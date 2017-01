ÉLECTRICITÉ - SMALL SCALE DISTRIBUTED GENERATION SCHEME : Quelque 1 800 demandes pour une capacité de 5 916 kW

Environ 1 800 demandes pour une capacité totale de 5 916 kW ont été reçues à Maurice et à Rodrigues dans le cadre du deuxième projet de production énergétique à petite échelle pour les consommateurs (SSDG Net-Metering Scheme) qui a été lancé le 1er septembre dernier.

Une capacité totale de 5 MW a été allouée aux demandeurs à Maurice et 200 kW à ceux de Rodrigues. À ce jour, la capacité allouée de 5 MW a déjà été atteinte et une liste d’attente établie. Le Central Electricity Board (CEB) n’accepte plus les demandes de Maurice, indique le ministère des Services publics.

Les 5 MW à Maurice ont été alloués à deux catégories de consommateurs, soit 4 MW réservés à la catégorie de consommateurs « domestiques » et 1 MW pour les Integrated Resort Schemes, Residential Estate Schemes, Three-phase Domestic Customers, et ceux ayant déclaré leur charge en dessous de 20 kW.

Concernant Rodrigues, les 200 kW ont été alloués à deux catégories de consommateurs, soit les consommateurs « domestiques » (150 kW) et les Three-phase Domestic Customers de même qu’à ceux ayant déclaré leur charge en dessous de 20 kVA (50 kW).

Suite aux récentes modifications apportées à l’Electricity Act 1939, la procédure d’intégration des grids des générateurs (Small Scale Distributed Generator) et des générateurs à moyenne échelle (Medium Scale Distributed Generator) d’une puissance maximale de 2 MW a fait l’objet de révision afin d’exempter les clients des procédures de connexion trop longues. Ainsi, les applications jusqu’à 2 MW sont désormais traitées au niveau du CEB lui-même.

À ce jour, le CEB a déjà émis plus de 1 100 lettres d’intention, ce qui permet aux demandeurs SSDG d’installer un générateur à petite échelle dans leurs locaux. Dans le cadre du projet SSDG, un nouveau Green Energy SSDG Scheme pour les coopératives est en stade de préparation, cela à l’initiative conjointe du ministère du Business, des Entreprises et des Coopératives, du ministère de l’Énergie et des Services publics, et du CEB. Ce projet a été entériné par le Conseil des ministres vendredi dernier. Le CEB opérera ce plan sous le même principe régissant le SSDG Net Metering Scheme. Les modalités sont en cours de préparation et le plan sera bientôt lancé.

Par ailleurs, une capacité maximale de 100 kW a été allouée au secteur coopératif et une société coopérative sera autorisée à installer un système photovoltaïque d’une capacité maximale de 5 kW.

Le SSDG Scheme fonctionne sous le principe de la facturation nette, ce qui permet de compenser l’énergie importée du réseau de distribution du CEB par l’énergie produite et exportée au réseau par le système SSDG du client. Au cas où le consommateur-producteur exporterait plus d’électricité que sa consommation mensuelle, ce surplus sera crédité sur son compte d’énergie. Le solde reporté sera utilisé pour tout rajustement des facturations futures. Si le client importe plus d’énergie du réseau de distribution du CEB par rapport au volume exporté, la différence sera retranchée de sa balance avant de déterminer la facturation finale.

La nouvelle formule SSDG a été spécialement développée pour répondre à la stratégie énergétique à long terme du gouvernement qui vise à atteindre 35 % ou plus en ce qui concerne la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national à l’horizon 2025. L’objectif principal est de promouvoir l’utilisation d’une énergie propre et renouvelable.

Selon le nouveau SSDG Scheme, de par le système de tarification nette qui sera appliqué sur la quantité d’électricité produite par le système d’énergie renouvelable, le consommateur sera à l’abri de toute augmentation future des tarifs pendant une période de 20 ans.