ÉLECTROCUTION : Un enfant de 10 ans succombe à une septicémie

Après 12 jours admis à l’unité des grands brûlés de l’hôpital Victoria, à Candos, Rooney Pierrot, 10 ans, a succombé dimanche matin à une septicémie, cause attribuée par le rapport d’autopsie du Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médico-légal de la police.

Rooney, qui fréquentait la Bhewa Mahadoo Govt School, s’était rendu chez son oncle à Cité Malherbes pour les vacances de Pâques. Le 11 avril, ses cousins, âgés de 14 et 15 ans, et lui sont allés cueillir des goyaves de chine sur un terrain boisé rue Bernardin de St Pierre, Eau-Coulée. Arrivés près d’un pylône électrique, les ados ont sorti leurs cellulaires pour faire des selfies. C’est en grimpant sur un pylône électrique sans savates que la victime a été électrocutée et s’est retrouvée à terre lorsque ses vêtements ont pris feu. Ses cousins ont alors emmené Rooney chez eux et ont tout raconté aux adultes présents. Le garçon a été conduit à l’hôpital par son oncle et a été placé en observation. Même si son état de santé était jugé inquiétant, il parvenait à communiquer avec ses proches. Mais, la semaine dernière, il a subi une intervention chirurgicale avant de sombrer dans le coma. Il a rendu l’âme dimanche matin. Ses funérailles sont prévues cet après-midi à Rivière-du-Rempart. La police d’Eau-Coulée a interrogé les cousins de la victime, témoins de la scène, pour comprendre les circonstances du drame. Ils ont consigné leur version des faits en présence d’un adulte

BAIE-DU-TOMBEAU : Des policiers malmenés par une foule hostile

Une équipe de l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Metropolitan Division a fait face à une foule hostile lors d’une opération samedi à Baie-du-Tombeau. Plusieurs individus sont depuis recherchés.

En se basant sur des renseignements concernant les activités louches qui se déroulent chez un jeune de 19 ans, résidant dans un appartement de la NHDC à Macadam Road, Baie-du-Tombeau, la police a fait une perquisition des lieux samedi matin. Le suspect était alors en compagnie de son frère de 27 ans. Les limiers ont saisi une dose de cannabis synthétique renfermée dans une feuille d’aluminium, un papier blanc et deux autres en vert contenant cette même drogue, une certaine quantité de cannabis cachée dans un tube médical, un ciseau et Rs 12 925 soupçonnées de provenir de la vente de drogue. La valeur marchande des produits illicites trouvés sur les lieux est estimée à Rs 27 000. Les deux frères ont été informés qu’ils étaient en état d’arrestation.

Alors que les policiers les embarquaient dans un 4x4, une foule hostile s’est massée dans la rue. Un dénommé Anthony a obstrué les véhicules de la police et a incité les badauds à s’attaquer aux policiers. Avec l’aide de quelques personnes, l’instigateur a retiré les suspects dans un van, permettant à l’aîné des deux frères de s’enfuir. Alors que les hommes de l’ADSU ont tenté de mettre la main sur lui, des individus ont lancé des morceaux de blocs sur eux. Les policiers ont dû battre en retraite et quitter les lieux en catimini. Deux d’entre eux ont subi des blessures au menton et aux doigts. Ils ont reçu des soins à l’hôpital Jeetoo, Port-Louis. Le jeune de 19 ans a été placé en détention policière et est attendu au tribunal de Pamplemousses ce lundi pour son inculpation provisoire.

De leur côté, les Casernes centrales ne comptent pas passer l’éponge sur cet incident. La police a déjà identifié certaines personnes qui ont aidé à la fuite du suspect. Plusieurs unités travaillent de concert en vue de mettre la main sur le jeune de 27 ans.

VOL : Un étudiant et un taximan s'accusent mutuellement

Qui dit vrai dans cette affaire? Un étudiant de 18 ans et un chauffeur de taxi de 70 ans s'accusent mutuellement de vol. Cet incident s'est déroulé hier. Le jeune homme était en compagnie de sa mère et de sa sœur quand ils se sont rendus à la Place taxi de Quatre-Bornes à la recherche d'un chauffeur pour une course. Les clients devaient se rendre à une cérémonie religieuse à Les Guibies, Pailles. Ils ont approché le taximan de 70 ans, qui a accepté de faire la course. À Pailles, une dispute a éclaté entre le jeune homme et le chauffeur sur le tarif.

L'étudiant n'a pas voulu payer la somme imposée en soutenant que le taximan n'avait pas bien compris le prix qu'il voulait débourser pour cette course. Mais le septuagénaire n'a rien voulu entendre et aurait giflé son client. Ce dernier aurait tenté de le corriger à son tour, mais le chauffeur aurait sorti un couteau pour le menacer. Puis, il aurait pris le téléphone portable de l'étudiant avant de partir. Ce n'est qu'après la cérémonie religieuse que le jeune homme s'est rendu au poste de police de Pailles pour porter plainte. Il a remis le numéro de la plaque d'immatriculation du taxi aux autorités.

Or, un peu plus tôt, le septuagénaire s'était rendu au poste où il a fait une entrée dans le Diary Book, en soulignant qu'il reviendrait plus tard pour consigner une déposition, vu qu'il avait un empêchement dans l'immédiat. La police attend d'enregistrer sa version des faits pour ensuite décider de la marche à suivre.

RODRIGUES : Il agresse mortellement son épouse et se donne la mort par pendaison

Le corps de Rosemary Casimir, aussi connue sous le nom d’Angélique, a été découvert samedi matin à son domicile, à Fond Baie-aux-Huîtres, Rodrigues, dans son lit avec de profondes lacérations à la tête et au dos. Cette femme de 44 ans a été agressée par son époux, Joseph Robertson Casimir, charpentier de 43 ans, qui s’est ensuite donné la mort par pendaison. Une hache a été retrouvée sur place. Le couple a deux enfants, âgés de 12 et 20 ans.

L’autopsie pratiquée sur Rosemary Casimir a attribué son décès à de multiples blessures causées par une hache et celui de Joseph Robertson Casimir, à une asphyxie par pendaison. Selon nos informations, le présumé meurtrier n’aurait pas digéré que son épouse prenait ses distances. La police a ouvert une enquête pour connaître les raisons exactes qui auraient poussé le suspect à commettre l’irréparable.

ACCIDENT DE LA ROUTE : Un motocycliste succombe à ses blessures

Jean Marie Bardotier, un habitant de La Tour-Kœnig de 53 ans victime d’un accident de la route survenu samedi dernier vers 13 heures sur la route principale de Calebasses, n’a pas survécu à ses blessures. La victime était à moto lorsqu’elle a perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter un arbre. C’est un passant qui a averti la police. Jean Marie Bardotier portait de graves blessures et gisait dans une mare de sang. L’autopsie pratiquée par le médecin légiste Sudesh Kumar Gungadin a attribué son décès à ses multiples blessures.

RIVIÈRE-DES-ANGUILLES : L’état de santé d’un jeune de 29 ans inspire de graves inquiétudes

Pravin Luckhun, 29 ans et habitant Senneville Road, Rivière-des-Anguilles, a été retrouvé dimanche après-midi, gisant dans une mare de sang à côté de sa motocyclette non loin de chez lui. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital de Rose-Belle, où il a été admis aux soins intensifs. Son état de santé inspire de graves inquiétudes. La police a ouvert une enquête pour connaître les causes exactes de l’accident.

CAMP-LEVIEUX : Chute fatale d’un quadragénaire

Antonio Vargas Lalljee, un habitant de Camp-Levieux de 43 ans, qui a été retrouvé rue Couvent de Lorette, à Rose-Hill, le vendredi 15 avril à côté d’un arbre, est décédé samedi aux soins intensifs de l’hôpital Victoria, à Candos. L’autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin a attribué le décès à une fracture du crâne. C’est un gardien qui a alerté la police en tombant sur le quadragénaire au cours d’une inspection. Selon la police, il cueillait des fruits de cythère et a fait une chute. Un sac rempli de ces fruits a été retrouvé sur place.