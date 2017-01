EMPLOI : Huit nouveaux Remuneration Orders en vigueur

Le conseil des ministres avait avalisé en septembre dernier la révision des Remuneration Orders (RO) pour huit secteurs. Il s’agit principalement de secteurs où les salaires étaient inférieurs à Rs 6 500. Le ministère du Travail a complété les procédures pour la mise en pratique de ces nouveaux RO. Ils prennent effet à partir du 1er décembre 2016. Les augmentations se situent entre 6% et 36%.

Parmi ces huit RO amendés, les plus anciens datent de 1983 et 1984, respectivement. Il s’agit de cadres pour les secteurs de l’industrie du sel, du thé et des « Nursing Homes ». Pour le premier, le salaire d’un ouvrier (homme ou femme) et d'un gardien est de Rs 281,55 par jour, un Foreman à Rs 326,20/jour, un alimentateur et un opérateur, Rs 301,93 /jour, et un maçon, Rs 320,16/jour. En général, les augmentations dans ce secteur sont de 18%.

Pour les Nursing Homes, les plus bas salaires sont à Rs 6 750. C’est le salaire de la première année pour un « attendant » qui, au bout de cinq ans et plus, peut toucher jusqu’à Rs 7 735. Le salaire le plus haut est à Rs 11 868, soit celui d’une Charge Nurse/Ward Sister.

En ce qui concerne le secteur du thé, les augmentations oscillent entre 6% et 9%. Un laboureur (homme) touche Rs 320/jour et femme Rs 275/jour. Le même tarif s’applique pour les ouvriers d’usine. Le salaire mensuel est estimé à Rs 8 320 et Rs 7 174 respectivement. Le plus haut salaire dans ce secteur est à Rs 10 199/mois, soit celui du Foreman/Forewoman.

Autre secteur à connaître une révision salariale : le cinéma. Le dernier RO pour ce secteur date de 2005. Douze catégories d’employés sont énumérées. Ils sont divisés en deux groupes, soit ceux payés sur une base mensuelle fixe et ceux payés en fonction du nombre de projections. À titre d’exemple, un Helper touche Rs 7 913. Un projectionniste a, lui, droit à Rs 9 414 pour 28 projections dans le mois. S’il dépasse ce chiffre, il touche Rs 426,14 supplémentaires par projection. Les augmentations sont entre 23% et 36% dans ce secteur.

Quant aux employés de maison, leur dernière révision de salaire date de 2010. Le plus haut salaire est celui du chauffeur, à Rs 9 009. La « servante » à Rs 6 750, la garde-malade à Rs 7 891, le cuisinier à Rs 6 958 et le gardien à Rs 8 315. Les augmentations se situent entre 10% et 14%.

Le dernier RO pour les ateliers de fonderie et de menuiserie date de 2002. La révision salariale est située entre 6% et 11%. Un Cabinet Maker de grade supérieur touche ainsi Rs 401,61/jour au début de sa carrière. Au bout de 5 ans ou plus, il peut atteindre Rs 401,27/jour. Un apprenti touche, pour sa part, Rs 259,62/jour. Les employés de l’administration de ce secteur touchent entre Rs 9 507 et 10 281 à leur première année.

Pour les employés d’usines (Factory Employees), un « attendant » perçoit Rs 317,51/jour pour sa première année. Les employés administratifs ont entre Rs 8 896 et Rs 11 380. En général, ce secteur a connu une hausse salariale de 9% à 22%.

Les employés des écoles maternelles ont, eux, connu une révision comprise entre 13% et 21%. Un enseignant de grade C (moins de 5 ans d’expérience) touche ainsi Rs 8 046, un enseignant de grade B, Rs 8 368, et un enseignant de grade A, Rs 9 011. Le superviseur a, lui, droit à Rs 10 191. Le « non-teaching staff » touche entre Rs 6 750 et Rs 7 598.