EMPLOI : Vers la création d'une agence nationale emploi

Le projet de création d'une agence nationale de l'emploi a été évoqué au cabinet hier. Ce projet, annoncé dans le programme gouvernemental 2015-2019 et le discours sur le budget 2016-17, aura pour tâche de définir et de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière de promotion de l'emploi. Elle assurera l'introduction d'un système national d'emploi et un système informatique, qui fournira des informations analytiques directes et fiables sur la situation du marché du travail au niveau national.

Par ailleurs, le cabinet a accepté l'introduction d'un Outer Islands Development Corporation (Amendment) Bill à l'Assemblée nationale. L'objectif du projet de loi est de modifier la législation régissant l'Outer Islands Development Corporation afin de prévoir qu'un représentant du ministère responsable de la question des îles extérieures soit membre du conseil de l'Outer Islands Development Board.