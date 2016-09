ÉGLISE CATHOLIQUE : Sainte Mère Teresa, très attachante pour les Mauriciens

La nouvelle Sainte Mère Teresa a attiré une foule enthousiaste avant-hier en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à Roche-Bois pour la messe d’action de grâce organisée par le diocèse de Port-Louis dans le cadre de sa canonisation. Il y avait aussi dans l’assistance quelques personnalités politiques, dont les ministres Pravind Jugnauth et Aurore Perraud, ainsi que le Lord-maire et un représentant du Haut-commissariat de l’Inde à Maurice.

La communauté des Sœurs missionnaires de la Charité à Maurice se trouve à Roche-Bois, le berceau de l’œuvre de Mère Teresa dans le pays. La messe présidée par l’évêque de Port-Louis s’est déroulée devant une assemblée participative, priant et chantant avec ferveur tout au long de la célébration. Des personnes, interrogées à la sortie de la messe et issues de plusieurs régions, témoignent de leur admiration sans bornes pour la sainte.

Dans son homélie, Mgr Piat s’est attardé sur « la passion et la patience » de Mère Teresa dans son engagement auprès des plus pauvres. « Mère Teresa finn ena enn pasion ek enn pasians pou okip bann rezete de lasosiete. Elle ne s’est pas contentée de donner à manger et un toit à ces personnes qui mourraient dans la rue. Li finn donn so lamitie ek so lamour bann pov. Mère Teresa a concrètement témoigné de la manière dont Dieu regarde les humains », a déclaré Mgr Piat. « Dieu ne mesure pas la valeur d’une personne à ses diplômes académiques ni à l’épaisseur de son porte-monnaie, ou encore à son physique. Mère Teresa et ses Sœurs et Frères missionnaires de la Charité dispersés à travers le monde révèlent dans leur travail l’immense bonté et l’amour de Dieu pour tous ses enfants indistinctement. » Selon Mgr Piat, un des messages que donne Mère Teresa à travers son œuvre est de donner priorité aux pauvres. « Langazman Mère Teresa pe dir nou ki enn sosiete enn pei ki pa donn priyorite bann pov se enn sosiete ki malad ».