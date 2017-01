ÉLECTIONS—BAR COUNCIL: Jacques Tsang Man Kin élu président

Les membres du barreau mauricien sont passés au vote hier pour élire leur nouveau président au sein du Bar Council. À 133 voix contre 13 pour Me Said Toorbuth, c'est Me Jacques Tsang Man King qui sera le président du Bar Council pour cette année. Ce dernier a fait part de l'importance de « resserrer les liens avec les amis du barreau » et prône l'ouverture d'esprit et l'interactivité. La constitution des membres du conseil des avocats a aussi été revue et le poste de secrétaire du Bar Council a été attribué à l'avocate Tawheen Choomka.

Depuis 14h30 hier, les membres du barreau ont afflué au siège de la Mauritius Bar Association pour voter pour leur nouveau président pour cette année. Le comptage des votes s'est fait peu avant 16h. Et c'est finalement Me Jaques Tsang Man Kin qui a été élu à la présidence du Bar Council. Les membres du Bar Council ont aussi été recomposés. Me Tawheen Choomka a été conduite au poste de secrétaire alors que Me Priscilla Balgobin-Bhoyrul a été élue trésorière. Les autres membres sont Mes Arvin Haulkhoree et Mohammad Isham Oozeer. Me Soorayah Gareeboo agira comme la représentante de l'Attorney General et Me Varuna Bunwaree Goburdhun et Me Narguis Bundhun comme Auditors. L'Attorney General agit, lui, comme vice-président.

Le nouveau président du Bar Council, interrogé par la presse sur les défis qui l'attendent à ce poste, a fait ressortir que l'objectif principal est de resserrer les relations entre les membres du barreau. « Il nous faut pouvoir parler ouvertement, ce sont les idées de chacun qui sont les plus importantes. Je souhaite un siège plus actif et qu'il y ait plus d'interaction. Nous pourrons discuter autour d'une table, parler non seulement de droit, mais aussi de tout ce qui appartient à la culture. » Il a aussi tenu à saluer cette nouvelle équipe « qui bouillonne d'idées » et attend leur première réunion mensuelle « pour préparer notre programme sur tout le long de l'année ». Concernant les démêlés de certains membres du barreau dont le chef juge Keshoe Parsad Matadeen avait fait état, en parlant de « brebis galeuses », lors de la prestation de serment des nouveaux avocats dernièrement, en plus de la convocation de certains d'entre eux à la commission d'enquête sur la drogue, Me Tsang Man King dit attendre que la commission fasse son travail « car elle a ses devoirs et ses règlements », ajoutant que « si on nous réfère quoi que ce soit, nous prendrons les mesures qui s'imposent car nous sommes mandatés pour le faire ».