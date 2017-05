En 2017, le contenu de marque atteint l’âge de raison

Le digital a installé une concurrence de plus en plus forte des marques sur la toile. Ces dernières auront plus que jamais besoin de se différencier tout en nouant des relations étroites avec les internautes. Le Brand Journalism – ou contenu de marque – est une des solutions pour conquérir de nouveaux clients et créer avec ces derniers un lien étroit.

2017 sera l’année du contenu de marque. En quelques années, certaines marques sont ainsi devenues de véritables médias sur le web dans le but de créer du lien, de la relation et de se positionner comme experte sur leur univers. Mais aussi pour améliorer le sacro-saint référencement naturel sur Google, générer du trafic vers les sites et conquérir de nouveaux clients. Pour toutes ces raisons, la vraie question n’est plus de savoir s’il faut se mettre au contenu de marque, mais comment s’y projeter. Les marques planchent ainsi de plus en plus sur un contenu éditorial plus dense, plus fouillé, plus… journalistique. Tout cela induit une nouvelle forme de communication éditoriale, élaborée par des journalistes. Ou plutôt des… brand journalists.

Techniques journalistiques appliquées aux marques

Il y a 7 ans, HYPERLINK "http://www.adcagency.fr/"AdC-l’Agence de Contenu naissait en France, et avec elle, l’alliance de deux mots que tout pouvait opposer : « Brand » et « Journalism». Comment une marque peut-elle, en effet, prétendre faire du journalisme ? Que peuvent bien avoir en commun les journalistes et les marques ? Un journaliste peut-il raisonnablement travailler pour une propriété commerciale ? Toutes ces questions ont été plus d’une fois posées. Oxymore ? Exagération ? Mariage insensé ? 7 ans après la création de l’AdC-l’Agence de Contenu, le journalisme classique est en pleine forme, le brand journalism en pleine croissance et les marques ont bel et bien compris que cette activité n’est rien d’autre que du journalisme appliqué aux marques. Pour créer un contenu éditorial récurrent, unique, destiné à être lu par une audience, mieux vaut, en effet, être aidé par des journalistes professionnels qui ont eux-mêmes l’expertise du lecteur et surtout du secteur d’activités. Ces derniers savent non seulement écrire, mais ont surtout la capacité de détecter les sujets porteurs, en lien avec le média, les tendances à suivre, les personnes intéressantes à interviewer. Bref, un journaliste sait analyser, décrypter, rendre visible l’invisible et peut percevoir facilement quel contenu éditorial convient le mieux à un site Internet de marque.

Accéder au marketing du sens

Ce tandem entre les marques et les journalistes semble bel et bien constituer la solution pour créer du contenu intelligent et cohérent. Du contenu qui permet aux marques de s’éloigner doucement de la pub traditionnelle pour accéder au marketing du sens, créant ainsi plus de proximité et d’échanges avec leurs clients. Tel est, en tout cas, le nouveau mot d’ordre des marques désireuses de devenir leur propre média. Ces dernières cherchent, tous secteurs d’activités confondus, à créer du contenu et à devenir de vrais médias sur la toile.

Des règles à respecter

Haro, donc, sur le Brand content associé à la HYPERLINK "http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/curation/"curation d’actualités, place aux contenus maîtrisés et aux lignes éditoriales bien fixées. Reste que pour cela, les articles, reportages et autres interviews rayonnant autour de l’univers de la marque, ne doivent surtout pas faire l’apologie de celle-ci. Que ce soit en B to B ou en B to C, une marque qui adopte le Brand Journalism doit savoir s’effacer au profit du contenu journalistique. Et ne pas oublier que le rôle d’une entreprise va bien au-delà du produit/service, du chiffre d’affaires et des résultats financiers. Certes, l’exercice n’est pas naturel au départ, et bon nombre de marques ont du mal à ne pas parler d’elles. Mais faire intervenir les experts de leur secteur (un dermatologue pour une marque de cosmétique, une société de Realité augmentée pour une marque automobile, un architecte pour une marque liée à l’habitat, etc..) est un gage de crédibilité et d’expertise pour celles qui se l’autoriseront.

Afin de véhiculer toute leur richesse auprès de leur public, le contenu de marque est, en ce sens, un outil essentiel. Parler des tendances, des problématiques du secteur, donner des clés de compréhension, tout en s’interdisant de parler de ses produits ou services n’est pas une tâche naturelle, mais ce n’est qu’à cette condition que le consommateur s’y retrouvera. Et, ce n’est qu’à partir du moment où la marque aura compris ce postulat qu’elle pourra faire appel à ces journalistes de la nouvelle génération qui, pour autant, ne remplaceront jamais le journalisme classique.

Ava Eschwège a travaillé plus de vingt ans dans la presse et a fondé en 2010 HYPERLINK "http://www.adcagency.fr/"AdC- l’Agence de Contenu, partant du constat que les marques devenaient des médias. AdC-L’Agence de Contenu est composé d’une trentaine de journalistes spécialisés par secteur et compte des clients de secteurs très différents, à l’instar de Jet Tours, Atlantic, Peugeot, Uniper ou encore Leclerc. Elle animera, les 8 et 9 juin prochain, un atelier de formation sur le brand journalism organisé par Advantedge PR dans le cadre de ses dix ans.