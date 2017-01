EN 2016 : Désinvestissements étrangers nets de Rs 1,3 milliard

La Banque de Maurice (BoM) a confirmé dans son dernier bulletin mensuel que le marché boursier local a enregistré en 2016 des désinvestissements totalisant Rs 1,3 milliard.

Selon les données recueillies par la banque centrale auprès de la Stock Exchange of Mauritius Ltd, la valeur totale des titres achetés par les investisseurs étrangers s’est élevée, l’année dernière, à environ Rs 4 milliards alors que celle des titres liquidés a atteint Rs 5,3 milliards. Des désinvestissements nets conséquents ont été notés pendant le second semestre de 2016, des montants négatifs de Rs 452,9 millions et de Rs 326,4 millions (les plus élevés de l’année) ayant été notés en juillet-août 2016. Le marché a, cependant, terminé le mois de décembre 2016 sur une note positive, affichant des investissements nets de Rs 23,5 millions.

Par ailleurs, le relevé de la BoM concernant l’évolution des crédits bancaires au secteur privé (incluant les corporations non financières du secteur public et les sociétés du Global Business) indique une baisse des crédits totaux, le montant passant de Rs 236,4 milliards en octobre 2016 à Rs 231,8 milliards en novembre 2016.

Les chiffres officiels indiquent que l’ardoise des entreprises du secteur touristique a diminué, passant de Rs 48,5 milliards à Rs 45,4 milliards. Les secteurs agricoles (de Rs 21,2 milliards à Rs 20,1 milliards) ainsi que le secteur manufacturier ont également réduit le niveau de leurs créances. En revanche, l’industrie de la construction, secteur le plus endetté, a vu son ardoise grimper à Rs 87 milliards en novembre 2016 par rapport à Rs 86,6 milliards le mois précédent. Les crédits aux entreprises de construction et les prêts logement ont été en hausse.