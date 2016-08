ÉLIMINATOIRES DE LA CAN 2017 : Éviter de prendre une nouvelle valise à l'extérieur

La sélection nationale quitte le pays mercredi matin pour Maputo

Place à la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2017 le samedi 3 septembre. Engagé dans la poule H, le Club M affrontera le Mozambique sur ses terres en semi-nocturne. L'occasion pour les protégés de Joe Tshupula, de quitter la compétition la tête haute, en tentant d'accrocher un troisième succès de rang.

Le sélectionneur national a convoqué 27 joueurs pour ce déplacement. « D'ici lundi, je soumettrai ma liste des 19 sélectionnés pour ce dernier match », a indiqué Joe Tshupula. Pour l'heure, les joueurs s'entraînent deux fois par jour sur la pelouse synthétique de Trianon, en attendant le départ prévu dans la matinée de mercredi. « Tous les expatriés ne sont pas encore arrivés. Quand le groupe sera au complet, nous aurons de grosses séances d'entraînement avant de nous envoler pour Maputo », a-t-il ajouté. Dans cette liste, nous retrouvons l'attaquant Jonathan Justin, un revenant, mis à l'écart depuis un moment, et qui évolue au sein de Toulouse Saint Jo (division d'honneur en France). Il devrait débarquer lundi. Le grand gaillard n'avait pas fait forte impression sous le maillot du Club M, se distinguant souvent par sa maladresse devant le but. Six autres expatriés sont également de la partie, à savoir Kevin Bru, Kylian Yrnard, Gary Noël, Kevin Chan Yu Tin, Andy Sophie et Michael Bosqui. Ce dernier et Chan Yu Tin sont arrivés hier alors que les autres devraient poser leurs valises lundi.

S'agissant des joueurs locaux, l'on retiendra la présence de Varun Jeetoo et Jason Ferré, deux éléments qui ont évolué avec la sélection des -20 ans et qui ont convaincu les encadreurs du Club M. Le robuste attaquant de Petite-Rivière-Noire, Andy Patate, a aussi intégré la présélection pour la première fois.

Pour rappel, Maurice avait battu le Mozambique en septembre dernier sur le plus petit score qui soit, grâce à Fabien Pithia. Mais depuis le début de cette année, l'équipe des mambas est entraînée par l'ancien international portugais, Abel Xavier (43 ans), ayant notamment porté les couleurs d'Everton (1999-2001) et de Liverpool (2002-2004) durant sa carrière. Il s'est rendu tristement célèbre lors de l'Euro 2000 pendant de la demi-finale France-Portugal, provoquant un penalty d'une faute de main. Ce penalty avait été transformé par Zinédine Zidane qui avait par là même qualifié les Bleus pour la finale. Plusieurs joueurs Portugais, dont Abel Xavier, mécontents de la décision arbitrale, s'en sont pris à l'arbitre Günter Benkö. Il avait d'ailleurs été suspendu neuf mois. Abel Xavier a par ailleurs marqué les esprits grâce à sa coupe de cheveux et sa barbe peroxydés.

Double objectif pour le Club M

Joe Tshupula a fait ressortir que ce ne sera pas une mince affaire de battre les Mozambicains. Il a d'ailleurs souligné qu'il avait deux objectifs. « La première est de terminer ces éliminatoires sur une belle note. Il faudra jouer libéré et ne pas se crisper. Nous avons pour habitude de mal voyager et il faudra cette fois-ci rectifier le tir. Deuxièmement, ce match servira de préparation en vue des matches de la CHAN 2017 », a-t-il précisé.

Mais force est de constater que le Club M a pris 12 buts lors de ces deux dernières sorties à l'extérieur. La première est intervenue contre le Ghana (premier du groupe) lors de la première journée, où le Club M s'est incliné sur le score sans appel de 7 buts à 1, et la deuxième contre le Rwanda (0-5) lors de la 4e journée. Le pire, c'est que trois jours avant, Maurice avait battu les Rwandais à domicile (1-0).

Le Mozambique pour sa part reste sur une belle victoire à l'extérieur contre le Rwanda sur le score de 3 buts à 2. À noter que le Club M s'était fait battre par les Black Stars, à domicile, par 2 à 0.

Quoi qu'il en soit, le Club M est déjà éliminé de ces qualifications, ne pouvant plus postuler pour le rôle de meilleur deuxième, synonyme de repêchage pour le grand rendez-vous gabonais. Le Rwanda (2e), qui totalise le même nombre de points que Maurice (6), ne verra également pas la phase finale. Même en cas de victoire contre le Mozambique, les coéquipiers de Jonathan Bru termineront au pire deuxième avec 9 points, insuffisants car l'étonnante formation du Liberia (Groupe A) et la République Centrafricaine (Groupe B) ont 10 points chacune, et devraient sauf gros revirement de situation, terminer meilleurs deuxièmes. Neuf pays sont déjà qualifiés pour la phase finale qui aura lieu du 14 janvier au 5 février 2017. Il reste encore sept places à prendre.

La présélection (27 joueurs)

Kevin Jean-Louis, Augustin Aboo Bakar, Romano Lahache, Francis Rasolofonirina, Adrien Botlar, Gary Noël, Andy Sophie, Jonathan Justin, Jesson Rungasamy, Kevin Perticot, Kevin Bru, Kylian Yrnard, Varun Jeetoo, Michael Bosqui, Kevin Chan Yu Tin, Nick Curpanen, Guyanno Chiffone, Marco Dorza, Christopher L'Enclume, Jiovanni Vincent, Damien Balisson, Adel Langue, Gianno Li Tien Kee, Cédric Permal, Luther Rose, Jason Ferré, Andy Patate.