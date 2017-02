ÉLECTIONS MUNICIPALES—PÉTITION DU MMSD: Le format du bulletin de vote au centre des débats

La pétition logée par les membres du Mouvement Mauricien Social Démocrate (MMSD) d’Éric Guimbeau, contestant l’élection des quatre conseillers de l’Alliance Lepep dans l’arrondissement No 4 de Curepipe lors des dernières élections municipales, a été débattue en Cour suprême hier devant le Senior Puisne Judge Eddy Balancy et le juge Abdurafeek Hamuth. Si l’avocat des contestataires, Me Rex Stephen, soutient que le format des bulletins de vote a été source de confusion pour les électeurs, sir Hamid Moolan, avocat de l’Electoral Supervisory Commission, a soutenu qu’il n’a pu être démontré comment ces « irrégularités » ont pu affecter les résultats des élections.

Les membres du MMSD avaient logé une pétition devant la juge des référés, Gaitree Jugessur-Manna, le 7 juillet 2015, contestant l’élection des quatre conseillers du Ward 4 de Curepipe, nommément Irène Coret, Jean Noel Kirsley Gopaul, Marie Virginie Ingrid Lecordier et Bibi Shehnaz Hoota. Cette action en Cour suprême est aussi dirigée contre le commissaire électoral, Irfan Rahman, l’Electoral Supervisory Commission et le Returning Officer du Ward 4 de Curepipe, Raj Seebaluck.

Les contestataires, soit le leader du MMSD, Eric Guimbeau, ainsi que Ram Vishnu Boodhoo, Rachel Claren Counday et Mohamed Eshan Aufogul, soutiennent, par le biais de cette pétition, que « les électeurs n’ont pas pu voter comme ils voulaient lors des dernières municipales en raison du format des bulletins de vote, qui prêtait à confusion ».

Selon les contestataires, les bulletins de vote étaient divisés en six colonnes, soit les numéros, le nom et l’adresse, le groupe, l’alliance et le symbole du candidat. La dernière colonne était celle où l’électeur devait apposer sa croix. Or, pour les contestataires, deux colonnes n’avaient pas été utilisées à côté de leur nom alors que, pour les candidats de l’Alliance Lepep, une seule colonne n’était pas utilisée. Selon les plaignants, certains électeurs n’ont pas apposé leur croix dans la colonne appropriée. Les contestataires déplorent le fait que les électeurs auraient alors inscrit plus de croix que permis en voulant rectifier leur erreur, ce qui aurait provoqué l’invalidité de leur bulletin de vote.

À travers cette action en cour, les contestataires réclament ainsi un nouveau décompte des voix, ce qui impliquerait l’annulation de l’élection des quatre candidats de l’Alliance Lepep au Ward 4 de Curepipe. Me Rex Stephen devait soutenir en cour que cette pétition est valable aux yeux de la loi, car elle fait état d’une irrégularité comme stipulé sous l’article 45 (1) (a) de la Representation of Peoples’s Act.

Sir Hamid Moollan, QC, qui représente l’Electoral Supervisory Commission (ESC), a répliqué que les contestataires n’ont pu démontrer clairement le nombre de bulletins de vote concernés par ces dites irrégularités, ajoutant qu’il n’a pas été démontré que ces irrégularités alléguées ont affecté les résultats des élections. Les juges rendront leur verdict à une date ultérieure.