EMPIRE RAWAT (SAISON II) : Réclamations de Rs 200 M servies à Media Matrix

Le rapport officiel de nTan Corporate Advisory Pte Ltd en date du 30 mai sera rendu public sur ordre du conseil des ministres

L'écroulement de l'empire Rawat, évalué à Rs 35 milliards, en date du 2 avril 2015, franchit une nouvelle étape. Le conseil des ministres a donné son aval pour la publication du rapport officiel de nTan Corporate Advisory Pte Ltd en date du 30 mai dernier et soumis à la Banque de Maurice, le comanditaire. En marge de ce développement, la firme d'experts-comptables de KPMG se retrouve de nouveau sous la menace de sanctions au terme de la section 78 du Financial Reporting Act pour le laxisme dont les auditeurs ont fait preuve dans la vérification des comptes du groupe BAI depuis au moins 2009. D'autre part, l'une des dernières réclamations à partir des fonds détournés au préjudice des clients de BAI Co (Mtius) Ltd and Related Entities à été servie par le Special Administrator à l'encontre de Media Matrix Ltd, le porte-drapeau des ambitions du Chairman Emeritus de BAI, Dawood Ajum Rawat, en tant que magnat de la presse.

En fin de semaine dernière, les indications sont que la proposition formulée par les représentants de Media Matrix Ltd et autres bénéficiaires des Half-Baked Loans, financés à partir des fonds détournés du groupe BAI, est jugée nettement insuffisante, soit une somme de Rs 125 millions. Mais le plus important est que le versement de ce montant devait se faire en plusieurs tranches. La contre-proposition transmise à la bande de Media Matrix Ltd., excluant les fonds détournés engloutis par la bande de Yukondale Ltd, soit autour de Rs 350 millions, porte sur un règlement de Rs 200 millions et payable en une seule et unique tranche.

L'échéance pour la conclusion de ce Fully Baked Deal a été fixée à la fin de la semaine. Dans les milieux autorisés, on confirme que les réclamations ont déjà été transmises à qui de droit sans ajouter quelle sera la marche à suivre à l'expiration du délai. À part les propriétés immobilières et foncières, dont la vente a été confiée à des agents immobiliers de lace, cette réclamation de Rs 200 M à ce groupe de presse est l'une des dernières dans les livres de compte du groupe BAI.

D'autre part, comme révélé en primeur par Week-End, dimanche dernier, le rapport final de nTan Corporate sur la fraude de Rs 17,3 milliards sous forme de Ponzi-Like Schemes, a été soumis aux autorités. Le conseil des ministres de vendredi dernier a pris note des conclusions de cet exercice de Forensic Auditing, soit sensiblement les mêmes que celles dans la Redacted Version rendue publique par la Banque de Maurice le 29 janvier dernier.

En résumé, le rapport des Singapouriens maintient à la page 144 que "at least Rs 17,3 billion (out of Rs 51 billion) was channelled to the BAI Group via the Related Party Investments, which were, in fact, largely unprofitable and generated little or no cash returns. However, these Related Party Investments provided the BAI Group with an opportunity to execute questionable transactions and adopt questionable accounting practices resulting in the substantial fair value gains of some Rs 12 billion and accrued interest income of some Rs 5 billion being recorded in the relevant financial statements of BA Insurance and Bramer Property Fund during the review period. On this basis, the public was misled for several years and continued to pour funds into the BAI Group."

Plus loin, littéralement dans l'ultime paragraphe du rapport, mention est faite que "through its various schemes, the BAI Group was able to conceal its massive losses and obscure its true financial position. However, the accumulated deficit continued to grow such that in 2015, the BAI Group inevitably collapsed under the weight of its huge losses and the unsustainable liabilities."

C'est à ce niveau qu'entre en jeu la responsabilité de la firme d'experts-comptables de KPMG, assurant la vérification des comptes du groupe du Chairman Emeritus de BAI depuis 2003, soit de 2003 à 2010 sous la responsabilité de l'Audit Partner, Jean-Claude Liong, et de 2011 à 2014 sous Ashish Ramyead. Un rapport confidentiel, un Offshoot parallèle au rapport de nTan Corporate, note que "question was raised on the issuance of unmodified report by KPMG alleging that it is not understood how the auditor provided unqualified audit opinion when they had initially underlined a material uncertainty in the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2012."

Si à ce jour, les responsables de KPMG n'ont pas encore été inquiétés par l'enquête du Central CID sur la fraude, ils devront être très bientôt rattrapés par les découverts bancaires fictifs de Rs 3,6 milliards de la Banque des Mascareignes du 31 décembre 2009. Ce rapport confidentiel a établi dans les détails cette transaction impliquant BA Co (Mtius) Ltd, BA Investment,BAS Holding Co Ltd, ACRE Services et ILSAT Ltd. "Given KPMG was the auditor of all the five companies of the BAI Group, this manœuvre of the management of BAI Co (Mtius) Ltd to increase its capital should have been identified by the auditor", affirment les spécialistes, qui ajoutent que "the financing of this significant amount of investment through a temporary bank overdraft is established by the fact that at the end of the transactions and on 31 December 2009 the amount of Rs 3,6 billion is not to be found in the cash and cash equivalents of any of the five companies."

La conclusion à ce chapitre est que "this appears to be a conspiracy between the management of the five companies and the bank to maliciously circumvent the necessary regulatory requirements to make the transactions appear normal for BAI Co (Mtius) Ltd to comply with the Insurance Rules 2007 on the face of the balance sheet only." Ce rapport confidentiel est présenté comme contenant la Prima Facie Evidence to indict de manière criminelle le Top Management de BAI, soit Eshan Salemm Beebeejaun, Dawood Rawat, Muhalmas Swadeck Taher sans oublier les Audit Partners de KPMG.

Les auteurs de ce rapport avancent à la décharge de KPMG que "the auditors of all the five companies involved in the Rs 3,6 billion transaction were KPMG auditors, making it easier for the auditors to understand the financing trick used by the companies. It is a lack of professional skepticism on the part of the auditors of KPMG in the conduct of the audit of BAI Co (Mtius) Ltd since 2009 and this has resulted in the demise of the company causing financial hardship to many stakeholders."

Affaire à suivre au niveau du Central CID…