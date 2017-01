ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE L’UNION AFRICAINE : Le Kenya sollicite le soutien de Maurice pour sa candidate Amina Mohamed

Le Kenya a sollicité officiellement le soutien de Maurice à sa candidate à l’élection du successeur de la Sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma à la présidence de la Commission de l’Union africaine, qui sera votée lors du prochain sommet des chefs d’État à la fin du mois à Addis-Abeba, en Éthiopie. La candidate kényane, la ministre des Affaires étrangères Amina Mohamed, a remis hier une lettre en ce sens du président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, au Premier ministre, sir Anerood Jugnauth.

La candidature de la ministre kenyane Amina Mohamed a été mentionnée hier matin, aussi bien par le ministre des Affaires étrangères Vishnu Lutchmeenaraidoo que par la principale concernée, à l’issue d’une session de travail aux Affaires étrangères. « La candidature d’Amina Mohamed est une grande nouvelle pour l’Afrique », a lancé le chef de la diplomatie mauricienne, qui n’a toutefois pas révélé la position de Maurice. Même au niveau officiel, Maurice ne s’est pas encore prononcé sur le candidat qui bénéficiera de son soutien, malgré la présence d’un membre de la SADC sur la liste des candidats. Maurice se réserve le droit de se prononcer à la dernière minute, fait-on comprendre.

Pour sa part, Amina Mohamed a reconnu que les cinq candidats à la présidence de l’Union africaine sont « de haute facture ». Si elle est élue, a soutenu la ministre kenyane, elle œuvrera pour le développement et l’avancement de l’Afrique, notamment pour l’intégration économique sur le continent.

Par ailleurs, les délégations kenyane et mauricienne, dirigées respectivement par Amina Mohamed et Vishnu Lutchmeenaraidoo, ont eu une session de travail hier matin. Les parties mauricienne et kenyane ont agréé à la mise sur pied d’une Joint Commission of Cooperation (JCC) qui, selon le ministre mauricien, permettra de pérenniser la coopération entre les deux pays et de suivre la mise en œuvre des projets identifiés dans divers domaines de coopération, et ce quel que soit le gouvernement au pouvoir dans les deux pays.

« Nous mettons beaucoup l’accent sur nos relations avec l’Afrique et l’intégration régionale. Dans cette optique, nous voulons travailler plus étroitement avec le Kenya et explorer les opportunités de coopération qui se présentent. Le projet de commission conjointe est vital pour faire avancer la coopération selon un agenda précis et d’après les priorités », a indiqué le chef de la diplomatie. Selon Vishnu Lutchmeenaraidoo, Maurice prône une politique de rapprochement avec l’Afrique dans un esprit de respect mutuel et de partage.

La liaison aérienne entre nos deux pays a également été évoquée. À l’instar du corridor aérien Maurice-Singapour, Maurice souhaite utiliser Nairobi comme hub pour toucher les pays du continent africain. La possibilité que Maurice se joigne à l’association des pays de l’Afrique de l’Est a, en ce sens, été mentionnée. Sur le plan économique, Maurice a souhaité que le quota d’exportation sucrière vers le Kenya, qui est actuellement de 30 000 tonnes par an, passe à 60 000 tonnes.

Amina Mohamed a reconnu qu’il existe « beaucoup de complémentarités » entre nos deux pays. « Nous avons les moyens d’agir en tant que partenaires dans la région, et non en tant que concurrents », dit-elle, avant d’insister pour que cette nouvelle phase de coopération Maurice-Kenya puisse prendre son envol dans les meilleurs délais.

La première édition de la commission mixte se tiendra très prochainement à Nairobi et se penchera sur plusieurs dossiers vitaux à la coopération bilatérale et à l’intégration régionale. Des opportunités d’échanges se présentent dans plusieurs secteurs d’activité, tels la finance, la santé, l’enseignement supérieur et l’économie océanique. D’autre part, les deux parties se sont montrées très favorables à l’idée d’accorder des visas de long séjour aux entrepreneurs afin de faciliter les affaires entre Maurice et le Kenya. La mobilité des hommes d’affaires et des professionnels dans la région est extrêmement importante, selon Vishnu Lutchmeenaraidoo, pour faire avancer le processus d’intégration régionale.



Cinq candidats en lice pour la présidence de l’UA

Cinq candidats sont en lice pour la succession de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma. Il s’agit de quatre ministres des Affaires étrangères provenant du Tchad, du Kenya, de la Guinée équatoriale et du Botswana, ainsi qu’un diplomate intellectuel sénégalais. Ce dernier sera à Maurice la semaine prochaine. Le ministre de la Santé, Anil Gayan, avait envisagé à un certain moment de présenter sa candidature mais a par la suite abandonné cette idée.

Amina Mohamed est présentée comme une excellente stratégiste et une leader visionnaire, comptant 30 années d’expérience dans le service public du Kenya. Négociatrice, avocate et décideuse, elle a présidé la 10e conférence ministérielle de l’OMC et, notamment, la 14e conférence des Nations unies pour le commerce et le développement.



Vishnu Lutchmeenaraidoo au Ghana

Le ministre des Affaires étrangères Vishnu Lutchmeenaraidoo se rend cet après-midi au Ghana en vue d’assister à la cérémonie d’investiture du nouveau président, Akufo-Addo, qui succède à John Mahama. Plusieurs présidents africains seront présents à cette cérémonie. Le ministre se rendra ensuite au Sommet France-Afrique, qui se tient au Mali, et auquel participera le président de la République française, François Hollande.

DIPLOMATIE-INDE–MAURICE : Les proches des diplomates ont droit à un emploi rémunéré

Suite à un accord signé entre le haut-commissaire indien à Maurice, Abhay Thakur, et la secrétaire aux Affaires étrangères mauricienne, Usha Dwarka-Canabady, les membres de la famille des diplomates affectés à Maurice ou en Inde ont le droit d’exercer un emploi rémunéré. La signature de cet accord a eu lieu hier à Port-Louis en présence du ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo.

« C’est la première fois qu’un tel accord est formalisé par une signature entre les deux parties », fait ressortir un préposé de la haute commission indienne à Maurice. « Cet accord prévoit que les membres de la famille des diplomates mauriciens en Inde ou indiens à Maurice puissent travailler dans le pays hôte. Généralement, cela concerne l’emploi dans le secteur privé sur une base contractuelle. Les principaux concernés pourront utiliser leur passeport diplomatique pour le faire. »