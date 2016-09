ÉLEVAGE - FIÈVRE APHTEUSE : Maurice obtient 300 000 doses de vaccins de Bruxelles

Signature d’un Technical Cooperation Programme avec la FAO, qui décaisse Rs 25 M dans la lutte contre le virus

À ce jour, 5 900 têtes de bétail ont été vaccinées

Après une première alerte de l’épidémie de la fièvre aphteuse à Maurice et à Rodrigues, les autorités multiplient les appels à la coopération internationale. En parallèle, après une intervention décisive de la Commission de l’océan Indien (COI) dans la détection de la présence du virus, l’Union européenne et la Food and Agricultural Organisation (FAO) ont répondu favorablement aux demandes mauriciennes en vue d’éliminer cette épidémie hautement contagieuse pour l’élevage. La Commission européenne a annoncé l’envoi à Maurice de quelque 300 000 doses de vaccins dans les semaines à venir. De son côté, la FAO, avec la mission officielle de son directeur général à Maurice, le Dr José Graziano Da Silva, a confirmé son engagement total avec la signature de deux accords de Technical Cooperation Progamme avec Maurice.

Alors que la première cargaison de vaccins anti-fièvre aphteuse, commandée du Botswana, est sur le point d’être épuisée avec le programme en cours, vu que déjà 5 900 têtes de bétail ont déjà été vaccinées à Maurice et un nombre quasi similaire à Rodrigues, Maurice a déjà pris les dispositions nécessaires pour maintenir le tempo. Suite à une demande d’urgence, la Commission européenne mettra à la disposition de Maurice 300 000 vaccins contre la Foot and Mouth Disease.

Une communication officielle émanant de Bruxelles souligne que les doses de vaccins proviendront de l’European Commission Vaccine Bank. « The shipment is due to be delivered within the next three weeks. The European Commission is supporting the eradication programme since this highly contagious viral disease affecting cattle, sheep, goats and pigs represents a threat to the close-by territories, including Réunion, an overseas department of France, located west of Mauritius. The disease does not affect humans », confirme la Commission européenne à cet effet.

Toutefois, les Européens effectuant des visites à Maurice ou les passagers en provenance de Maurice sont mis en garde contre toute introduction de virus par des moyens détournés à leur arrivée en Europe. « The EU does not allow imports of live susceptible animals from the Republic of Mauritius or any of their products. Persons travelling from that country to the EU are prohibited from bringing in their luggage any meat and milk products as they may harbour the virus », ajoute la Commission européenne.

D’autre part, à la signature de deux accords sur le Technical Cooperation Programme, hier, la FAO a promis une aide financière de l’ordre de Rs 25 millions en guise d’appoint à la collaboration avec Maurice dans la conjoncture. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du directeur général de la FAO, actuellement en visite officielle à Maurice. Se félicitant de ce soutien de la FAO, le ministre de l’Agro-industrie, Mahen Seeruttun, n’a pas manqué de dresser le bilan de l’épidémie de la fièvre aphteuse, soit Rodrigues transformée en zone de quarantaine, l’abattage de 1 288 têtes de bétail à Maurice et la vaccination de quelque 5 900 à hier.

« To control and eradicate this disease in Mauritius and Rodrigues, we have requested technical assistance from the FAO to inter alia : support the vaccination campaign, strengthen the Foot and Mouth Disease detection, raise national awareness and review the national Foot and Mouth Disease response plan », a déclaré Mahen Seeruttun, qui se dit confidant que très bientôt un Technical Cooperation Project sera mis à exécution avec l’assistance de la FAO.

Le ministre de l’Agro-industrie a fait état des défis sur le plan agricole et qui pourront être résolus avec l’assistance de la FAO. « Today with the phenomenon of climatic change our agricultural sector is facing a number of challenges and as a Small Island Developing State we are more vulnerable compared to other countries. We therefore need to adapt our agriculture to the impact of climate change. In fact, this is the main theme chosen by the FAO this year for the celebration of World Food Day 2016: “Climate is changing. Food and Agriculture must too.”

Climate change is responsible not only for natural calamities such as flash floods, cyclones and droughts but also for the outbreaks of pests and diseases. In Mauritius, we do not have early warning systems to alert decision makers and farmers about emerging threats and this compromises food production and food safety. Moreover, in the absence of early warning systems, farmers rely heavily on use of synthetic agro chemicals causing harm to both the environment and to people through residues in the produce. This project will enable us to address these shortcomings. »

Le ministre a aussi plaidé en faveur d’une révision du cadre institutionnel pour préserver les forêts car « our forest lands are under constant threat with rapid urbanization of the country.We badly need policies and legal framework to protect and manage our limited land resources in an ecologically sustainable manner so that we can equally deal with problems associated with climatic change ».