Emirates célèbre ses 15 ans d’opération à Maurice

Septembre 2002-septembre 2017. Cela fait 15 ans qu’Emirates Airlines assure la desserte Dubaï-Maurice. 15 ans de relations fructueuses et pendant lesquelles la compagnie aérienne dubaïote a transporté plus de 4,5 millions de passagers sur cette ligne. De trois vols hebdomadaires via l’Airbus A330 à ses débuts, Emirates assure désormais un double service quotidien entre Dubaï et Maurice avec des A380. Pour marquer l’événement, une sculpture en sable, représentant le “Jumbo Jet” a été réalisé sur la plage de Flic-en-Flac la semaine dernière par l’artiste mauricien Sanjay Jhowry. Ce 15e anniversaire est l’occasion pour Emirates de réitérer son engagement à soutenir la croissance du tourisme à Maurice. La compagnie dubaïote offre par ailleurs aux voyageurs mauriciens des tarifs spéciaux sur des billets d’avion en classe économique et affaires vers de nombreuses destinations de son réseau mondial.

Au vu de la demande, Emirates a progressivement augmenté le nombre de ses vols par semaine, avec jusqu’en 2013 une liaison assurée par des Boeing 777 et depuis décembre 2013 la mise en service de deux A380 sur cette desserte, faisant de Maurice la première destination de la région africaine avec un double service quotidien de l’A380. « Lorsque nous avons lancé les opérations, nous avons dit que notre partenariat avec Maurice serait à long terme et que nous apporterions notre soutien au développement de l’industrie touristique. Depuis lors, nous avons connu une croissance constante de la capacité afin de répondre à la demande des clients sur cette route », fait ressortir Orhan Abbas, Senior Vice-President, Commercial Operations, Africa d’Emirates.

Débutant avec environ 120000 sièges dans la première année de service à destination et en provenance de Maurice, Emirates offre maintenant près de 800 000 sièges par an, relève-t-il. « Cette croissance est révélatrice de l’importance de l’île Maurice comme l’une des destinations de loisirs les plus populaires au monde », ajoute-t-il, profitant de l’occasion pour évoquer l’importance de la célébration de ces 15 ans et pour remercier le gouvernement mauricien, les partenaires locaux et le personnel dirigé par Oomar Ramtoola, pour avoir contribué au succès d’Emirates à Maurice.

Du côté de la MTPA, on estime qu’Emirates a contribué à renforcer la connectivité de l’île vers des villes qui ne sont pas accessibles par des services directs, ce qui augmente le marché potentiel de touristes qui veulent visiter Maurice. Kevin Ramkaloan, le directeur, note que « la réputation de la compagnie aérienne dubaïote en termes de qualité de service est reconnue par les voyageurs et correspond à l’image de qualité et d’élégance de la destination. » Dans le sillage, Emirates et la MTPA ont signé un accord pour promouvoir conjointement l’île sur les principaux marchés du réseau mondial de la compagnie aérienne. Les principaux marchés pour les clients d’Emirates qui se rendent à Maurice sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Suisse, l’Inde, la Chine et les Émirats arabes unis, alors que les destinations principales pour les voyageurs mauriciens sont Dubaï, la France, le Royaume-Uni, l’Arabie Saoudite, l’Inde, la Malaisie, la Chine et Hong Kong.

Pour marquer ses 15 ans auprès des voyageurs mauriciens, Emirates a mis en place une campagne promotionnelle avec des tarifs spéciaux. Ainsi, ceux qui souhaitent rendre visite à leurs familles, amis ou voir et découvrir une nouvelle destination passionnante peuvent profiter de cette offre limitée en réservant entre le 15 septembre et le 25 septembre 2017 pour des voyages qui doivent avoir lieu entre le 15 septembre et le 19 décembre 2017. D’autres conditions y sont rattachées.