Elione Chavez en selle la semaine prochaine

Turf Magazine a appris que le feu vert a été donné pour que le Mauritius Turf Club emploie le jockey Elione Chavez. Il nous revient que les dernières formalités seront complétées demain (vendredi) et que la cravache brésilienne pourrait arriver au pays le même jour. Ce qui fait qu’il sera en selle à partir de la 34e journée. Agé de 33 ans, il compte plus de 600 victoires à son actif en Scandinavie où il a été sacré champion en huit occasions. Il a aussi monté en Allemagne, aux Emirats arabes unis et à Singapour.



Wiggins et Pengelly plus de la partie

Ryan Wiggins et Brad Pengelly, les cravaches de Vincent Allet et de Ricky Maingard ne seront plus en action pour le reste de la saison. Brad Pengelly était présent à l’entraînement lundi dernier mais ce serait après cette séance d’entraînement que les deux parties ont décidé de mettre fin à leur association. En ce qui concerne Ryan Wiggins, il a demandé à être libéré de ses engagements mais a continué à être présent au training pour aider à l’entraînement de son ancien employeur. Il quitte le pays la semaine prochaine. Par ailleurs, on apprend que Vincent se dirigera, lui, vers l’Afrique du Sud pour procéder à l’acquisition de quelques nouvelles unités en vue de la saison 2018.

Hillbrow, champion miler

Hillbrow n’a pas été rejoint dans le championnat des milers. L’ancien cheval de Shirish Narang obtient donc le titre même s’il a déjà tiré sa révérence au Champ de Mars. Il termine en tête avec 9 points et devance d’un point un autre malheureux, Blow Me Away qui se trouve en compagnie de Tandragee, Karraar et Ready To Attack au niveau de 7 points.

Jeanot Bardottier en action à Abu Dhabi

Jeanot Bardottier n’a pas obtenu de licence pour monter au Champ de Mars durant le reste de la saison à l’occasion des épreuves réservées aux jockeys locaux. Il sera toutefois en action à Abu Dhabi ce vendredi dans une épreuve de 1200m sur le dirt. Ce qu’il faut savoir, c'est que Jeanot Bardottier était aussi sous le coup d’une suspension et avait encore deux semaines à servir. Il a formulé une demande au MTC pour convertir ces deux journées en une amende et a eu le feu vert pour monter. C’est ainsi qu’il sera en selle sur le cheval Ajwad pour le compte de l’entraîneur R. Bouresly dans The Commercial Bank Of Dubai. Le cheval est handicapé à 55,5 kg et a déjà remporté une course sur 1200m.

Débuts de Mayur Rashpassing au Champ de Mars

Sitôt sa licence délivrée, Mayur Rashpassing sera en action pour la première fois au Champ de Mars. Il a été sollicité par Patrick Merven pour piloter Mighty Lion dans la première course. Il faut ici souligner que cet apprenti a déjà remporté cinq courses en Malaisie et qu'il rejoindra incessamment Dubaï, où il a obtenu une licence d'apprenti jockey.