ÉLECTIONS RÉGIONALES À RODRIGUES : Mgr Ernest, « Vaincre les défis du jour avec un esprit d’ouverture »

Dans un message qu’il adresse aux Rodriguais dans le cadre des prochaines élections dans l’île, Mgr Ian Ernest, évêque de Maurice et archevêque de l’Église anglicane de l’océan Indien, souligne le caractère autonome de l’île Rodrigues et met en exergue les qualités de la société rodriguaise. L’évêque de Maurice rappelle aux Rodriguais que l’Église « a été pionnière dans le domaine de l’éducation et des services sociaux » dans l’île, et de ce fait, ne peut être indifférente aux besoins des Rodriguais. Mgr Ernest les appelle là un choix raisonnable des candidats qu’ils souhaitent voir entrer à l’Assemblée régionale en vue de protéger « les valeurs démocratiques et l’intégrité de tout un peuple ». Le prêtre en charge des paroisses anglicanes dans l’île remettra aujourd’hui une copie de ce message aux leaders des partis politiques. Ci-dessous, le message de Mgr Ernest.

« La population de Rodrigues appelée à voter bientôt, vit dans l’expectative d’une situation qui leur sera plus appropriée et bénéfique. Elle mérite d’être considérée et je suis heureux que l’espace démocratique que nous offre la République de Maurice donne à nos frères et sœurs de Rodrigues la possibilité d’utiliser ce privilège. Il est donc important que ce privilège soit utilisé avec discernement et responsabilité. Il y va de la destinée de tout un peuple et de ses enfants et petits-enfants.

Il est nécessaire que le choix des candidats qui seront élus à siéger à l’Assemblée Régionale soit fait de manière judicieuse en vue de protéger les valeurs démocratiques que nous chérissons et l’intégrité de tout un peuple. Nous ne pouvons nous permettre, en cette période où le monde semble vivre des permutations de nature populiste, d’être à la merci de ceux et celles qui veulent servir leurs propres intérêts. Par le biais des Saintes Écritures, Dieu par sa grande générosité, demande que nous arrivions à nous soucier du bien-être des autres et à vivre dans le respect d’autrui tout en étant disponibles à mettre la personne au centre de tout développement.

En lisant les différents manifestes électoraux, les mots « continuer à construire et gagner la bataille » m’interpellent. Il y a un vent de continuité qui souffle pour que le rêve se réalise. Il y a un élan pour vaincre les défis du jour en prônant un esprit d’ouverture. Tout ceci semble être prometteur mais il est essentiel que chaque citoyen choisisse des hommes et des femmes qu’il pense être des passionnés pour que le progrès touche chaque personne constituant la population rodriguaise. L’Église, dans son ensemble à Rodrigues, a été pionnière dans le domaine de l’éducation et des services sociaux. Elle a toujours œuvré pour que chaque personne vivant à Rodrigues puisse être partie prenante dans le projet social, économique et culturel de cette île autonome. Elle ne peut donc être indifférente aux attentes de cette population qui rêve de posséder des possibilités d’épanouissement personnel et familial. La disponibilité de l’eau, la canalisation des jeunes vers des secteurs appropriés pour Rodrigues, le combat incessant contre les grossesses précoces, l’alcoolisme et la drogue devraient être considérés de manière sérieuse. La dignité de la personne devrait être l’enjeu principal et tout modèle de développement doit être approprié pour servir les besoins spécifiques de l’île Rodrigues.

Nous demandons à ceux qui vont siéger à l’Assemblée Régionale et qui aspirent à être dirigeants, de démontrer une vision et un engagement sérieux qui puissent relever les défis qui émergent au sein d’une société en évolution constante dû aux progrès technologiques dans le domaine de la communication. Les manifestes électoraux témoignent des bonnes intentions des partis mais il serait nécessaire que les élus issus de l’élection du 12 février se mettent au travail pour la restructuration cohésive de la société rodriguaise autonome et unique de par son histoire et sa culture en vue de répondre adéquatement à ses besoins. Tous sans exception doivent ressentir qu’ils jouissent de toutes les possibilités offertes de manière égale et juste. Il n’y a pas de place pour la discrimination sélective.

Que tout un chacun prenne la main de l’autre pour construire une île autonome qui réalise ses rêves et qui gagne sa bataille en s’ouvrant aux autres. Selon cette perspective, que la croix qui sera inscrite sur le bulletin de vote en soit une qui façonne une nouvelle destinée pour Rodrigues.

Que cette réflexion aide nos amis de Rodrigues à voter avec discernement et que Rodrigues autonome soit le fleuron de notre République en favorisant un développement à visage humain.

Que Dieu bénisse l’ensemble de notre République ».