EMPLOI : La Royal Carribean vient interviewer de jeunes Mauriciens

Les recruteurs de la Royal Carribean International Ltd, compagnie maritime américano-norvégienne spécialisée dans les navires de croisières, sont à Maurice jusqu'au 7 septembre pour interviewer de jeunes Mauriciens en vue de les embaucher sur leurs bateaux de croisière. Les entretiens se dérouleront pendant une semaine, soit du 1 er au 7 septembre au siège de l'académie G2ACAMAS, à Quatre-Bornes.

« L’équipe de la Royal Carribean International Ltd compte employer 700 Mauriciens pour travailler sur les bateaux de croisière. Plusieurs postes sont à pourvoir pour les Mauriciens », se félicite Waheeda Serally, Business Development & Marketing Manager de G2ACAMAS. Basée à Miami, en Floride, la Royal Carribean International Ltd fait partie du groupe Royal Caribean Cruise Line. Ses mastodontes de la mer naviguent principalement dans les Antilles, les Caraïbes, en Europe, en Asie et en Amérique.

Les entretiens d’embauche se dérouleront pendant une semaine, du 1er au 7 septembre, au siège de G2ACAMAS, à Quatre-Bornes. « Nous sommes au premier plan dans le domaine de la formation des Mauriciens dans l'hôtellerie et les bateaux de croisière. G2ACAMAS travaille en étroite collaboration avec CSCS International Manning, le plus important recruteur des métiers de croisiéristes. C’est dans cette optique que G2ACAMAS et CSCS International Manning ont lancé en 2016 une formation taillée sur mesure dans la filière “Hotel & Cruise” », explique notre interlocutrice.

Cette formation, poursuit la Business Development & Marketing Manager de G2ACAMAS, est spécialement conçue pour ceux voulant faire carrière dans le domaine des croisiéristes et dans le domaine de l’hôtellerie. « G2ACAMAS forme des personnes dans les domaines de la cuisine, du service en restaurant, ainsi que pour les bars et le “housekeeping” », précise-t-elle.

L’industrie de la croisière connaît depuis quelques années une croissance conséquente avec un pic de voyageurs à travers le monde qui s’offrent des croisières à bord de ces géants des mers, poursuit Waheeda Serally. Parallèlement, la main-d’œuvre mauricienne est très sollicitée pour sa qualité et ses compétences. G2ACAMAS forme justement les étudiants dans cette filière en prenant en considération les demandes des employeurs et les exigences du métier. « Nos cours se démarquent par leur qualité et le résultat une fois nos étudiants en poste. Nous leur offrons en effet toutes les connaissances théoriques et techniques qui leur permettent d'accéder aux différents postes à pourvoir sur les bateaux de croisières », déclare la Business Development & Marketing Manager.

Selon Waheeda Serally, 250 étudiants ont à ce jour été formés dans la filière “Hotel & Cruise”. « Si beaucoup travaillent déjà dans plusieurs hôtels de l’île, d’autres poursuivent des études supérieures dans la même filière ou décrochent des entretiens auprès de plusieurs croisiéristes avec la collaboration et le soutien de Chandra Seepaul, directeur de CSCS Manning Ltd », indique-t-elle.