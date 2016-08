EMPIRE RAWAT ÉCROULÉ : Le Final nTan Report à la Banque de Maurice

Media Matrix Ltd : les réclamations de l’ordre de Rs 180 millions à un stade déterminant avec des droits de préemption entrant en jeu

Une étape majeure a été franchie dans le méga scandale financier avec l’écroulement de l’empire Rawat évalué à un peu plus de Rs 35 milliards. Les forensic auditors de nTan Corporate Advisory Services Pte de Singapour, contractés pour un fully fledged audit report, ont soumis au cours de la semaine écoulée leur Final Report à la Banque de Maurice. Ce document, qui devrait être plus voluminueux que la Redacted Version du 27 janvier dernier, est accompagné de trois boxes of documentary evidence sur la majorité des suspected transactions, notamment les cas de détournement de fonds avec les bénéficiaires identifiés, opérés à partir des placements des clients du Super Cash Back Gold et autres Schemes trompeurs de BAI Co (Mauritius) Ltd and Related Entities au cours de la période allant de 2010 à avril 2015. En parallèle, les réclamations pour un montant de Rs 180 millions de Media Matrix Ltd des Rs 500 millions de financial footprint de Dawood Rawat dans la presse avec également Yukondale Ltd ont atteint un stade déterminant, l’option des droits de préemption étant en jeu.

À ce stade, très peu de détails ont transpiré de la version finale du rapport de nTan Corporate Advisory Pte, qui est actuellement gardé jalousement dans l’un des vaults de la Bank of Mauritius Tower. Mais les indications préliminaires confirment et consolident les main findings du rapport en date du 27 janvier dernier et rendu public par le gouverneur de la Banque de Maurice, Ramesh Basant Roi, le vendredi 29 janvier. La principale conclusion est que « in the four-year period between 1 January 2010 and 31 December 2013, the BAI Group lost some Rs 14,7 billion. »

Des sources bien renseignées affirment qu’il existe très peu de chances, pour ne pas dire aucune, que le rapport officiel soit révélé publiquement cette fois. D’abord, ce rapport contient des détails et des informations susceptibles d’être classés « confidential and personal » au terme des dispositions régissant le secteur bancaire et émanant des comptes des clients de banque. Ensuite, le rapport comporte des annexes sous forme de trois « boxes of banking documents » retraçant chacun des cas de détournement de fonds ou autres transactions, dont les inter-related party transactions du groupe BAI ayant mené à l’écroulement de l’empire du Chairman Emeritus.

Une autre raison qui pourrait être mise en avant pour justifier la non publication du dernier rapport en date des forensic auditors de Singapour, est que les findings devront constituer la base de l’argumentaire légal et de preuves lors de l’arbitrage international logé par Dawood Ajum Rawat et réclamant au gouvernement la somme d’un milliard de dollars US, soit Rs 35 milliards. À ce chapitre, des développements pourraient intervenir dans les semaines à venir après les vacances d’été en Europe. Il reste la présidence de l’arbitrage à mettre au point car les deux assesseurs ont déjà été nommés et probablement une première séance de travail.

Banqueroute

Il va de soi qu’une copie du forensic audit report devra être soumise aux conseils légaux du gouvernement de l’étude de Lalive en Suisse. Les détails devront leur permettre de peaufiner la riposte à la Notice of Arbitration and Statement of Claim de Dawood Rawat en date du 9 novembre de l’année dernière contre le gouvernement.

Mais la question qui reste posée est si ce document crucial sera remis au Central CID, dont l’enquête dans le scandale de BAI piétine depuis la fin de l’année dernière, avec presque aucun développement survenu sauf la convocation tardive de l’ancien Chief Executive Officer de BAI, Saleem Eshan Beebeejaun, pour sa frontline involvement dans les découverts fictifs de Rs 3,6 milliards accordés pour un quart d’heure le 31 décembre 2009 à BA Investment par la Banque des Mascareignes pour masquer la banqueroute du groupe Rawat.

D’aucuns affirment que le chapitre du rapport officiel de nTan Corporate Advisory Pte au sujet de l’épisode de la Banque des Mascareignes, connue aussi comme la banque BCBG, comporte suffisamment d’éléments troublants pour remettre en question la défense affichée à l’effet que « I followed instructions coming from the Board of Directors. » Après l’interrogatoire under warning de Saleem Eshan Beebeehaun, le Central CID n’a pas voulu s’aventurer pour prendre des décisions, préférant envoyer la balle dans le camp de l’Office of the Director of Public Prosecutions for necessary advice par rapport à l’ancien CEO et à Swadek Muhammud Taher, ancien bras droit de Dawood Rawat.

D’ailleurs, dans la Redacted Version du 27 janvier, nTan Corporate Advisory est catégorique à ce sujet : « A “capital injection” of Rs 3,6 billion had purportedly been made by BA Investment (in order for BA Insurance to comply with the Insurance (Long-Term Insurance Business Solvency) Rules 2007). However, the actual cash of Rs 3,6 billion was not retained by BA Insurance as this sum was transferred back to its original source on the same day as the purported “capital injection”, by way of a “round-tripping” transaction. »

Plus loin, ce rapport note que « the above transactions had the effect of converting BA Insurance’s deficit solvency position as at 31 December 2007 and 31 December 2008 to a surplus solvency position from 31 December 2009 onwards, such that BA Insurance appeared to have complied with the Insurance (Long-Term Insurance Business Solvency) Rules 200720. However, this series of transactions appeared to have been carried out for regulatory compliance purposes. BA Insurance did not enjoy any genuine economic benefit from the funds “received” from BA Investment, as all the above transactions were carried out on a “back-to-back” basis. »

Sur un autre front, même si ces opérations de transferts de fonds au profit de Media Matrix Ltd sont détaillées jusqu’au moindre sou, des échanges sur des réclamations de Rs 180 millions, représentant des placements du groupe BAI, entre les bénéficiaires de cette “manne” et le Special Administrator de BAI Co (Mtius) Ltd and Related Entities, Yacoob Ramtoolah, ont atteint le stade de propositions, avec l’exercice de préemption par rapport aux 40% de Dawood Rawt au sein de cette société de presse. Une décision est attendue dans les jours à venir à ce sujet, d’abord par rapport au remboursement de la somme de Rs 80 millions, représentant des avances de Rs 66 million et des intérêts accrus.

Affaire à suivre .