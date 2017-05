EMPLOYÉ DÉDOMMAGÉ : L’UTM perd en appel

L’Université de Technologie (UTM) avait fait appel contre un jugement de la Cour intermédiaire, qui lui avait ordonné à payer des dommages de Rs 279,592.00 à Ramraj Goopeechand, l’un de ses employés. Ce dernier, un Accounts Officer, avait fait un accident à bord d’un véhicule appartenant à l’établissement tertiaire. Il rentrait chez lui après des heures supplémentaires au travail. L’employé estimait que l’UTM était responsable de l’accident et la Cour intermédiaire avait tranché en sa faveur. La Cour d’appel a retenu la décision de la Cour inférieure concluant que l’UTM avait le devoir de fournir un moyen de transport sécurisé à ses employés.

Cette affaire remonte à mars 2007. L'Accounts Officer Ramraj Gopeechand devait faire des heures supplémentaires au travail. Vers 21h, il devait faire une requête pour obtenir un transport en vue de le déposer chez lui à Sebastopol. Il entame les procédures qui sont approuvées par le Head of Department. Cependant, le formulaire ne fait aucune mention du véhicule qui sera mise à sa disposition. Cette nuit-là, le véhicule dans lequel se trouvait l’employé devait être engagé dans un accident à Moka, et ce dernier s'était blessé. Il avait ainsi logé une plainte en réclamation contre l’UTM soutenant que l’institution avait failli dans son devoir de fournir un moyen de transport sécurisé à l'intention de ses employés. Bien qu’il n’existe aucun contrat dans ce sens entre les deux parties, l’employé avait argué que l’UTM avait la responsabilité de ses employés devant rentrer chez eux après des heures supplémentaires. L’UTM avait, pour sa part, argué que bien qu’elle fournisse un transport, l’employé n’avait aucune obligation de l’utiliser. Le magistrat avait ainsi tranché en faveur de l’employé concluant qu’il était sous la responsabilité de son employeur jusqu’à ce qu’il rentre chez lui. Les juges Ah Foon Chui Yew Cheong et Bobby Madhub siégeant en appel ont fait ressortir qu’à cette heure, l’employé n’avait aucune autre option que d’utiliser le transport de l’institution pour rentrer chez lui. Ils ont rejeté l’appel de l’UTM. « As such the conclusion that the learned Magistrate reached, namely that respondent was in the course of his employment whilst he was travelling in that vehicle is a reasonable one, in the particular circumstances of this case. We are therefore unable to say that the learned Magistrate came to the wrong conclusion when she concluded that appellant was under a duty to provide a safe transport to plaintiff (now respondent), which it failed to do », indique le jugement.

Services de nettoyage non payés

Plainte en réclamation maintenue contre l’UoM

Keep Clean Ltd a logé une plainte en réclamation contre l’Université de Maurice (UoM) pour des services de nettoyage pour la période de novembre 2007 à octobre 2009. Elle réclamait la somme de Rs 806,422. La compagnie reprochait à l’institution tertiaire d’avoir fait des déductions non justifiées sur le paiement convenu alors que le contrat était pour un paiement mensuel de Rs 369,850 sur deux ans. L’UoM avait demandé que cette plainte soit rejetée, arguant qu’elle avait été logée hors du délai de trois ans prescrit par la loi. La plainte avait été logée en 2015. L’UoM avait évoqué l’article 2279 du Code Civil qui stipule que « généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par trois ans ». La juge Rehana Mungly-Gulbul a rejeté la demande de l’UoM concluant que la plainte de Keep Clean Ltd ne tombe pas dans la catégorie de créance avec des caractéristiques de périodicité et de détermination. La juge a fait ressortir que la réclamation de cette somme ne se rapportait pas aux mensualités non payées mais aux déductions non justifiées de la somme totale convenue pour le contrat. La Cour estime qu’elle devra écouter l’affaire pour déterminer la plainte.