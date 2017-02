ÉLECTIONS RÉGIONALES — JOUR J : Rodrigues à l’heure de vérité 

La passe de trois pour l’OPR ou l’égalité avec le MR, soit deux mandats chacun à la proclamation des résultats officiels demain

Le nombre de membres siégeant à la nouvelle Assemblée Régionale de Rodrigues peut varier de 17, en cas de large victoire d’un des deux blocs, à 20 au maximum

Tension hier à Port-Mathurin pour la fin de campagne, avec en toile de fond le match entre Richard Payendee (OPR) et Johnson Roussety (FPR/MR) au N°5

Depuis très tôt ce matin, l’électorat de Rodrigues, soit officiellement 28 797 électeurs inscrits dans les six régions, doit faire un choix pour les cinq prochaines années. Qui de Serge Clair, chef commissaire sortant et leader de l’Organisation du Peuple de Rodrigues (OPR), ou de Nicolas Von Mally, leader du Mouvement Rodriguais (MR), tous deux ayant déjà servi en tant que ministres dans des gouvernements à Maurice, sera installé à la tête de l’Assemblée Régionale de Rodrigues ? En cas de victoire de l’OPR, Serge Clair y retournera pour la troisième fois; au cas contraire, ce sera une première pour le leader du MR. À la veille du scrutin, que ce soit à Maurice ou à Rodrigues, chacun y va de son pronostic pour spéculer si le MR se retrouvera à égalité avec l’OPR, soit deux mandats chacun, ou si l’OPR rempilera pour un deuxième mandat consécutif à l’Executive Council de Rodrigues autonome avec trois victoires électorales régionales au total. Toutefois, force est de constater que l’attention sera braquée sur Port-Mathurin (région N°5), où le leader du Front Patriotique Rodriguais (FPR), Johnson Roussety, à la faveur d’une investiture du MR, tente un come-back face au commissaire sortant Richard Payendee, assurant la succession d’Ismaël Vallimamode dans le chef lieu.

D’un point de vue général, les appréhensions initiales face à un taux d’abstention élevé le jour du vote se sont estompées au fil de la campagne électorale, qui s’est échelonnée sur une quarantaine de jours. La mobilisation réussie dans les deux camps, soit l’OPR à Malabar et le MR à Mourouk jeudi en guise de clôture, a relégué au second plan une éventuelle indifférence électorale. En tout cas, Nicolas Von Mally, qui s’était fait du souci au démarrage le dimanche 8 janvier, a dû se raviser subséquemment.

Le facteur qui a donné une nouvelle tournure à la campagne électorale reste cet accord entre le MR et le FPR, cette dernière formation se désistant en ne présentant pas de candidats dans les six régions de Rodrigues, sauf à Port-Mathurin, où Johnson Roussety a décroché un ticket. Des observateurs politiques s’interrogent si le report des voix entre ces deux partis d’opposition sera suffisant pour au moins rééditer la performance de décembre 2006 où le MR a devancé l’OPR pour la majorité à l’Assemblée Régionale. À cette unique occasion, Johnson Roussety et Louis-Ange Perrine, le tandem du jour, avaient remporté sur le fil les deux sièges à Port-Mathurin.

La coïncidence politique veut que comme en 2006 l’un des deux candidats de l’OPR n’était autre que Richard Payendee, membre sortant de la région N°4 de Baie-aux-Huîtres, qui s’est juré de laver cet affront électoral. Avec Johnson Roussety réclamant son dû politique, le ton de la campagne dans le chef lieu était donné dès le départ. Pas plus tard qu’hier matin, alors que, traditionnellement à Rodrigues, la veille du scrutin est caractérisée par une trêve, des incidents ont opposé Richard Payendee à Johnson Roussety. N’était la prompte intervention des autorités, la situation aurait pu dégénérer.

Des témoignages recueillis sur place indiquent qu’une vive tension a régné aux abords du marché de Port-Mathurin. Le candidat de l’OPR avait tenté un dernier forcing auprès de l’électorat du N°5. Il n’avait rien trouvé de mieux que de débarquer avec une pancarte portant la photo de Serge Clair et celle des deux candidats de la région, en l’occurrence Rose de Lima Edouard et lui-même, et de s’installer en face du marché. Il s’était également mis à distribuer des brochures électorales et de faire du canvassing politique auprès des membres du public.

Très vite, cette nouvelle s’est propagée et Rosaire Perrine, dirigeant du MR, est arrivé sur les lieux pour prendre des photos et protester contre cette démarche. Vu la foule qui grossissait aux abords du marché, des premiers renforts de policiers ont été dépêchés sur les lieux. Mais l’arrivée du candidat Johnson Roussety avec une pancarte pour se mettre devant le marché ne devait nullement arranger les choses.

Les échanges de propos se faisaient encore plus virulents et à un certain moment, un activiste de l’OPR, Jacques Collet, habitant Soupir, avait sorti un sabre et se montraitt menaçant à l’encontre de Johnson Roussety. S’ensuirit bousculade mais l’agresseur a été maîtrisé par la police, qui l’a placé en état d’arrestation sous le délit provisoire de « possession of offensive weapon ». Richard Payendee a maintenu sa présence aux abords du marché.

À l’approche du Polling Day, les autorités policières ont dû renforcer le contrôle dans diverses régions de Rodrigues, notamment à Rivière-Coco, dans la soirée de jeudi pour parer à toute éventualité. Un phénomène électoral nouveau a vu le jour à Rodrigues. Des veillées électorales sont organisées dans les régions, même en l’absence de baz, avec de la musique diffusée et des mouvements de personnes dans la rue jusqu’à très tard la nuit. En sus, des véhicules, soit des 4x4 de l’OPR et du MR, circulaient en convoi pour faire le tour des villages. Mais dans la nuit d’hier à ce matin, la police devait prendre des dispositions spéciales.

Confiance

Quant à l’issue de cette quatrième joute électorale régionale, la confiance dans la victoire règne dans les deux camps. Lors de ses interventions politiques, Serge Clair n’hésite pas à afficher une bonhomie qui surprend plus d’un, soit en exécutant des pas de danse sur des airs A nu kul Ti Bato sur l’estrade ou en se préoccupant des jeunes Rodriguais. À un de ses derniers meetings, n’avait-il pas souligné que « ma préoccupation principale est le bien-être des Rodriguais et l’avenir de ses enfants ». Il a fait venir des enfants sur l’estrade et en tenant l’un d’eux dans ses bras, il a ajouté : « Sa ti bonom-la, enn zour li pou vinn enn politisyen sa. »

Cela n’a pas pour autant empêché ce vieux briscard de pourfendre politiquement Nicolas Von Mally et Johnson Roussety, présentés comme « dangers pour l’avenir de Rodrigues ». Le dépouillement des bulletins de vote demain devra confirmer si l’OPR n’aura pas souffert de l’usure du temps sur le plan politique ou si la confiance de l’électorat lui est toujours acquise.

Dans les rangs de l’opposition, l’on croit dur comme fer que la victoire à ces élections régionales est à portée de main. Ce n’est pas Johnson Roussety qui dira le contraire. Dès le premier jour de son retour au bercail des Ti-Bato, il ne cesse de parler de victoire. Lors d’un entretien à bâtons rompus avec Week-End en fin de campagne, il a déclaré que « je suis serein et confiant en notre victoire. Notre équipe travaille dur pour ces élections et je sais que les gens ont compris le message que nous avons transmis disant que nous devrions prendre notre petite île pour apporter un nouveau développement durable, la création d’emplois et la prospérité de tous les Rodriguais. »

Le leader du FPR ne rate aucune occasion pour cibler l’OPR en ajoutant qu’ « il y a beaucoup de changements à faire et l’OPR a prouvé qu’il n’a pas la capacité de relever le défi des Rodriguais. Ils n’ont pas pu relever le défi de la pauvreté et aucun développement économique n’a été fait. »

Pour le Minority Leader sortant, Gaëtan Jhabeemissar, l’équation électorale est simple tout en étant cruciale sur un air de It’s Now or Never. « C’est maintenant ou jamais. Si Rodrigues rate cette chance aujourd’hui, ce sera catastrophique. L’OPR, qui était au pouvoir pendant cinq ans, n’a rien fait pour mieux développer Rodrigues. Il y a tant d’exemples à donner mais je n’en citerai que deux : l’eau et le chômage. Ils ont dit l’eau pour tout le monde, mais après cinq ans, le problème de l’eau est toujours le même. Seul l’emploi temporaire a été créé, rien de concret n’a été fait pour résoudre le chômage. Il n’y a pas de développement économique et tout cela veut dire tout », dit-il sans ambage.

Pour le leader du MR, aspirant chef commissaire, le travail sur le terrain avait débuté depuis longtemps avec des dividendes escamotés. « Pour l’élection, nous devons seulement resserrer le boulon et consolider notre structure pour faire marcher le travail. Tout se déroule très bien et notre programme électoral est également prêt. Cette élection est une grande occasion pour un meilleur changement parce que les Rodriguais ont marre de la corruption qui caractérise le gouvernement en place », affirme-t-il avec une confiance à peine dissimulée.

Mais ces présentes élections régionales recèlent une autre incertitude, dont la réponse ne sera connue qu’après le décompte des voix. L’Assemblée Régionale de Rodrigues comprendra combien de membres avec les amendements apportés à la Rodrigues Regional Assembly Act de la fin de l’année dernière ? À cette question, le commissaire électoral, Irfan Rahman, confirme que le nombre minimal est de 17, soit douze élus sur la base du suffrage direct dans les six régions et cinq sous la représentation proportionnelle dans un scénario avec l’un des blocs se faisant élire avec une majorité écrasante et un maximum de 20 au cas où les résultats sont serrés au niveau des douze sièges à pourvoir dans les six régions.

Pour cause, la section 11 (1O) de la Rodrigues Regional Assembly Election Act stipule au chapitre de Return of Region Member que « where following the return of the island region members (…) a registered party having obtained 7 or more of the 12 local regions seats, finally finds itself with a total of less than 10 of the 17 seats, there shall be allocated to that party such number of seats as may be necessary to ensure that it disposes at the Regional Assembly of an overall majority of 3 seats. »

Et les paris sont déjà ouverts...