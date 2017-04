ELLE AVAIT VENDU SON BÉBÉ : Travaux communautaires envisagés pour une mère

Fawza Legentil, une jeune femme habitant Plaine-Verte, avait été reconnue coupable par la Cour intermédiaire d’avoir vendu son bébé en 2010 à un couple qui prévoyait de s’établir avec l’enfant en Grande Bretagne. Cela, contre la promesse d’avoir une maison à Maurice et de se voir offrir un séjour en Grande-Bretagne. Elle avait alors 28 ans. La mère avait écopé de deux ans de prison pour trafic d’enfant. Elle avait également été condamnée à deux autres peines de prison de six mois chacune pour avoir fait une fausse déclaration au bureau de l’État civil et pour avoir donné des instructions à deux personnes pour jurer un faux affidavit. La magistrate Darshani Gayan avait cependant suspendu la sentence, ordonnant qu’une enquête sociale soit menée sur la jeune femme pour déterminer si la sentence pouvait être commuée en travaux communautaires. La Cour fera connaître sa décision le 3 mai prochain.

Fawza Legentil avait plaidé non coupable. Elle a été accusée d’avoir promis à un Mauricien résidant en Grande Bretagne de lui donner son bébé en juillet 2010. Fawza Legentil était aussi accusée d’avoir donné des instructions à Jacques Noël Assen Ally et à Vickram Shakti Bablee pour jurer un faux affidavit le 18 mai 2010 à Port-Louis. Tous deux avaient juré un faux affidavit devant la Cour suprême, affirmant que l’accusée Fawza Legentil et Bibi Naurezah Najurally étaient une seule et même personne. En fait, l’accusée avait donné un faux nom à l’hôpital à la naissance de sa fille. Toutes ces manœuvres visaient à contourner une longue procédure d’adoption et à faciliter la tâche du couple pour emmener l’enfant au Royaume-Uni. Dans son verdict, le magistrat Darshana Gayan a souligné que Fawza Legentil a recouru à un plan bien calculé pour contourner les procédures formelles d’adoption.

LITIGE COMMERCIAL : Un ex-partenaire pourra poursuivre son action contre Seesungkur

Un ancien partenaire de la compagnie Corporate Financial Services a été autorisé par le juge Gérard Angoh siégeant en Cour commerciale à aller de l’avant avec son action en Cour contre le ministre Sudhir Sesungkur, son épouse ainsi que contre la compagnie elle-même. Le Registrar of Companies est co-défendeur dans cette affaire.

Udaysingh Taukoordass demandait à la Cour suprême d’émettre un ordre pour que 50 % des actions de la firme lui reviennent. Les défendeurs avaient contesté cette motion, arguant que l’ancien partenaire n’avait pas suivi les procédures qu’il faut pour sa demande. Ils estiment qu’Udaysingh Taukoordass aurait dû loger une plainte formelle afin qu’ils puissent répondre. Le juge Angoh a cependant conclu qu’il serait dans l’intérêt de toutes les parties concernées que la motion déposée par Udaysingh Taukoordass soit considérée comme une plainte formelle. « Court is of the considered view that in the best interest of all the parties concerned and with a view to provide all the safeguards of procedural fairness to which all the parties to this application are entitled to rather than relying solely on the affidavits evidence », a souligné le juge.



GOODLANDS : Des psychotropes saisis chez un jeune

Une équipe de l’ADSU s’est rendue chez un jeune de 23 ans à Cité St Clair, Goodlands, hier, où elle a saisi une certaine quantité de cannabis synthétique et 13 comprimés de psychotropes. Le suspect n’avait aucune prescription médicale pour justifier la possession de ces médicaments. Il a comparu en cour le même jour pour son inculpation provisoire et reste en détention policière.

CITÉ ARGY : Deux mécaniciens arrêtés en possession d’héroïne

Deux mécaniciens habitant Cité Argy, Flacq, ont été arrêtés hier en possession d’héroïne. L’un, âgé de 29 ans, avait quatre doses sur lui, alors que l’autre suspect (27 ans) était en possession d’une dose. Aucun objet compromettant n’a été trouvé chez eux au cours d’une perquisition. Après leur comparution au tribunal de Flacq, ils ont tous deux été libérés sous caution.