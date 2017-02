EMMANUELLE IVARA, DE LA RÉUNION : À la croisée des cultures

Se positionner au carrefour des cultures pour exporter sa musique à travers l’océan Indien et au-delà. C’est l’ambition d’Emmanuelle Ivara, artiste de La Réunion, qui était récemment en visite chez nous dans le cadre d’un projet musical. La Réunionnaise de 28 ans prépare son deuxième album, qui se veut universel, façonné par toutes les couleurs des îles.

Actuellement en tournée en France jusqu’au 26 février, Emmanuelle Ivara surfe depuis quelque temps sur la vague du succès, enchaînant les projets. Avec un univers séga-maloya remanié à sa sauce, la jeune femme figure sur la compilation Summer 974, sur laquelle elle est l’auteur de Pilé Pilé. Un album réalisé par Soprasound, qui collabore également avec de grosses pointures comme Hiro ou Vita. Le 14 février, celle qui s’est fait connaître à travers le groupe Manyan a fait une chanson afro trap intitulée Connecté, avec Soprasound, Wako et Nyprod qui, dit-elle, “fait un carton à La Réunion et fera partie de mon deuxième album”.

En 2014, elle a lancé un album qu’elle décrit “comme un opus qui m’a permis de grandir avec mon temps, mes sentiments et ma vie”. Mon Trésor comprend neuf titres. Sur cet hymne à l’amour, la pétillante jeune femme reprend deux morceaux qui l’ont dévoilée au grand public : Lamour sa y fait mal de David Louison (actuellement son producteur et manager) et Mon lamour pou ou, issu de l’album de Joël Bonald.

Deuxième album.

D’ici quelques mois, la jeune femme compte présenter à son public un deuxième album, mijoté dans un style qu’elle décrit comme “universel”. “Je travaille avec des musiciens de La Réunion certes, mais aussi des îles de l’océan Indien – Maurice, Madagascar et les Seychelles”.

Avec cet opus, elle brasse large et entend faire mieux que le premier. “Tout comme les artistes mauriciens qui font un carton à La Réunion, je veux aussi faire connaître ma musique chez vous. L’île Maurice et La Réunion ont la même culture, le même vécu, une histoire bâtie sur l’esclavage, et nos univers musicaux ne sont pas si éloignés.” Sur cet album en préparation, Emmanuelle Ivara côtoie plusieurs univers : “l’afro trap, le reggae, le RnB et même la variété française; pas uniquement le séga et le maloya”.

En janvier dernier, elle était à Maurice “dans le cadre de la préparation de cet opus, où je collabore avec Gérard Louis et Ken Chavry”. Lors de son passage chez nous, elle a fait la première partie d’un concert de Zulu au Backstage. Un artiste mauricien qu’elle respecte, comme tant d’autres. Elle cite Sandra Mayotte, Laura Beg, Mr Love, Cassiya ou encore Lin.

Carrière riche et diverse.

Bercée depuis son enfance au rythme de Manyan, un groupe phare de La Réunion, c’est au sein de cette formation familiale qu’Emmanuelle Ivara a fait ses armes. “Ma mère Chantale Ivara est chanteuse, mon père et mon oncle sont musiciens. Ma sœur jumelle et moi sommes choristes.” Parabole Sega, Passion patience, Cadence grand-père, Live 2008 : autant d’albums où elle a eu l’occasion de grandir musicalement grâce à Manyan.

À dix ans, elle intègre le Conservatoire de Saint-Paul et pratique le solfège et les percussions, et apprend l’histoire de la musique locale auprès d’Eric Sida Chetty. La jeune femme se perfectionne ensuite en côtoyant différents styles et univers lors de collaborations avec des groupes phares de La Réunion et en participant à des compilations. Elle se nourrit artistiquement au gré de toutes ses expériences, qui culminent en 2014 par la sortie de son album.

On la retrouve en 2015 sur la compilation Soldjah Women de Cyril Moimbé sur les titres Salalé et Tous les soirs la réponse. La même année, elle fait un duo avec Gaël de Kréolokoz sur le titre Destination. En 2016, elle poursuit sa route avec le titre Adiboulboul, une composition de Soprasound. Une carrière musicale aussi riche et diverse que ses racines…