avec ce changement de statut, la GSSTU a dû revoir la composition de son exécutif. C’est désormais Roshan Boodnah qui assumera la présidence. Jusqu’ici, il en était le secrétaire.

Une première réunion entre les nouveaux Deputy Rector et le ministère est prévue demain. Toutefois, ils resteront dans leurs collèges respectifs jusqu’à la fin du troisième trimestre. C’est à la rentrée 2018 qu’ils prendront leurs nouvelles fonctions.