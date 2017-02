ÉLECTIONS À RODRIGUES : Dernière ligne droite

Le MR se concentre sur la jeunesse avec rassemblement politique et animation musicale avec soirée mousse à Grand-Baie

Fin aujourd’hui de l’impression des 30 000 bulletins de vote pour le scrutin dans les six régions de Rodrigues

À J-5 du scrutin pour les prochaines élections régionales, les derniers préparatifs sont enclenchés, que ce soit au sein de l’état-major des deux principaux blocs politiques, l’Organisation du Peuple de Rodrigues (OPR) et le Mouvement rodriguais (MR), ou encore à la Commission électorale. Concernant cette dernière instance, une importante étape devra être franchie dès la fin de la journée avec l’impression des 30 000 bulletins de vote par l’Imprimerie du gouvernement pour le scrutin de dimanche dans les six régions de Rodrigues. Pour les deux partis politiques et les candidats, les dernières importantes mobilisations sur le terrain ont été organisées durant le week-end. L’OPR, qui cherche un nouveau mandat à la tête de l’Assemblée régionale, prend pour cible privilégiée le leader du Front patriotique rodriguais, Johnson Roussety, candidat sous la bannière du MR dans le chef-lieu Port-Mathurin (No 5). De son côté, le MR a mis les bouchées doubles avec un congrès dans la région de Saint-Gabriel (No 3) et un rassemblement des jeunes avec soirée mousse et animation DJ dans la région No 5, plus particulièrement à Grand-Baie.

À la Commission électorale, l’étape de l’impression des 30 000 bulletins doit être bouclée dès aujourd’hui. Hier après-midi, l’exercice pour deux des six régions, soit impression, vérification et mise sous scellés, a été complété et les quatre autres le seront d’ici cet après-midi. Le transfert des bulletins de vote du QG de la Commission électorale à Port-Louis aux Police Barracks de Camp-du-Roi, à Rodrigues, sous forte escorte de membres de la Special Mobile Force (SMF), est prévu à partir de 13 heures vendredi.

Un vol spécial d’Air Mauritius vers Rodrigues sera organisé pour ces bulletins de même que le commissaire électoral, Irfan Rahman, les Returning Officers et les membres de l’Electoral Supervisory Commission, dont le président, Me Yousouf Aboobaker, Senior Counsel.

Sur le terrain à Rodrigues, l’OPR, avec deux rassemblements majeurs, dans la région No 3 et à Grande-Montagne (N°5), et un troisième à Malabar, jeudi, a sorti l’artillerie lourde contre Johnson Roussety. Le leader de l’OPR, Serge Clair, qui a préféré s’engager dans un dialogue avec l’assistance, a laissé le soin de ces attaques à ses principaux lieutenants. Il a invité les déçus du MR et du FPR à intégrer l’OPR. « Anou akeyir sa bann orfelin rouz ek ver lebra ouver kar nou zame nou pou trair zot. Kot nou, pa pou ena lalyans galimatia kot rouz vinn ver ek ver vinn rouz », a-t-il déclaré. Il a invité ceux qui veulent faire de la politique à intégrer les structures du parti « pou zot gagn enn formasion ». « Nou fer la politik pou servi e non pou etre servi », a-t-il renchéri.

Dissensions et contradictions

Pour sa part, Nicholson Lisette, présenté comme un des éventuels successeurs, a soutenu que « Nicolas Von Mally est l’otage de Johnson Roussety ». Nicolas Von Mally en a pris pour son grade comme « leader faible qui n’a pas la capacité ni l’étoffe pour être un chef commissaire ». « Il a axé son discours sur la vision, la philosophie et le sérieux de l’OPR comme un parti avant-gardiste et qui a toujours à cœur le développement et l’épanouissement des Rodriguais. Nous dan l’OPR nou pa fer politik pou ranpli pos ou pou konstrwir sato », a-t-il soutenu.

Simon Pierre Roussety, qui présidé le meeting, n’a pas manqué de faire rire l’assistance en soutenant que « Johnson Roussety, le rouge devenu vert et qui deviendra noir (NdlR : en deuil), après le 13 février. Le 14, avion pou vini pou amenn li Adelaide avek enn one way ticket. »

Pour sa part, Jean Rex Ramdallly a fait état des dissensions et contradictions au sein de l’alliance de l’opposition qu’il a qualifiée de « mariaz lisien ». Il s’est appuyé sur les détails d’une interview de Rudy Augustin, où il affirmait que « le MR n’est pas en mesure de diriger Rodrigues et que le parti a toujours été contre l’autonomie ». Ce même Rudy Augustin aujourd’hui fait partie de cette équipe.

La Deputy Chief Commissioner, Franchette Gaspard-Pierre-Louis, s’est attaquée au candidat du MR Chanlaye Lamvohee. « Chanlaye zame finn vizit N°3 kan li ti kandida. Aster li vini asawr kouma sov souri ek distribye bagaz. Sa enn insilt pou bann madam saki li pe fer. Eski li donn rom so madam li ? » se demande-t-elle. Elle est revenue sur les insultes échangées entre Nicolas Von Mally et Johnson Roussety du temps où ils étaient des adversaires politiques.

La journée de dimanche a été chargée pour les dirigeants du MR, sauf que le leader, Nicolas Van Mally, était souffrant et n’a pas été en mesure d’être de la partie. Un congrès avait été organisé à Port-Sud-Est dans la région 3 et ensuite un rassemblement des jeunes à Grand-Baie dans la région 5.

En l’absence de Nicolas Von Mally, Johnson Roussety était le principal animateur de l’opposition. Il a mis l’accent sur l’importance du projet de câble optique avec de nouvelles perspectives professionnelles pour les jeunes de l’île et surtout une nouvelle ouverture sur le monde. « Avek kab optik ki OPR finn kouyonn ou, pou ena louvertir ek lemond pou vinn dan Rodrigues. Ou pou sorti dan sa lanfer la zenes ek ou pou ouver ver lemond », a-t-il ajouté. Il a promis que les jeunes, qui prendront la barre sous un gouvernement régional, seront dirigés par l’opposition. Après les différentes interventions des candidats, dont Rosaire Perrine et Janna Perrine, les jeunes ont eu l’occasion de se défouler sous le son d’un DJ professionnel avec une soirée mousse dans une ambiance électrique.