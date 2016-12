EMPIRE BAI : 158 cas de placements suspects confirmés

Emission de Repayment Certificates par la NPFL à 4 542 Policyholders de l’ex-BAI ayant exercé les deux options proposées

Vingt mois après l’écroulement de l’empire de Dawood Ajum Rawat sous l’opération Daylight Robbery, une nouvelle étape a été franchie. La Financial Intelligence Unit (FIU), qui avait été appelée à instruire des enquêtes sur 745 cas de placements suspects, portant sur des centaines de millions de roupies— dont un cas notoire avec un placement de Rs 110 millions— a bouclé l’exercice sous les dispositions de la Financial Intelligence and anti-Money Laundering Act. D’autre part, la National Property Fund Ltd annonce en cette fin d’année l’octroi de Repayment Certificates à 4 542 Policyholders de l’ex-BAI, qui avaient opté pour un remboursement annuel jusqu’à juin 2020.

Ainsi, sur les 745 cas d’investissements sous le Super Cash Back Gold de BAI et la Bramer Assets Management Ltd, la FIU a « Cleared » 587 dossiers, qui ont été renvoyés à la National Property Fund Ltd en vue d’effectuer les remboursements nécessaires. Les enquêtes diligentées sur les Sources of Funds n’ont rien révélé de suspect. Ils devront être informés avant le 11 janvier par la National Property Fund Ltd au sujet des modalités de remboursement.

Par contre, 158 autres dossiers sont considérés comme étant « Suspicious ». Parmi, 75 tombent sous la catégorie d’Unexplained Wealth et les dossiers relatifs ont été référés à l’Integrity Reporting Agency pour compléter les formalités en vue des Unexplained Wealth Orders à être sollicités de la Cour suprême aux termes des dispositions de la Good Governance and Integrity Reporting Act après examen par l’Integrity Reporting Agency, qui doit démarrer ses activités au début de l’année prochaine.

Les 83 autres dossiers devront faire l’objet d’enquêtes soit par l’Independent Commission Against Corruption ou le central CID pour des délits allégués de Money Laundering ou encore de trafic de drogue.

D’autre part, la National Property Fund Ltd devra compléter l’exercice de remboursement des victimes du Super Cash Back Gold du groupe BAI avec l’octroi de Repayment Certificates à, partir du 5 janvier. La remise de ces certificats se fera par ordre alphabétique aux 4 542 bénéficiaires jusqu’au 12 janvier. La National Property Fund Ltd souligne que déjà 11 401 victimes du groupe BAI ont déjà été remboursées « in full and final settlement, without any deduction whatsoever ».