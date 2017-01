EMPIRE BAI – NPL DE MAUBANK : Dawood Rawat menacé de banqueroute

Le bungalow de l’ex-PM, Navin Ramgoolam, à Roches-Noires, avec le prêt de 40,2 M de Bramer Bank, sous le coup d’une saisie-vente

Apollo-Bramwell : pas un sou des Rs 700 M obtenues avec la vente de ce “Jewel in the Crown » pour les clients du Super Cash Back Gold de BAI

Avec 318 dossiers de Non Performing Loans (NPL) pour un montant estimé à Rs 830,2 millions dans les livres de l’ex-Bramer Banking Corporation Ltd (In Liquidation), la MauBank a pris la décision de se lancer dans une importante opération de recouvrement de dettes. Dès demain matin, à l’ouverture des études de conseils légaux, les premiers dossiers de réclamations, soit avec des demandes de saisie-vente, soit avec des motions de Bankruptcy, seront logés devant les instances judiciaires appropriées. C’est ce qui a été décidé avec la conclusion de la vente d’un des derniers plus importants Assets du conglomérat BAI, qui s’est écroulé il y a déjà 20 mois. En effet, la vente de la clinique Apollo-Bramwell au prix de Rs 700 millions au groupe CIEL ne profitera pas aux souscripteurs du Super Cash Back Gold de BAI, dont les placements ont été investis dans cette clinique, présentée comme étant le Jewel in the Crown du Chairman Emeritus de BAI, Dawood Ajum Rawat. Celui qui a régné sur un empire évalué à Rs 35 milliards, est sur le point d’être déclaré banqueroute alors que le bungalow de Roches-Noires, appartenant à l’ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam, devrait être faire l’objet d’une saisie-vente à la barre bientôt.

Des recoupements d’informations effectués par Week-End auprès de sources concordantes indiquent que si pour l’instant le patrimoine familial des Rawat à Floréal ne fera pas l’objet de saisie, le patriarche Dawood Ajum Rawat, décoré de la Légion d’honneur par la France et qui a cherché refuge dans ce même pays depuis bientôt deux ans, pourrait faire partie des Bankrupts. Ayant bénéficié de l’ex-Bramer Bank de facilités bancaires de Rs 110,4 millions, somme qui n’a pas été Serviced, Dawood Rawat reste une des cibles majeures de cette nouvelle étape dans le démantèlement de l’empire BAI.

Le Special Administrator de BAI Co (Mtius) Ltd, Yacoob Ramtoola, s’est vu confier la mission de cette opération nettoyage des livres de Non Performing Loans de MauBank. Conscients qu’il n’existe quasiment aucune chance de recouvrer le moindre sou, les concernés n’ont que l’option de la Personal Bankruptcy de Dawood Rawat. Les derniers détails attendent d’être mis au point pour que le dossier soit déposé en Cour suprême.

Un autre dossier, qui retient l’attention, est le prêt accordé par la Bramer Bank à Navin Ramgoolam le 18 novembre 2010 pour un montant de Rs 40 152 360 assortis de taux d’intérêt de 6,5%, soit 2 % de moins que le Prime Lending Rate en vigueur. A ce jour, le capital de cet emprunt, qui a servi en principe pour l’acquisition du bungalow de Roches-Noires, n’a jamais été remboursé, sauf une partie des intérêts. En l’absence de collatéral ou autres garantis pour ce prêt accordé en moins de deux heures ce 18 novembre 2010, le Special Administrator a arrêté son choix pour une mise en vente à la barre de cette propriété immobilière, au cœur de toute l’opération “Lakaz Lerwa Lion”, qui a démarré le vendredi 6 février 2015 avec la saisie de Rs 220 millions, dont Rs 110 millions en Unused US Dollar Notes à River Walk.

Vu que Navin Ramgoolam n’était pas un client attitré de cette banque et qu’il n’avait fourni aucune garantie pour cet emprunt de Rs 40 152 360, le Loans Committee de l’ex-Bramer Bank s’est contenté d’une lettre de garantie du groupe BAI en faveur de Navin Ramgoolam et portant la signature de Rishi Sookdawoor et de Swadech Taher même si “the irrevocable Letter of Undertaking from BAI Co (Mtius) Ltd regarding the disbursement for the loan of Rs 40 152 360 to Dr Navindrachandra Ramgoolam to be utilized for the settlement of the bridging loan from the bank was not a guarantee to secure a loan”. Cette vente d’une propriété d’un ancien chef du gouvernement à la barre devrait constituer en elle-même une première avec l’éventuel acquéreur gagnant en notoriété.

Eventuelle saisie d’autres propriétés immobilières

Une autre éventuelle saisie d’autres propriétés immobilières est également à l’ordre du jour. Et ce ne seront pas des moindres, soit les célèbres appartements de Diplomat Gardens de Floréal, appartenant à la Société des Allées des Marguérites du clan Rawat. Les créances douteuses de cette société auprès de l’ex-Bramer Bank se montent à Rs 47,7 millions, selon un dernier décompte.

Parmi les autres bénéficiaires de la générosité de la défunte Bramer Bank à partir des fonds collectés des clients du Super Cash Back Gold de BAI et susceptibles d’accuser avis de réception de réclamations se trouvent Claudio Feistritzer, l’époux d’Adeela Rawat, pour un montant de Rs 3,9 millions, Laina Rawat pour Rs 1,4 million, Jérôme Macquet pour Rs 1,9 million, Brian Burns pour Rs 595 541.47 ou encore le représentant d’une famille connue dans le domaine de la presse pour la somme de Rs 7,7 millions.

Créances douteuses

Mais la véritable interrogation se pose par rapport aux créances douteuses des entités de l’empire Rawat, comme la BAI Co (Mtius) Ltd avec des Non-Performing Loans de Rs 115,6 millions, les concessionnaires de voitures d’Iframac pour un montant de Rs 112,9 millions. Toute réclamation à ces sociétés équivaudrait à puiser des fonds de la poche gauche pour les mettre dans la poche droite, ou encore à déshabiller saint Paul pour habiller saint Pierre. Toutes ces entités du groupe Rawat sont sous le contrôle du même Special Administrator.

Tout compte fait, et en excluant quelque Rs 338,9 millions, constituées des prêts personnels à Dawood Rawat, déclaré Bankrupt et des entités du groupe, le montant à être recouvré est loin des Rs 830,2 millions relevées en vue d’alimenter la caisse pour le remboursement des clients de l’escroquerie du Super Cash Back Gold.

Un scénario similaire s’est produit avec la vente de la clinique Apollo-Bramwell. Les Rs 700 millions obtenues ne seront pas utilisées aux bénéfices des clients du Super Cash Back Gold car ces recettes ne devront même pas suffire ou tout juste pour rembourser les avances consenties des fonds publics pour assurer la gestion de la clinique depuis avril 2015…