EMPLOI : La CTSP réclame une enquête de l’OIT pour discrimination salariale

Dans une lettre à Doumia Cleopatra Henry, directrice du Comité d’experts de la liberté syndicale de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), la CTSP réclame une enquête sur les récentes révisions des Remuneration Orders (RO), accusant le National Remuneration Board, et par extension le gouvernement, de pratiquer de la discrimination salariale. La fédération syndicale estime que le gouvernement a cédé aux pressions des employeurs du secteur privé.

Dans sa lettre à Doumia Cleopatra Henry, directrice du Comité d’experts de la liberté syndicale (voir encadré) de l’OIT, la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP), chiffres à l’appui, démontre que l’Office Attendant Remuneration Order (RO), le Distributive Trade RO, l’Electrical and Mechacnical Workshop RO et le Factory Employees RO, qui couvrent le secteur manufacturier, contiennent des exemples « flagrants » de discrimination salariale « où, dans une même entreprise, un travailleur qualifié ou hautement qualifié a obtenu une révision de salaire inférieure à un travailleur semi-qualifié ».

« C’est inacceptable. Dans une entreprise dirigée par le même employeur, le National Remuneration Board n’a pas jugé bon de prendre en considération qu’il est d’une importance cruciale de mettre en place une hiérarchie salariale. C’est une insulte à notre intelligence que ce gouvernement ait cassé tous les protocoles existant en révisant les salaires, cela uniquement dans le but de satisfaire le lobby intense qu’il a subi de la part des employeurs du secteur privé », s’indigne la CTSP, sous la plume de Jane Ragoo (présidente) et Reeaz Chuttoo (secrétaire général).

« Il est évident que le présent mécanisme fixant les salaires à Maurice (NdlR : le National Remuneration Board — NRB) ne fonctionne pas selon la philosophie de la Convention N° 26 (C206) de l’OIT et que les salaires, dans le secteur privé, ne sont révisés que selon les caprices et le mood du gouvernement, sous l’ombre du secteur privé », ajoute la fédération syndicale. La C026, dont Maurice est signataire, se rapporte à l’institution de méthodes de fixation des salaires minimums.

Auparavant, la CTSP a expliqué que 50 % des 30 RO qui couvrent les divers secteurs et emplois dans le privé n’ont pas été révisés durant ses 15 dernières années. « La révision des RO est effectuée par le NRB, qui est une institution tripartite et qui soumet ses recommandations iniquement au ministre du Travail, des Relations industrielles et de l’Emploi, qui seul détient le dernier mot sur ces propositions faites », ajoute-t-elle.

La fédération syndicale s’offusque qu’en décembre dernier, le gouvernement ait proclamé de nouveaux salaires dans huit secteurs, « sans prendre en compte les considérations économiques et sociales et cela en l’absence d’une structure appropriée pour maintenir une hiérarchie salariale dans chacun des secteurs concernés ».

La CTSP exhorte par conséquent le Comité d’experts de la liberté syndicale de l’OIT à enquêter « car cette situation a également un impact négatif sur les négociations collectives (Collective Bargaining) ». « La République a également ratifié la Convention 87 sur la Liberté d’association et la N° 98 sur les négociations collectives, où nos lois sont supposées promouvoir la négociation collective de toute bonne foi sans aucune interférence de l’État », explique-t-elle encore.

« En introduisant ainsi une structure de fixation des salaires minima qui n’a aucune structure et où cette institution fonctionne selon l’ingérence politique, on sabote définitivement le mécanisme de la négociation collective et affecte le pouvoir de marchandage des groupes de travailleurs », poursuit la CTSP. « Nous espérons que l’OIT exhortera le gouvernement mauricien à cesser ces mauvaises pratiques qui affaiblissent l’harmonie sociale et la paix dans les entreprises », conclut-elle.

Principes fondateurs de l’OIT

La liberté syndicale et la négociation collective font partie des principes fondateurs de l’OIT. Immédiatement après l’adoption de la convention N° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et de la convention N° 98 sur le droit d’organisation et la négociation collective, l’OIT est arrivée à la conclusion que ces principes devaient être soumis à une autre procédure de contrôle pour garantir qu’ils seront aussi respectés dans les pays qui n’ont pas ratifié les conventions pertinentes. C’est pourquoi en 1951, le Comité de la liberté syndicale a été institué afin d’examiner les plaintes faisant état de violations des principes de la liberté syndicale, même si l’État en cause n’a pas ratifié les conventions s’y rapportant. Les plaintes sont déposées par des organisations de travailleurs ou d’employeurs contre un État Membre. Le Comité de la liberté syndicale est institué au sein du Conseil d’administration. Il est composé d’un président indépendant, de trois représentants des gouvernements, trois représentants des employeurs et trois représentants des travailleurs. S’il estime la plainte recevable, il établit les faits en instaurant un dialogue avec le pays concerné. S’il conclut qu’il y a eu violation des normes ou des principes relatifs à la liberté syndicale, il prépare un rapport qu’il soumet au Conseil d’administration et formule ses recommandations sur la façon de remédier à la situation. Le gouvernement est ensuite invité à rendre compte de la mise en œuvre de ces recommandations.