EMPLOYABILITÉ - YOUTH EMPLOYMENT PROGRAMME : Quelque 100 stagiaires clament avoir été bernés

Pour une centaine de stagiaires du Youth Employment Programme (YEP) placé sous l'égide du ministère de l’Éducation, c’est la désillusion totale. Ayant constaté qu’aucun d’entre eux n’a été recruté par le Public Service Commission comme Holistic Educator, malgré leur placement et formation au ministère de l’Éducation, ils crient à l’arnaque.

« Si depuis sa création, il y a trois ans, le programme de placement et de formation du Youth Employment Programme (YEP — voir encadré) pour de jeunes sans-emploi diplômés semble avoir rencontré un certain succès auprès des entreprises du secteur privé, il en est autrement dans le secteur public, du moins au ministère de l’Éducation », lance le secrétaire de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP), Reeaz Chuttoo. « À entendre les déboires d’une centaine de jeunes ayant adhéré à ce programme sous le ministère de l’Éducation, l’on peut légitimement se demander si ce programme de placement et de formation visant à augmenter l’employabilité des jeunes n’est pas utilisé comme un outil politique pour masquer le véritable taux de chômage parmi nos jeunes ».

En effet, ces jeunes stagiaires du YEP en placement et en formation au ministère de l’Éducation, se sont plaints auprès de la CTSP d’avoir été écartés du récent exercice de recrutement d’enseignants du primaire par la PSC. Alors même qu’ils s’étaient crus qualifiés pour intégrer la réforme du Nine-Year Schooling comme « Holistic Educator ».

Dans un communiqué envoyé en juin dernier aux chefs d’établissements du primaire, le ministère de l’Éducation les a informés que « the services for trainees under the YEP have been enlisted » dans le cadre de la mise en œuvre d’un « holistic education programme ». Ces stagiaires avaient été recrutés après une interview pour une formation dans l’enseignement de trois matières, nommément en « Health & Physical Education », « Arts » et « Civic Education ».

« Nous avons été formés dans des ateliers. Nous avons suivi des formations au Mauritius Institute of Education. Nous avons été mis en observation dans des écoles primaires à travers l’île, sans compter que certains ont même été amenés à travailler dans des SENS Schools avec des enfants en situation de handicap. Après une intense année de formation, nous croyons avoir acquis les connaissances et les aptitudes nécessaires pour exercer comme ‘Holistic Educator’déjà qu’à la base nous sommes tous détenteurs d’un diploma ou d’un degree », a expliqué un des stagiaires sous le couvert de l’anonymat, par peur de représailles explique-t-il. « Nos espérances étaient d’autant plus grandes, que lors de la journée d’introduction à nos cours, la ministre de l’Éducation, Leela-Devi Dookun, nous a affirmé : ‘assume that you are already in the system, we just need the Budget approval’. Elle a même ajouté que nous avions davantage de chance d’être employés auprès du YEP au ministère de l’Éducation qu’ailleurs », a poursuivi notre interlocuteur. « Et quand nous avons appris que la PSC allait recruter 350 enseignants dans le cadre de la réforme de l’éducation et qu’une centaine était déjà en formation, nous n’avions aucun doute que cette centaine-là, c’était nous […] Quelle a été notre déception et celle de nos parents quand nous avons appris que la PSC ne pouvait rien pour nous... », déplore-t-elle.

« C’est une très grave injustice envers ces jeunes-là. Quel message le gouvernement envoie-t-il à ces jeunes, qui ont mis tout leur amour dans leur formation, sinon un message de désespoir ! », a déploré, pour sa part, la présidente de la CTSP, Jane Ragoo.

« Dans le secteur privé si après son placement d’une année sous le YEP le jeune diplômé n’a pu être employé, son stage est étendu encore une année. Pourquoi appliquer la même politique dans le secteur public? C’est injuste d’avoir à suivre un placement et une formation pour soi-disant augmenter son employabilité dans un ministère, département ou une agence du gouvernement pour ensuite être coiffé au poteau par quelqu’un qui n’a pas trouvé nécessaire de suivre une telle formation. Je crois qu’il est temps que le gouvernement accorde ses violons et amende les règlements de la PSC pour que les jeunes du YEP soient également pris en considération et, je dirai même plus, qu’ils aient priorité sur ceux qui n’ont suivi aucun placement ou formation », propose Reeaz Chuttoo.

Sollicité pour un commentaire, le training consultant au ministère du Travail, le Prof. Roland Dubois explique que « sous le YEP, nous nous efforçons de trouver un placement et une formation dans les entreprises du secteur privé — depuis cette année — dans les ministères, départements ou agences du gouvernement, en vue d’augmenter leur employabilité à travers l’acquisition d’une certaine expérience de travail. Ce placement, rémunéré par un ‘stipend’, dure une année. Ce n’est qu’à la fin de cette année que nous saurons le nombre exact de ceux parmi eux qui auront été recrutés. N’oublions pas que la PSC est une Commission tout à fait indépendante de ses décisions ».

YEP : 14 984 placements en trois ans

En 2013, le ministère des Finances, en partenariat avec le Joint Economic Council, a établi une initiative conjointe public-privé appelée Skills Working Group (SWG) pour mettre en œuvre le Youth Employment Programme (YEP). Depuis, ce programme est passé sous le ministère du Travail. Le YEP permet à un jeune chômeur d’obtenir une formation/placement pour une période initiale d’un an dans une entreprise privée, avec la possibilité de bénéficier d’un emploi permanent suivant sa performance. Depuis novembre 2015, le programme a été étendu au secteur public. En trois ans, YEP a permis de placer 14 984 jeunes dans le secteur privé. De ce nombre, 2 363 sont licenciés, 751 diplômés, 4 067 ont la HSC, 3 375 ont la SC, 3 689 ont un certificat moindre que le SC et 466 ont d’autres certificats.