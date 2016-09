ÉLEVAGE - FIÈVRE APHTEUSE : La Master & Registrar à la tête du Fact Finding Committee

Shameen Hamuth-Laulloo aura pour assesseurs Aurèle Anquetil André et le Dr Dewan Sibartie, ancien Chief Agricultural Officer

Rodrigues : confirmation de l’alignement de la compensation sur le barème de Maurice aux éleveurs affectés et des allocations de Rs 6 500 à Rs 15 000 durant deux mois aux bouchers

Presque deux mois après l’émergence de l’épidémie de fièvre aphteuse à Rodrigues et sa propagation à Maurice à travers l’envoi de deux cargaisons de bétail par bateau, la Master and Registrar de la Cour suprême, Shameen Hamuth-Laulloo, a été désignée par le Conseil des ministres pour présider le Fact Finding Committee. Elle aura comme assesseurs Aurèle Anquetil André, manager, et le Dr Dewan Sibartie, ancien Chief Agricultural Officer. Les premières auditions devront être entamées au plus tôt à la mi-septembre, le temps qu’un secrétariat soit mis en place et que les procédures préliminaires soient complétées. Sur le terrain, la campagne de vaccination des têtes de bétail se poursuit, à Maurice comme à Rodrigues, la première commande de 20 000 doses devant être épuisées d’ici la fin de la semaine prochaine.

Le Fact Finding Committee Hamuth-Laulloo se penchera sur quatre attributions principales, à savoir : déterminer les circonstances dans lesquelles le virus de la fièvre aphteuse de la souche O en provenance du Moyen-Orient et d’Asie du Sud a été introduit à Rodrigues; établir les raisons pour lesquelles les services vétérinaires à Rodrigues et à Maurice n’ont pas été en mesure de dépister et d’identifier sa présence, alors que le premier cas avait été rapporté depuis le 7 juillet dernier et que ce n’est que vers la fin juillet, avec l’aide de l’épidémiologiste de la Commission de l’océan Indien, que le problème a été conforté avec des dégâts causés au cheptel des deux îles; enquêter et situer les responsabilités dans l’autorisation d’embarquement à Port-Mathurin de deux cargaisons de bétail à destination de Maurice au mois de juillet en dépit des indications de fièvre aphteuse; soumettre des recommandations en vue de renforcer les mesures de surveillance pour prévenir les risques d’introduction de virus.

Le Fact Finding Committee, qui entendra les parties intéressées par ce grave problème, aura également le pouvoir de convoquer des témoins et de réclamer des documents. Les membres du comité devront en sus se rendre à Rodrigues pour compléter la partie la plus conséquente de cet “assignment”. D’autre part, les services vétérinaires de Maurice maintiennent le contrôle sur les fermes et, pas plus tard qu’hier, un troupeau de bétails à Khoyratty, dans le Nord, et des porcs dans la région de Cité La Cure ont été abattus. Ces deux fermes d’élevage étaient sous surveillance depuis quelque temps et, avec la détérioration de la situation, la décision d’abattre les animaux était devenue inévitable. Ainsi, le décompte général était hier de 1 296 bêtes abattues à Maurice.

La campagne de vaccinations se poursuit à Maurice et à Rodrigues. Les 20 000 doses de vaccin reçues du Botswana et réparties entre Maurice et Rodrigues sont sur le point d’être épuisées. En fin de semaine, le nombre de vaccins administrés était de 6 543 à Maurice et sensiblement le même nombre à Rodrigues. Toutefois, aucune crainte pour la campagne, car une nouvelle cargaison des 300 000 doses en provenance de l’European Union Vaccine Bank est attendue à Maurice le prochain week-end.

De son côté, le conseil exécutif de l’Assemblée régionale de Rodrigues, qui s’est réuni, a également passé en revue la situation sur le terrain et les conséquences de l’interdiction de l’abattage du cheptel pour les besoins de consommation. Pour les deux prochains mois que durera cette interdiction, le conseil exécutif prévoit de verser des allocations variant entre Rs 6 500 à Rs 15 000 à des bouchers forcés au chômage technique. Une nouvelle rencontre entre les responsables de la Commission Agriculture de l’Assemblée régionale de Rodrigues et les bouchers est prévue en vue de mettre en place des dispositions pour un “Upgrading of Butchery”.

De leur côté, les éleveurs de bétail ne disposant d’aucun débouché avec l’interdiction d’abattage, ces derniers bénéficieront de subventions de l’ordre de 50% sur les prix de vente de nourriture pour animaux. Les modalités de cette assistance à l’élevage devront être annoncées officiellement dans les jours à venir. Un troisième groupe d’éleveurs, dont les troupeaux ont été abattus pour cause d’épidémie de fièvre aphteuse, obtiendront leurs compensations jeudi prochain. Le barème de la compensation à Rodrigues sera aligné sur celui de Maurice, avec des ajustements payables aux éleveurs des deux premiers groupes.