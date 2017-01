EMPLOI : Enn lamars pou kass somey gouvernman, selon la CTSP

Les animateurs de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP) invitent les 550 000 travailleurs du pays à descendre dans les rues de Rose-Hill le samedi 14 février prochain pour « enn lamars pou kass somey gouvernman » de son indifférence envers eux. Ils estiment que le gouvernement de l’Alliance Lepep leur a fait « de nombreuses promesses, mais action zéro ».

« Lalians Lepep pe rempli ventre travayer ek promess. Depi 2 zan travayer pe soufer, nanyen pa finn fer. Zot inn fer de nombreuses promesses ; action zéro », s’est indignée la présidente de la CTSP, Jane Ragoo. Avec Reeaz Chuttoo, le secrétaire général et d’autres membres de la CTSP, elle a animé aujourd’hui une rencontre avec la presse au Centre social Marie Reine de la Paix, à Port-Louis.

Pour illustrer cette « indifférence » du gouvernement envers les travailleurs, Jane Ragoo a expliqué que ce dernier avait promis lors de la campagne électorale en vue des élections générales de décembre 2014 d’amender l’Employment Rights Act (ERiA) et l’Employment Relations Act (EReA), deux lois que la CTSP considère comme étant contre les intérêts des travailleurs. « De zan inn pase, travayer ankor pe atann ki gouvernma sanz l’ERiA et l’EReA. Wi tan ki sa de lalwa anti-travayer-la lor latet travayer. Patron pe kontigne fer dominer ek konplisite sertin politisien », dit-elle.

Selon la syndicaliste, environ 100 000 employés de la zone franche et du Seafood Hub, entre autres, continuer à toucher un salaire de base de moins de Rs 5 500 par mois. « An plis, 329 madam cleaner ki netway lekol gouvernma pe gagn ant Rs 1 500 ek Rs 2 000 par mwa », ajoute-t-elle.

Dans le secteur de la construction, a poursuivi Jane Ragoo, les employés mauriciens ont un contrat de travail d’un mois, alors que les étrangers ont des contrats de deux ans. « Apre zot dir ki se travayer morisien ki pale travay ».

Pour Reeaz Chuttoo, ces deux lois n’offrent aucune protection aux travailleurs mauriciens. « Patron kapav met travayer deor sans zistifikasyon ek san pey enn sou. Zero konpansasion », dit-il.

Pour empirer les choses, a poursuivi le secrétaire général de la CTSP, le ministre du Travail d’alors, Shakeel Mohamed, a amendé les lois en juin 2013, pour permettre le licenciement d’un employé pour mauvaise conduite sans avoir à lui payer une indemnité de licenciement. « Rezilta : par milie travayer lao 50 an finn met deor par bann komite disipliner bidon. Patron pa inn bizin pay lumpsum retret ».

Selon Reeaz Chuttoo, toutes les promesses faites jusqu’ici par le gouvernement et le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, pour améliorer le sort des travailleurs sont restées vaines. « Travayer pe mort dan travay, lalwa kontign protez patron », dit-il. « Si travayer pa mobilize, ena pir pe atann zot : pansion vieillesse pou vinn 65 an. Sa propozision-la pou fer enn travayer ki finn travay tout sa la vi, vinn plis mizer kan li gagn 60 an ».

« Se pou tou sa bann rezon-la ki nou dimann tou bann travayer Moris, mobilize, vinn dan lamars ki nou pe fer samdi 4 fevrie prosin Ross-Hill. Li bizin enn lamars pou kass somey gouvernman ek fer li konpran ki li bizin du kote travayer », affirme Jane Ragoo.