ÉLEVAGE : Controverse autour des bœufs d’Afrique du Sud

Raffick Goolfee consigne une déposition au Central CID pour réclamer une enquête au sujet de la dernière importation de bétail d’Afrique du Sud à la mi-août

Nouvel épisode des séquelles de la fièvre aphteuse, en dépit des garanties données par la Chambre d’agriculture. En effet, suite à des informations troublantes circulant au sujet de l’état de santé des têtes de bétail importées d’Afrique du Sud à la mi-août pour les célébrations de l’Eid-ul-Adha, le ministère de l’Agro-industrie a dépêché d’urgence, ce matin, une escouade de cinq vétérinaires sur la ferme de Sodia/Socovia Ltd à St-Martin pour une inspection générale. En parallèle, Raffick Goolfee, concerné par le commerce de bétail, a débarqué au QG du Central CID pour consigner une déposition sur les circonstances du débarquement de 2 000 bœufs d’Afrique du Sud à Port-Louis à la mi-août. Il demande également au gouvernement de solliciter une expertise vétérinaire étrangère pour un contrôle général de la situation dans la ferme de St-Martin.

Ce matin, Le Mauricien a eu la confirmation qu’une équipe de cinq vétérinaires des Veterinary Services de Réduit a eu pour mission d’effectuer une descente dans la ferme de Sodia/Socovia Ltd à Saint-Martin pour un état des lieux et de soumettre un rapport complet. En fin de matinée, le ministère de l’Agro-industrie était encore dans l’attente des premières conclusions du diagnostic. La principale crainte serait que parmi les quelque 2 000 têtes de bétail importées d’Afrique du Sud, certaines auraient donné des signes d’affectation par le virus de la fièvre aphteuse.

Ainsi, vendredi dernier, un éleveur de Khoyratty, qui avait acheté une trentaine d’animaux de cette cargaison d’Afrique du Sud, a vu le ministère entériner la décision de les abattre. Du côté de Socovia, on conteste avec véhémence le fait que le bétail de la ferme de Saint-Martin soit concerné par ce fait. Mais le constat des Veterinary Services aujourd’hui devra arbitrer ce litige dans un secteur devenu allergique et extrêmement vulnérable.

Dans les milieux spécialisés de l’élevage, l’on souligne que le talon d’Achille avec cette dernière cargaison d’Afrique du sud est qu’elle a été débarquée dans les mêmes endroits où étaient passés les animaux affectés par le virus et importés de Rodrigues à la mi-juillet et au début de ce mois dans la zone portuaire. Cette partie aurait dû être évitée à tout prix en vue d’éliminer les risques de nouvelle propagation du virus.

Sur la base de ce détail, Raffick Goolfee a consigné une déposition au Central CID pour réclamer une enquête au criminel pour non-respect des conditions et des procédures vétérinaires à l’importation de ce bétail. Il met en cause le ministre de l’Agro-industrie, Mahen Seeruttun, et le Chief Veterinary Officer du ministère pour infraction aux règlements. Dans un même ordre d’idées, il demande aux autorités de mener une contre-expertise vétérinaire de l’étranger sur le cheptel dans les principales fermes du pays dans les meilleurs délais possibles.